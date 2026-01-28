వెలిగొండను జాతికి అంకితం చేసినట్టు డ్రామా - ప్రజలను జగన్ మోసం చేశారు: నిమ్మల
వెలిగొండను పనులు పూర్తి కాకుండానే జగన్ ప్రారంభించారు - ఈ ఏడాదిలోగా వెలిగొండ పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామన్నా నిమ్మల - అసంపూర్తి పనుల వల్ల నీళ్లు వదిలితే కూలిపోయే పరిస్థితి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 5:58 PM IST
Minister Nimmala PPT on Veligonda Project : వెలిగొండ పనులు పూర్తి కాకుండానే అప్పట్లో జగన్ ప్రారంభించారని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు విమర్శించారు. పోలీసుల పహారా మధ్య వెలిగొండను జాతికి అంకితం చేశారన్నారు. నిర్వాసితులను అడ్డుకుని మరీ వెలిగొండను జగన్ ప్రారంభించారని తెలిపారు. అప్పటి పరిస్థితులు చూసిన ఎవరికైనా వెలిగొండ పూర్తి కాలేదని అర్థమైందని అన్నారు. ఈ ఏడాదిలోగా వెలిగొండ పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని చెప్పారు. వెలిగొండ ప్రాజెక్టులో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పనులపై మంత్రి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు.
వెలిగొండ నిర్మాణం పూర్తి అయిపోయిందని జగన్ ఆ ప్రాజెక్టును ఎప్పుడో జాతికి అంకితం చేశారంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు కామెంట్లు చేస్తున్నారని అన్నారు. ప్రాజెక్టులో ఇంకా వేల కోట్ల రూపాయల పనులు పెండింగులో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. వాటిని కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తి చేస్తోందని ఫొటోలు, వీడియోలతో మంత్రి వెల్లడించారు.
జగన్కు నిమ్మల సవాల్ : ప్రాజెక్టు పూర్తి కాకుండానే పరదాల మాటున జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఎన్నికలకు ముందు వెలిగొండను జాతికి అంకితం చేసినట్టు డ్రామాలాడారని మండిపడ్డారు. జాతికి అంకితం పేరుతో ప్రకాశం జిల్లా ప్రజలను జగన్ మోసం చేశారని ధ్వజమెత్తారు. క్రెడిట్ కోల్పోయిన జగన్ క్రెడిట్ చోరీ గురించి మాట్లాడుతున్నారంటూ విరుచుకుపడ్డారు. వెలిగొండ సహా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులపై దమ్ముంటే అసెంబ్లీకి రావాలని జగన్కు నిమ్మల సవాల్ విసిరారు. టన్నెల్ ఏర్పాటు, హెడ్ రెగ్యులెటర్లు, ఫీడర్ కెనాల్ వంటి పనులు ఇంకా జరుగుతున్నాయని వివరించారు. ఇవన్నీ పూర్తి అయితే వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పూర్తి అయినట్టు భావించాలని చెప్పారు.
"శ్రీశైలం నుంచి నీళ్లు తీసుకోవాలంటే హెడ్ రెగ్యులేటర్ పూర్తి చేయాలి. 18 కిలోమీటర్ల పొడవైన టన్నెల్స్,హెడ్ రెగ్యులేటర్ పూర్తవ్వాలి. 4,300 క్యూబిక్ మీటర్ల పని చేయాల్సి ఉన్నా అప్పట్లో ప్రారంభించారు. నల్లమలసాగర్ ముంపు గ్రామాల ప్రజలకు రూ.900 కోట్లు ఇవ్వాలి. ప్రకాశం జిల్లా ప్రజలను జగన్ ప్రభుత్వం మోసం చేసింది. మేం వచ్చాక 2,200 క్యూబిక్ మీటర్ల పని చేశాం. నీళ్లు తగ్గినప్పుడే హెడ్ రెగ్యులేటర్ పనులు చేయగలం. అసంపూర్తి పనుల వల్ల నీళ్లు వదిలితే కూలిపోయే పరిస్థితి. రాయలసీమ ప్రజలను మోసం చేసినట్లే ప్రకాశం జిల్లా ప్రజలను మోసం చేశారు." - నిమ్మల రామానాయుడు, జలవనరుల శాఖ మంత్రి
మరోవైపు 5 ఏళ్ల జగన్ పాలనలో టన్నెల్-2లో 705 మీటర్లు లైనింగ్, 745 మీటర్లు బెంచింగ్ మాత్రమే చేశారని నిమ్మల రామానాయుడు మండిపడ్డారు. కానీ కూటమి ప్రభుత్వంలో 18 నెలల్లోనే 3,644 మీటర్ల లైనింగ్ పనులు, 6,579 మీటర్ల బెంచింగ్ పనులు పూర్తి చేసినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో 5 ఏళ్లు చేసిన లైనింగ్ పనులను ప్రభుత్వం వచ్చిన 50 రోజుల్లోనే చేశామని అన్నారు. ప్రాజెక్టు పూర్తి కాకుండానే జాతికి అంకితం అంటూ స్థానిక రైతులను జగన్ మోసం చేశారన్నారు. రూ.456 కోట్లతో చేపట్టిన ఫీడర్ కెనాల్ లైనింగ్, 5.3 కిలోమీటర్ల రిటైనింగ్ వాల్ కాంక్రీట్ పనులకు త్వరలో సీఎం చంద్రబాబు భూమి పూజ చేస్తారని మంత్రి నిమ్మల వెల్లడించారు.
