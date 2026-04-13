నరికేస్తాం, చంపేస్తామనే ఉన్మాదంతో రాజకీయాలు - జగన్​పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డ మంత్రి నిమ్మల

పరిటాల, వివేకా హత్య కేసుల్లో సాక్షులు ఎందుకు చనిపోయారు? - రంగా హత్యకేసులో ప్రధాన నిందితుడి కుమారుడు ప్రస్తుతం వైఎస్సార్సీపీలో ఉంది వాస్తవం కాదా?- వైఎస్ జగన్​కు పలు ప్రశ్నలు సంధించిన మంత్రి నిమ్మల

Published : April 13, 2026 at 9:12 AM IST

Minister Nimmala Fire on YS Jagan : వినాశనం, విధ్వంసం ఎజెండాగా వైఎస్సార్సీపీని జగన్‌ నడిపిస్తున్నారని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ధ్వజమెత్తారు. అధికారంలోకి వచ్చాక నరికేస్తాం, చంపేస్తామనే ఉన్మాదంతో రాజకీయాలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఇలాంటి నేతలకి అసలు రాజకీయాల్లో ఉండే అర్హత ఉందా అని నిమ్మల ప్రశ్నించారు. 2029లో వైఎస్సార్సీపీ, జగన్‌కు రాజకీయంగా సమాధి కట్టాలని నిమ్మల ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు.

ఉగ్రవాదుల్ని మించిన ఉన్మాదంతో వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్‌రెడ్డి రాజకీయాలు చేస్తున్నారని జలవనరులశాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ధ్వజమెత్తారు. టీడీపీ నేత పరిటాల రవి, మాజీమంత్రి వైఎస్‌ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసుల్లో సాక్షులు, నిందితులు ఒక్కొక్కరుగా అనుమానాస్పద రీతిలో ఎందుకు చనిపోయారో చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు. వారిని జగనే అంతం చేయిస్తున్నారనే వాదన బలంగా ఉందన్నారు. ‘‘కాపు నేత వంగవీటి మోహనరంగాను హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలొచ్చిన వ్యక్తి కుటుంబం సన్నిహితంగా ఉంది మీతోనే కదా? ప్రధాన నిందితుడి కుమారుడు మీ పార్టీలోనే ఉండడం వాస్తవం కాదా? ఆ కుటుంబానికి హైదరాబాద్‌లో రూ.వెయ్యి కోట్ల విలువైన భూమిని నజరానాగా ఎందుకిచ్చారు?’’ అని జగన్‌ను ప్రశ్నించారు.

రంగా కుటుంబం ప్రస్తుతం ఏ పార్టీలో ఉందో చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు. మంగళగిరిలోని టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో నిమ్మల ఆదివారం విలేకర్లతో మాట్లాడారు. ‘‘వంగవీటి రంగా పేరు ఎత్తే అర్హత, కాపు సంక్షేమం గురించి మాట్లాడే నైతికత జగన్‌కు, వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు లేవు. రంగాను రౌడీ అని వ్యాఖ్యానించి, కాపుల మనోభావాల్ని దెబ్బతీసిన గౌతమ్‌రెడ్డిని అక్కున చేర్చుకొని, ఫైబర్‌నెట్‌ ఛైర్మన్‌ పదవితో ఎందుకు సత్కరించారు? ఇది రంగా మీద మీకున్న విద్వేషానికి నిదర్శనం కాదా?’’ అని నిమ్మల రామానాయుడు విరుచుకుపడ్డారు. హంతక కుటుంబంతో చెట్టాపట్టాలేసుకు తిరుగుతున్న జగన్‌రెడ్డికి రంగా పేరెత్తే అర్హతే లేదన్నారు.

గొడ్డలి పార్టీకి శాశ్వతంగా రాజకీయ సమాధి కట్టాలి : నాడు తన తండ్రి మరణానికి రిలయన్స్‌ సంస్థే కారణమన్న జగన్‌రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చాక ఆ సంస్థకు సంబంధించిన వ్యక్తులకు పదవులెలా ఇచ్చారని నిమ్మల ప్రశ్నించారు. ‘జగన్‌ది గొడ్డలి పార్టీ’ అని ఎద్దేవా చేశారు. ‘‘ఆయన వినాశనం, విధ్వంసం ఎజెండాగా పెట్టుకున్నారు. గొడ్డలి వీరి జెండా రక్త చరిత్రను రాజనీతిగా భావిస్తున్నారు. అప్పట్లో జగన్‌ చేస్తున్న పనులు చూసి వైఎస్‌ రాజశేఖరరెడ్డి ఆయన్ను బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్‌ రావొద్దన్నారు. ఈ విషయాన్ని వైఎస్‌ సతీమణి విజయమ్మ రోశయ్యకు చెప్పారు. జగన్‌తో మాట్లాడి అతడ్ని బెంగళూరులోనే ఉండాలని మీరైనా చెప్పాలని ఆమె రోశయ్యను కోరారు. పరిటాల రవి హత్య నుంచి జగన్‌ను బయట పడేయడానికి ఆరు నెలలు పట్టిందని కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డి అన్నారు. ఇవన్నీ నిజాలు కావా?’’ అని జగన్‌పై నిమ్మల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గొడ్డలి పార్టీకి శాశ్వతంగా రాజకీయ సమాధి కట్టాలని, రాష్ట్రంలో స్థానం లేకుండా చేయాలని నిమ్మల పిలుపునిచ్చారు.

‘‘ఏ పార్టీ అయినా ఎన్నికలకు వెళ్లేటప్పుడు నేరాలు అరికడతామని, శాంతిభద్రతలు నెలకొల్పుతామని చెబుతుంది. కానీ వైఎస్సార్సీపీ వాళ్లు మాత్రం పొట్టేలును నరికినట్టు తలలు నరుకుతాం, రప్పా, రప్పా నరుకుతాం అంటూ తమ విధానాన్ని బహిరంగంగా ప్రకటిస్తున్నారు. ఇన్నాళ్లూ వారి హిడెన్‌ ఎజెండాగా ఉన్న అంశాల్ని ఇప్పుడు జగన్‌ బహిరంగంగా ప్రజలకు చెబుతున్నారు. తల్లులకు పుత్రశోకం మిగల్చడానికి, మహిళల మాంగల్యాల్ని దూరం చేసేందుకు అధికారదాహంతో రగిలిపోతున్నారు.’’ - నిమ్మల రామానాయుడు, మంత్రి

జగన్ మనస్తత్వం ఏంటో అర్థం చేసుకోవాలి : "వైఎస్‌ రాజశేఖరరెడ్డి హెలికాప్టర్‌ ఆచూకీ తెలియకముందే తాను సీఎం అవ్వడానికి జగన్‌ సంతకాలు సేకరించిన విషయం వాస్తవం కాదా? తన రాజకీయ భవిష్యత్తు కోసం వివాదరహితుడిగా పేరున్న వివేకానందరెడ్డిని భయపెట్టి బలవంతంగా కడప ఎంపీ పదవికి ఆయనతో జగన్‌ రాజీనామా చేయించడం నిజం కాదా? ఈ వ్యవహారంపై అప్పట్లో సోనియాగాంధీ ఆయన్ను మందలించడం వాస్తవం కాదా? సొంత బాబాయ్‌ అయినా రాజకీయాలకు అడ్డొస్తే అంతం చేస్తామనే సందేశాన్ని ఇప్పటికే జగన్‌ ఇచ్చారు.

ప్రపంచంలో ఎక్కడా జరగని విధంగా వివేకానందరెడ్డి శవానికి డ్రెస్సింగ్‌ చేయించి కుట్లు వేయించారు. రక్తపు మరకలను తుడిచి గుండెపోటుగా చిత్రీకరించారు. ఘటనా స్థలానికి గంట, గంటన్నరలో వెళ్లే అవకాశమున్నా 14 గంటల సమయం తీసుకున్నారు. సాక్ష్యాల్ని తుడిచేయడానికి, తారుమారు చేయించడానికే కదా ఇంత సమయం తీసుకుంది’’ అని నిమ్మల ప్రశ్నించారు. ‘‘తన తల్లి, చెల్లికి ఏం చేశారో అంతకంటే ఎక్కువ రాష్ట్రంలోని మహిళలకూ చేస్తానని జగన్‌ అంటున్నారు. దీన్నిబట్టే ఆయన మనస్తత్వం ఏంటో అర్థం చేసుకోవాలి’’ అని నిమ్మల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

జంతువుల్ని నరికి జగన్‌ ఫ్లెక్సీలకు రక్తాభిషేకాలు : ‘‘వైఎస్సార్సీపీకు చెందిన ఒక నాయకుడు గుంటూరు ఇవతల వారిని ఇంట్లోంచి బయటకు లాగి కొడతామని, గుంటూరు అవతలి వారిని ఇంట్లోకి వెళ్లి నరుకుతామని బహిరంగంగా హెచ్చరిస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ వాళ్లు గొడ్డళ్లు పట్టుకొని రహదారులపై ప్రదర్శనలు చేస్తున్నారు. జంతువుల్ని నరికి వాటి రక్తంతో జగన్‌ ఫ్లెక్సీలకు రక్తాభిషేకాలు చేస్తూ ప్రజల్ని భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నారు. ఆ పార్టీ గొడ్డలి పార్టీగా మారిపోయింది. మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తే రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేస్తాం, చంపుతాం, నరుకుతాం, అంతుచూస్తాం, ఉన్నవి పడగొడతాం, ఎక్కడి పనులు అక్కడే ఆపేస్తాం.

యువతను చెడగొడతాం, కొత్త కొత్త మాదకద్రవ్యాలు అందుబాటులోకి తెస్తాం, వాటిని వారితో అమ్మిస్తాం, మహిళల్ని బయటకు గెంటుతామన్న రీతిలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల మాటలు ఉంటున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ యూత్‌ పాలసీ అంటే మద్యం వ్యాపారాలు చేయడం, కొత్త కొత్త మాదకద్రవ్యాలు అందుబాటులోకి తెచ్చి యువత భవిష్యత్తును నాశనం చేయడమేనా? చూస్తుంటే ఇవే వారి రాజకీయ హామీలు, విధానాలుగా ఉన్నాయి’’ అని నిమ్మల దుయ్యబట్టారు. ‘‘నాలుకలు కోస్తాం, అంతం చేస్తాం, కొత్త పలుకులు వినిపించకుండా చేస్తాం’’ అంటూ ఏబీఎన్‌-ఆంధ్రజ్యోతిపై వైఎస్సార్సీపీ వాళ్లు చేస్తున్న అనుచిత వ్యాఖ్యలు వారి ఉన్మాదానికి పరాకాష్ఠ అని మండిపడ్డారు.

