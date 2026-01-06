ఐదేళ్ల పాలనలో రాయలసీమకు ఏం చేశారో చెప్పే ధైర్యం జగన్కు ఉందా?: మంత్రి నిమ్మల
రాయలసీమ ప్రాజెక్టులపై మంత్రి నిమ్మల పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ - రాయలసీమ ప్రజలు జగన్ మొసలి కన్నీరు విస్తుపోయారు - ప్రజలు టీడీపీ ప్రభుత్వం వల్ల లబ్ధి జగన్ చేసిన నష్టం తేడా
Published : January 6, 2026 at 3:29 PM IST
Minister Nimmala Ramanaidu PowerPoint Presentation: 5 ఏళ్ల పాలనలో రాయలసీమకు ఏం చేశారో చెప్పే ధైర్యం జగన్కు ఉందా? అని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ప్రశ్నించారు. పూర్తికాని ప్రాజెక్టులను జాతికి అంకితం చేశారని విమర్శించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల నదీ జలాల పంపిణీపై మంత్రి నిమ్మల ప్రజంటేషన్ ఇచ్చారు. రాయలసీమ ప్రాజెక్టులపై జగన్ మొసలి కన్నీరు చూసి ఆ ప్రాంత ప్రజలు విస్తుపోతున్నారని విమర్శించారు. తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వల్ల కలిగిన లబ్ది, జగన్ చేసిన నష్టం బేరీజు వేసుకోలేనంత అమాయకులు రాయలసీమ ప్రజలు కాదన్నారు. సినిమా సెట్టింగ్లతో పూర్తి కాని ప్రాజెక్టులు జగన్ జాతికి అంకితం చేశారని మంత్రి నిమ్మల మండిపడ్డారు.
రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుపై వాస్తవాలు, తాజా స్థితిగతులను మంత్రి బయటపెట్టారు. జగన్ చేసింది ముమ్మాటికీ రాయలసీమ లూటీ, రాయలసీమ దోపిడీనేనని ఆయన ధ్వజమెత్తారు. రాయలసీమ ప్రయోజనాల కోసం కాకుండా స్వప్రయోజనాల కోసమే జగన్ ప్రాజెక్టులు చేపట్టారనటానికి అనేక ఆధారాలను బయటపెట్టారు. 20 టీఎంసీలు కూడా లిఫ్ట్ చేసేందుకు అవకాశం లేని చోట పేరు మాత్రం రాయలసీమ లిఫ్ట్ అని పెట్టి జగన్ హడావుడి చేశారని మండిపడ్డారు. మచ్చుమర్రి, మాల్యాల ఉండగా కేవలం 7 రోజులు ఎత్తిపోసేందుకు చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్టు నిధులు బొక్కటానికి కాక మరెందుకని నిలదీశారు.
2020లోనే ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా రూ.3825 కోట్లతో రాయలసీమ ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు చేపట్టారన్న మంత్రి ప్రాజెక్టు చేపట్టిన 15 రోజుల్లోనే ఎన్జీటీ నిలిపివేయమని ఆదేశాలు ఇచ్చిందన్నారు. ఎన్జీటీ ఆదేశాలతో సాగు నీరు కోసం కాదు తాగునీరు కోసం అంటూ నాటి వైసీపీ ప్రభుత్వం ప్లేటు మార్చిందన్నారు. చేసిన తప్పులకు ఎన్జీటీ రూ.2 కోట్లు పెనాల్టీ కూడా గత ప్రభుత్వానికి విధించిందని గుర్తుచేశారు.
విచారణ కొనసాగుతోంది: గాలేరు నగరి- హంద్రీనీవా లింకు పేరిట పెద్దిరెడ్డికి చెందిన పీఎల్లార్ ప్రాజెక్టుకు రూ.5036 కోట్లతో పరిపాలన అనుమతులు ఇచ్చారన్నారు. చుక్క నీరు లేని చోట రూ.1067 కోట్లు బిల్లులు కూడా చెల్లింపులు చేసుకున్నారని ఆరోపించారు. ముదివేడు, గుంటపల్లి, ఆవులపల్లి రిజర్వాయర్లకు పెద్దిరెడ్డి సంస్థ రూ.2144 కోట్లు పాలనా అనుమతులు పొందిందని తెలిపారు. నాడు పర్యావరణ శాఖ మంత్రిగా ఉన్న పెద్దిరెడ్డి ఎలాంటి అనుమతులు తీసుకోకుండా చేసిన తప్పులు వల్ల ఎన్జీటీ రూ.100 కోట్లు పెనాల్టీ విధించిందన్నారు. పెనాల్టీలో రూ.25 కోట్లు ప్రజాధనమే చెల్లించారని మండిపడ్డారు. రైతులకు రూ.191 కోట్లు భూసేకరణకు చెల్లించకుండానే పనులు చేపట్టారన్న మంత్రి నిమ్మల దీనిపై విచారణ కొనసాగుతోందని తెలిపారు.
జగన్ పాలనా పాప ఫలితాలను కూటమి ప్రభుత్వం సరిచేసుకుంటూ ముందుకెళ్తోందని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తెలిపారు. రాయలసీమలో నేడు 366 టీఎంసీల అందుబాటుకు చంద్రబాబు పాలనాదక్షతకు నిదర్శనమన్నారు. జగన్ ఐదేళ్ల కాలంలో హంద్రీనీవాకు రూ.514 కోట్లే ఖర్చు చేశారని అన్నారు. ఏడాదిన్నర కాలంలో కూటమి ప్రభుత్వం రూ.3,145 కోట్లు చేసిందన్నారు.
జగన్ హయాంలో సీమ ప్రాజెక్టులు నిర్లక్ష్యానికి గురయ్యాయి. ఫించ, అన్నమయ్య ప్రాజెక్టులు కొట్టుకుపోయాయన్నారు. ఇసుక దోపిడీ కోసం నాడు అన్నమయ్య ప్రాజెక్టును కాపాడే ప్రయత్నం చేయకపోవడంతో 39 మంది చనిపోయారని ఆరోపించారు. ప్రాజెక్టులు గ్రీజు పెట్టిలేని ఫలితంగా తుంగభద్ర గేటు కొట్టుకుపోయిందని మంత్రి నిమ్మలరామానాయుడు మండిపడ్డారు.
'' 5 ఏళ్ల పాలనలో జగన్ ప్రాజెక్టులపై నిర్లక్ష్యం వహించారు. సాగునీటి రంగానికి వైఎస్సార్సీపీ సర్కారు ఎంత ఖర్చు చేసిందో చెప్పలేని పరిస్థితి. రాయలసీమపై నిజంగా జగన్కు ప్రేమ ఉంటే ఎందుకు ప్రాజెక్టులపై ఖర్చు చేయలేదు? వైఎస్సార్సీపీ ఐదు ఏళ్ల పాలనలో ఇసుక మాఫియా రాజ్యమేలింది. గోరకల్లు రిజర్వాయర్ ప్రమాదంలో ఉందిని, మరమ్మతులకు నిధులు అడిగితే జగన్ పట్టించుకోలేదు.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో అధికారులు మొరపెట్టుకున్నా, రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదు. ఆఖరికి పులివెందులకు నీళ్లు వెళ్లాలన్నా గోరకల్లులో నీళ్లు ఉంటేనే వస్తాయి. దీనిపై పైసా ఖర్చు ఆయన మా ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేస్తారా? రాయలసీమ బిడ్డలపై ప్రేమ ఉంటే ప్రాజెక్టు కొట్టుకుపోతే పట్టించుకోరా? కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ప్రాజెక్టులు పరుగులు పెడుతున్నాయి. అవుకు రిజర్వాయర్కు మరమ్మతులు చేస్తున్నాం. రాయలసీమ అభివృద్ధికి పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేస్తుంటే ఏమనాలి? ప్రాజెక్టుల భద్రత విషయంలో ఏమాత్రం రాజీ లేకుండా ముందుకెళ్తున్నాం'' - నిమ్మల రామానాయుడు, మంత్రి
రాయలసీమను పచ్చని పైరులా మార్చుతాం: తెలంగాణలో రాజకీయ పబ్బం కోసం అక్కడి పార్టీలు రాయలసీమ లిఫ్ట్పై మాట్లాడుతున్నాయని మంత్రి రామానాయుడు విమర్శించారు. తెలంగాణ రాజకీయ అవసరాల మాటల్ని తన రాజకీయ స్వార్థం కోసం జగన్ వాడుకోవాలని చూస్తుండటం దుర్మార్గమని మండిపడ్డారు. మొన్న వచ్చిన 11 సీట్లు కూడా ఈసారి రావేమో అనే ఆందోళనతో రాయలసీమ లిఫ్ట్ పై జగన్ అసత్యాలు ప్రచారం చేస్తున్నాడని మంత్రి ఆరోపించారు.
తెలంగాణ నుంచి నీళ్లు కావాలా గొడవలు కావాలా అంటే ప్రజల కోసం నీళ్లే కావాలని కోరుకుంటామన్నారు. హరీష్ రావు తన ప్రెజెంటేషన్లో జగన్ హయాంలోనే రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఆగిందని స్పష్టం చేశారన్నారు. గోదావరిలో వృథాగా సముద్రంలో కలసిపోతున్న సుమారు 3 వేల టీఎంసీల నీటిలో 200 టీఎంసీల నీటిని మాత్రమే పోలవరం-నల్లమలసాగర్ లింక్ ప్రాజెక్టు కు తరలిస్తామని తెలిపారు. బొల్లాపల్లి రిజర్వాయర్లో 173 టీఎంసీల నీటిని నిల్వ చేసుకోవడం ద్వారా రాయలసీమ భవిష్యత్ అవసరాలను తీర్చుతూ, ఈ ప్రాంతాన్ని పచ్చని పైరులా మార్చుతామని మంత్రి రామానాయుడు స్పష్టంచేశారు
