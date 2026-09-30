వివేకా హత్యపై జగన్ ఎందుకు స్పందించట్లేదు : మంత్రి నిమ్మల
వివేకా హత్య కేసులో జగన్ మౌనం నేరాన్ని అంగీకరించడమేనని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు స్పష్టం చేశారు. నాడు లోటస్ పాండ్లో బటన్ నొక్కితేనే పులివెందుల్లో బబాయ్ ప్రాణాలు గాల్లో కలిశాయని ఆరోపించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 7:55 PM IST
Nimmala Slams on YS Jagan : మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో వైఎస్ జగన్ మౌనం వహిస్తుండటం తన నేరాన్ని అంగీకరించడమేనని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు వ్యాఖ్యానించారు. నాడు లోటస్ పాండ్లో బటన్ నొక్కితేనే, పులివెందుల్లో బాబాయ్ ప్రాణాలు గాల్లో కలిశాయని ఆరోపించారు. ఈ హత్య కేసులో నిందితులు ఇస్తున్న వాంగ్మూలాలు, రూ.40 కోట్ల సుపారీ ఆరోపణలపై జగన్ తక్షణమే ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. విజయవాడ టీడీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.
దస్తగిరి నుంచి సునీల్ యాదవ్ వరకు తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన వాంగ్మూలాలు తాడేపల్లి ప్యాలెస్ కేంద్రంగా జరిగిన కుట్రలను బహిర్గతం చేశాయని మంత్రి నిమ్మల అన్నారు. వివేకా హత్యకు రూ.40 కోట్లు సమకూర్చగలిగే ఆర్థిక శక్తి ఎర్ర గంగిరెడ్డికి లేదని స్పష్టం చేశారు. ఆ స్థాయి డీల్ చేయగలిగే సామర్థ్యం కేవలం జగన్, అవినాశ్రెడ్డికే ఉందన్నారు. ప్రధాన సూత్రధారులైన జగన్, అవినాశ్రెడ్డిని వదిలేసి తమను ప్రశ్నిస్తే ఏమొస్తుందని నిందితుడు సునీల్ యాదవ్ చెప్పాడని గుర్తు చేశారు. ఈ హత్య వెనుక అసలైన అంతిమ లబ్ధిదారు జగన్ కుటుంబమేనని సునీల్ స్పష్టంగా చెప్పినట్లు వివరించారు.
"వివేకా హత్య కేసుతో సంబంధమున్న వారు, సాక్షులు ఒక్కొక్కరుగా అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణిస్తున్నారు. ఈ కేసులో కీలక సాక్షిగా మారిన సునీల్ యాదవ్పై ఇప్పటికే మూడుసార్లు హత్యాయత్నం జరిగింది. ఇంత జరుగుతున్నా, నిందితులే నేరుగా వేలెత్తి చూపుతున్నా జగన్ ఎందుకు నోరు మెదపడం లేదు. నిందితుల వాంగ్మూలాలపై జగన్ పాటిస్తున్న మౌనం నేరాన్ని అంగీకరించడమే." - నిమ్మల రామానాయుడు, మంత్రి
వివేకా హత్యకు గురయ్యారన్న విషయం జగన్కు ఉదయం 4 గంటలకే తెలుసని అజయ్ కల్లాం ఇదివరకే వాంగ్మూలం ఇచ్చారని నిమ్మల గుర్తుచేశారు. ఉదయమే విషయం తెలిసినా సాయంత్రం దాకా ఆయన అక్కడికి ఎందుకు వెళ్లలేదని ప్రశ్నించారు. హత్య విషయం తెలిసీ 'సాక్షి'లో గుండెపోటుతో మరణించారని ఉద్దేశపూర్వకంగా తప్పుడు ప్రచారం చేశారని ఆరోపించారు. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు వివేకా హత్యపై సీబీఐ విచారణ కోరిన జగన్, అధికారంలోకి రాగానే సీబీఐ విచారణ వద్దని ఎందుకు అన్నారో సమాధానం చెప్పాలన్నారు. ఇప్పటికైనా ఆ అంతఃపుర రహస్యాలను, కుట్రలను ప్రజల ముందుంచాలని డిమాండ్ చేశారు.
'జగన్ అవినీతి, నేరపూరిత మనస్తత్వం ముందు అంతర్జాతీయ మాఫియా డాన్లు కూడా దిగదుడుపే. నేరాలు, హత్యలు చేసి వాటిని సులువుగా ఇతరులపైకి నెట్టేయడంలో జగన్ సరికొత్త పాఠాలు నేర్పారు. ఆయన కేవలం ఆర్థిక ఉగ్రవాదే కాదని, ఓ నేర సామ్రాజ్యానికి అసలు సూత్రధారి. తాత రాజారెడ్డి ఫ్యాక్షన్ క్రూరత్వాన్ని జగన్ అందిపుచ్చుకున్నారు. తన అనుచరులకు 'రప్పా రప్పా' అంటూ హింసా సంస్కృతిని నూరిపోస్తున్నారని' నిమ్మల ధ్వజమెత్తారు.
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