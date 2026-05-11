నెల్లూరులో మహానాడు ఏర్పాట్లు - 29న 7 లక్షల మందితో బహిరంగ సభ

కిసాన్ సెజ్‌లో జరగనున్న మహానాడు ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన మంత్రి - ప్రజలకు సుపరిపాలన అందించడమే మహానాడు ఉద్దేశమని నారాయణ వెల్లడి - ఈ నెల 27, 28 తేదీల్లో తీర్మానాలపై చర్చ ఉంటుందని స్పష్టం

Minister Narayana Inspects Mahanadu Arrangements In Nellore
Published : May 11, 2026 at 6:30 PM IST

Minister Narayana Inspects Mahanadu Arrangements In Nellore: ప్రజలకు సుపరిపాలన అందించడమే మహానాడు ఉద్దేశమని మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి నారాయణ అన్నారు. టీడీపీ మహానాడుకు నెల్లూరు జిల్లా వేదిక కానుంది. నెల్లూరు జిల్లా కొడవలూరు మండలంలోని ఈ నెల 27, 28, 29 తేదీల్లో జరగనున్న మహానాడు ఏర్పాట్లను మంత్రి నారాయణ పరిశీలించారు. మహానాడుకు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని ఈ సందర్భంగా మంత్రి తెలిపారు.

మూడు రోజుల పాటు తీర్మానాలపై చర్చ: ఈనెల మే 27, 28 తేదీల్లో తీర్మానాలపై చర్చ జరుగుతుందని మంత్రి నారాయణ తెలియజేశారు. ప్రజా సమస్యలు చర్చించి, వాటిపై తీర్మానాలు చేసి ప్రభుత్వానికి పంపుతామని పేర్కొన్నారు. మే 29న 7 లక్షల మందితో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. మహానాడును పకడ్బందీగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన వివిధ కమిటీలతో ఈనెల 13న సమావేశం జరుగుతుందని వివరించారు. అదే విధంగా నాయకులంతా సమిష్టిగా మహానాడు విజయవంతం చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నామని కోవూరు ఎమ్మెల్యే వేమిరెడ్డి ప్రశాంత్ రెడ్డి ఈ సందర్భంగా తెలిపారు.

"మే 27, 28 తేదీల్లో జరగనున్న మహానాడులో తీర్మానాలపై ప్రధానంగా చర్చ జరుగుతుంది. ప్రజా సమస్యలు చర్చించి, వాటిపై తీర్మానాలు చేసి ప్రభుత్వానికి పంపుతాం. మే 29న 7 లక్షల మంది ప్రజలు వస్తారని అంచనా వేస్తున్నాం. అందుకు అనుగుణంగానే అన్ని ఏర్పాట్లతో కూడిన భారీ బహిరంగ సభను నిర్వహిస్తున్నాం. మహానాడును పకడ్బందీగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన వివిధ కమిటీలతో ఈనెల 13వ సమావేశం జరుగుతుంది. నాయకులంతా సమిష్టిగా మహానాడు విజయవంతం చేసేందుకు కృషి చేయాలని అందరికీ పిలుపునిస్తున్నాను". -నారాయణ, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి

"మహానాడు నెల్లూరు జిల్లా కొడవలూరు మండలంలో కిసాన్ సెజ్‌లో జరగనుండటం ఎంతో గర్వ కారణం. మహానాడుకు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. భారీ ఎత్తున ప్రజలు వస్తారని అంచనా వేస్తున్నాం. అందుకు అనుగుణంగానే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త, నాయకుడు, స్థానిక కార్యకర్తలు అందరూ సమష్టిగా ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను". -వేమిరెడ్డి ప్రశాంతి రెడ్డి, కోవూరు ఎమ్మెల్యే

మూడు రోజుల పాటు ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో ఘనంగా ఈ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించాలని పార్టీ ముందుగా నిర్ణయించుకుంది. శ్రీకాకుళంలో ఈ వేడుకను నిర్వహించేందుకు పార్టీ నేతల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కూడా ఏర్పడింది. కానీ, జూన్ నెలలో భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం, అలాగే ఉత్తరాంధ్రలో పలు కార్యక్రమాల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పాల్గొనడానికి రాష్ట్రానికి రాబోతుండటంతో ఈ విషయం మరోసారి పునరాలోచనలోకి వచ్చింది. ప్రధాని పర్యటన ఏర్పాట్లు, మహానాడు నిర్వహణ రెండూ ఒకే ప్రాంతంలో ఉంటే సాంకేతిక సమస్యలు, నిర్వహణలో ఇబ్బందులు కలగవచ్చని పార్టీ అధిష్ఠానం భావిచింది. దీంతో టీడీపీ నాయకులు, శ్రేణులు మహానాడును అధిష్టానం సూచనతో శ్రీకాకుళం నుంచి నెల్లూరు జిల్లాకు మార్చారు.

