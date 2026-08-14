రాష్ట్రంలోని అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో ఒకేసారి ఎన్నికలు: మంత్రి నారాయణ
ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ కేంద్రాన్ని పరిశీలించిన మంత్రి నారాయణ - గోదావరి పుష్కరాల కల్లా నగరాన్ని ప్లాస్టిక్రహితంగా మారుస్తామన్న మంత్రి - ఏడాదిలోగా పెద్దాపురంలో వేస్ట్ టూ ఎనర్జీ ప్లాంట్ నిర్మిస్తామన్న నారాయణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 7:22 PM IST
MINISTER Narayana Visit Integrated Solid Waste Management : వచ్చే ఏడాది జూన్లో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా జరగనున్న గోదావరి మహా పుష్కరాలను ప్లాస్టిక్ రహితంగా నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలూ తీసుకుంటోందని రాష్ట్ర పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారాయణ స్పష్టం చేశారు. రాజమహేంద్రవరం నగరంలో పర్యటించిన ఆయన స్థానిక ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ కేంద్రాన్ని సందర్శించారు. తడి, పొడి చెత్తను వేరు చేస్తున్న విధానాన్ని, డంపింగ్ యార్డు నిర్వహణ తీరును అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారాయణ మీడియాతో మాట్లాడుతూ కీలక వివరాలను వెల్లడించారు.
రాజమహేంద్రవరం చెత్త నేరుగా పెద్దాపురానికే: రాజమహేంద్రవరం నగరంలో ఉత్పత్తి అయ్యే ప్లాస్టిక్, చెత్త వ్యర్థాలను ఇకపై స్థానిక డంపింగ్ యార్డుకు కాకుండా నేరుగా పెద్దాపురానికి తరలిస్తామని అన్నారు. పెద్దాపురంలో ఏడాది లోపు 900 టన్నుల సామర్థ్యంతో నిర్మిస్తున్న 'వేస్ట్ టు ఎనర్జీ' (చెత్త నుంచి విద్యుత్) ప్లాంట్ను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామన్నారు. అక్కడ ఈ వ్యర్థాల ద్వారా విద్యుత్ ఉత్పత్తి జరుగుతుందని తెలిపారు. తద్వారా రాజమహేంద్రవరం నగరాన్ని క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ సిటీగా మార్చడమే లక్ష్యమని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 8 ప్లాంట్లు రద్దు: గత ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై మంత్రి నారాయణ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. "2014లో అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 10 వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్లను మంజూరు చేసి పనులను ప్రారంభించింది. అయితే ఆ తర్వాత వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఏకంగా 8 ప్లాంట్లను రద్దు చేసి రాష్ట్ర ప్రగతిని దెబ్బతీసింది. మళ్లీ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే రద్దయిన అన్ని చోట్లా ఈ ప్లాంట్ల నిర్మాణాలను పునఃప్రారంభించాం. ప్రస్తుతం కడప, కర్నూలు, తిరుపతి, నెల్లూరు, విజయవాడ, పెద్దాపురంలలో ప్లాంట్ల పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఈలోగా వ్యర్థాల తక్షణ నిర్వహణ కొరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 107 మున్సిపాలిటీల్లో 'ఫ్రెష్ వేస్ట్ ప్లాంట్'లను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం" అని వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాజమహేంద్రవరం రూరల్ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి, సిటీ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి వాసు, నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ రాహుల్ మీనా మరియు పురపాలక శాఖ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
మరోవైపు కాకినాడ కలెక్టరేట్లో జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రి నారాయణ అధ్యక్షతన డీఆర్సీ సమావేశం నిర్వహించారు. జిల్లాలో చేపడుతున్న వివిధ అభివృద్ధి పనుల పురోగతి పైనా సమావేశంలో సమీక్షించారు. వివిధ శాఖల పరిధిలో చేపట్టిన పనుల స్థితిగతులను అధికారులు మంత్రికి వివరించారు. సమావేశంలో రాజ్యసభ సభ్యులు సానా సతీశ్ బాబు, ఎమ్మెల్సీ రాజశేఖర్తో పాటు ఎమ్మెల్యేలు జ్యోతుల నెహ్రూ, పలువురు ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొన్నారు. జిల్లా కలెక్టర్ హారేంధిర్ ప్రసాద్తో పాటు వివిధ శాఖల అధికారులు హాజరై, జిల్లాలో చేపడుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి వివరించారు.
త్వరలోనే మున్సిపల్ ఎన్నికలు: రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై స్పందిస్తూ "రాష్ట్రంలోని అన్ని మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లకు ఒకేసారి ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. విలీన గ్రామాల అంశంపై కోర్టు తీర్పు రాగానే, తదుపరి మున్సిపల్ ఎన్నికల నిర్వహణపై ప్రభుత్వం తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది" అని మంత్రి నారాయణ స్పష్టం చేశారు.
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