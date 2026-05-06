వెలిగొండ ప్రాజెక్టుకు అత్యంత ప్రాధాన్యం: మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు
శరవేగంగా వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పనులు - నిర్వాసితులకు విడతల వారీగా పరిహారం విడుదల - 2026 సీజన్ నాటికి ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేస్తామని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 1:42 PM IST|
Updated : May 6, 2026 at 3:01 PM IST
Minister Nimmala Ramanaidu Visits Veligonda Project Tunnel Works : వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తెలిపారు. కూటమి సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చాక వెలిగొండకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇచ్చిందని వెల్లడించారు. నిర్వాసితులకు కూడా విడతల వారీగా పరిహారం ఇస్తామని చెప్పారు. ఈ ఏడాది సీజన్ నాటికి తొలిదశ పనులు పూర్తి చేస్తామని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అన్నారు.
మార్కాపురం జిల్లా దోర్నాల మండలం కొత్తూరు సమీపంలో జరుగుతున్న వెలిగొండ ప్రాజెక్టు రెండో సొరంగంలోని లైనింగ్ పనులను జలవనరులశాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు మంగళవారం రాత్రి పరిశీలించారు. బెంచింగ్, లైనింగ్ పనులు నత్తనడకగా సాగుతుండటంతో క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. నాలుగు గ్యాంట్రీల్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులతో కలిసి మాట్లాడారు. లక్ష్యంలోగా పనులు పూర్తి చేయాలని ఇంజినీరింగ్ అధికారులకు సూచించారు. రాత్రంతా అక్కడే ఉండి కార్మికుల్లో ఉత్సాహం నింపారు. ఆయన వెంట తెదేపా యర్రగొండపాలెం నియోజకవర్గ బాధ్యుడు గూడూరి ఎరిక్షన్బాబు, ఉన్నతాధికారులు ఉన్నారు.
టన్నెల్-2 లో 12 కి.మీ దగ్గర చిక్కుకుపోయిన టీబీఎం మెషిన్ దగ్గరకు వెళ్లి పరిశీలించారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో టీబీఎం తొలగించడానికి ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయలేదని, టీబీఎం తొలగించకపోతే చుక్క నీరు కూడా టన్నెల్ నుంచి బయటికి రాలేని పరిస్థితి ఉందని మంత్రి నిమ్మల వెల్లడించారు.
శరవేగంగా ప్రాజెక్టు పనులు: 2026 చివరి కల్లా వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పనులను పూర్తి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించారని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అన్నారు. ఆయన ఆదేశాలకు అనుగుణంగానే ప్రాజెక్టు పనులను పూర్తి చేసేందుకు గత 22 నెలలుగా శరవేగంగా పనులు జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. అందులో భాగంగా టన్మెల్ 2లో లైనింగ్ పనులు, నల్లమల్ల సాగర్కి సంబంధించి నిర్వాసితులకు చెల్లించవల్సిన రూ.900 కోట్లు గానీ ఇలా పేరుకుపోయినటు వంటి సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నామన్నారు.
ఏప్రిల్, మే నెలల్లో బిహార్, పశ్చిమబెంగాల్ రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరగడంతో ఆయా రాష్ట్రాల కార్మికులు స్వదేశాలకు వెళ్లారు. అందువల్లే ప్రాజెక్టు పనుల్లో ఆలస్యం జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. ఆ కారణం వల్లే 20 మీటర్ల లైనింగ్ పనులు కావాలనుకుంటే 10 మీటర్ల లైనింగ్ పనులు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. వీటిని మరింత వేగవంతం చేయడానికి తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని మంత్రి నిమ్మల అన్నారు.
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టు పనుల్లో నిర్లక్ష్యం: సుమారు 6,700 వేల మీటర్ల టన్నెల్ లైనింగ్ జరుగుతుందని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు చెప్పారు. గత 22 నెలల్లో 73 శాతం పనులు పూర్తి చేశామన్నారు. గతంలో 11 కిలోమీటర్లు లైనింగ్ చేయడానికి దాదాపు 14 నుంచి 15 సంవత్సరాలు సమయం పట్టిందని, మేము 7 కి.మీ. లైనింగ్ పూర్తి చేయడానికి దాదాపు 2-3 ఏళ్లలో పూర్తి చేస్తున్నామంటే అది మా చిత్తశుద్ధికి నిదర్శమన్నారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టు హెడ్ వర్స్క్ పనుల్లో నిర్లక్ష్యం చేసింది. వాటన్నింటిని త్వరలోనే పూర్తి చేస్తామని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అన్నారు.
