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బీసీ రిజర్వేషన్లపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వచ్చే వరకు ఆగుతాం: మంత్రి నారాయణ

బీసీ రిజర్వేషన్లపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వచ్చే వరకు ఆగాలని నిర్ణయించామని మంత్రి నారాయణ చెప్పారు. ఎన్నికలు నిర్వహించకపోతే ఆర్థికసంఘం నిధులు రాకుండా పోతాయని అందుకే సాధ్యమైనంత త్వరగా ఎన్నికలు పెట్టాలని చూస్తున్నామన్నారు.

Minister Narayana On BC Reservations
గత గొడ్డలి పార్టీ బీసీలకు తీవ్ర అన్యాయం చేసింది: మంత్రి నారాయణ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 4:42 PM IST

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Minister Narayana On BC Reservations : బీసీ రిజర్వేషన్లపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వచ్చే వరకు ఆగాలని నిర్ణయించామని మంత్రి నారాయణ చెప్పారు. ప్రభుత్వ పిటిషన్‌పై సుప్రీంకోర్టులో అప్పీలు చేసి త్వరగా క్లియర్ చేయాలని కోరతామని తెలిపారు. ఎన్నికలు నిర్వహించకపోతే ఆర్థిక సంఘం నిధులు రాకుండా పోతాయని, అందుకే సాధ్యమైనంత త్వరగా ఎన్నికలు నిర్వహించాలనే యోచనలో ఉన్నామని నారాయణ చెప్పారు.

బీసీలకు వైఎస్సార్సీపీ అన్యాయం: రాజమహేంద్రవరం జెఎన్ రోడ్డులో క్రెడాయ్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఎక్స్ పోకు ముఖ్య అతిథిగా మంత్రి నారాయణ పాల్గొన్నారు. అక్కడికి వచ్చిన మీడియాతో బీసీల గురించి, రాష్ట్ర అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీసీలకు 34 శాతం అమలు కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. దానికి సంబంధించిన తీర్పు వచ్చేవరకు ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభం కాకుండా నిలుపుదల చేయనున్నట్లు పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్ అమలు చేయడమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని, దీనికోసం సుప్రీంకోర్టును సైతం కోరనున్నట్లు తెలిపారు. గొడ్డలి పార్టీ ప్రభుత్వం బీసీలకు తీవ్ర అన్యాయం చేసిందని, ఎన్నికల్లో 34 శాతం రిజర్వేషన్ ఇవ్వకుండా అడ్డుకుంటుందని ఆరోపించారు.

రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి పనుల సంస్కరణలు: పరిపాలన ఎలా చేయాలో తెలియని వారు గత ప్రభుత్వంలో సీఎం అయ్యారని, అవగాహన లేకుండా తీసుకున్న నిర్ణయాలతో రియల్ ఎస్టేట్ సహా అన్ని వ్యవస్థలూ దెబ్బతిన్నాయని తెలిపారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక భవన నిర్మాణ రంగంలో అనేక సంస్కరణలు తెచ్చామని, భవన నిర్మాణ రంగానికి ఊతమిచ్చేందుకు అనేక చర్యలు తీసుకున్నట్లు వివరించారు.

"ఎన్నికల సంఘం వేగంగా ముందుకు సాగుతోంది. ప్రభుత్వం సమర్పించిన అఫిడవిట్ల విషయంలో నిన్న వెలువడిన కోర్టు తీర్పు అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ, బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశంపై ఎటువంటి స్పందన రాలేదు. అలాగే మున్సిపల్ ఎన్నికలను కొన్ని రోజుల పాటు వాయిదా వేయాలని కూడా నిర్ణయించాం. గత ప్రభుత్వం ఎన్నికలు నిర్వహించకపోవడం వల్ల నిధుల నష్టం వాటిల్లింది. కానీ ఇప్పుడు అన్ని మున్సిపాలిటీలకు ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు" -నారాయణ, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి

రాష్ట్రం అమలు చేసిన సంస్కరణల వల్ల కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రానికి 800 కోట్ల రూపాయలు వచ్చాయన్నారు. ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు పెడితే చాలు 24 గంటల్లో లేఅవుట్, బిల్డింగ్ అనుమతులు ఇస్తామన్నారు. ప్రపంచంలోని టాప్ 5 రాజధానుల్లో ఒకటిగా నిర్మించేలా అమరావతిని ప్రారంభించామని, గత ప్రభుత్వం అమరావతిని నిర్వీర్యం చేసిందన్నారు. 2028 చివరి నాటికి అమరావతి నిర్మాణాన్ని సీఎం చంద్రబాబు పూర్తి చేస్తారని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. గోదావరి పుష్కరాల కోసం రూ. 2 వేల కోట్ల నిధులతో పనులు చేస్తున్నామన్న మంత్రి, రాజమహేంద్రవరం నగరానికే వెయ్యి కోట్ల పైనే నిధులు ఇచ్చి పనులు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

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TAGGED:

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