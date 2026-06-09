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విశాఖ ఘటనపై వైఎస్సార్సీపీ శవ రాజకీయాలు చేస్తోంది: మంత్రి నారాయణ

మున్సిపాలిటీల్లో పీపీపీ విధానంపై దుష్ప్రచారాలు తగవన్న మంత్రి - 'తుడా' భవనం పేరుతో గత ప్రభుత్వం ప్రజాధనాన్ని వృథా చేసిందని మండిపాటు - విశాఖ ఘటనపై వైసీపీ నేతలు రెచ్చగొట్టే యత్నం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం

Minister Narayana clarifies PPP model
Minister Narayana clarifies PPP model (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 6:38 PM IST

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Minister Narayana Clarifies PPP Model : నగర పాలక సంస్థలు, మున్సిపాలిటీల్లో అమల్లోకి తెస్తున్న పీపీపీ (పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్టనర్‌షిప్) విధానం అంటే ప్రైవేటీకరణ కాదని మంత్రి నారాయణ స్పష్టం చేశారు. దీనిపై ప్రతిపక్షాలు ఉద్దేశపూర్వకంగా అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నాయని ఆయన మండిపడ్డారు. పట్టణాభివృద్ధి కోసం కేంద్ర నిధులను (అర్బన్ ఛాలెంజింగ్ ఫండ్) సమర్థవంతంగా వినియోగించుకుంటామని తెలిపారు. మరోవైపు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాద ఘటనపై వైఎస్సార్సీపీ శవ రాజకీయాలకు పాల్పడుతోందని మంత్రి మండిపడ్డారు. విజయవాడలో హడ్కో ఛైర్మన్ సంజయ్ కులశ్రేష్ఠతో కలిసి మున్సిపల్ కమిషనర్ల కార్యశాలలో పాల్గొన్నారు.

పీపీపీతోనే జవాబుదారీతనం : మున్సిపాలిటీల్లో ఉన్న ఖాళీ స్థలాల్లో పీపీపీ మోడల్‌లో కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్‌లు నిర్మిస్తే స్థానిక సంస్థలకు ఆదాయం పెరుగుతుందని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమలవుతున్న విధానమేనని స్పష్టం చేశారు. ఈ పనులను ఇష్టానుసారంగా ఎవరికి పడితే వారికి ఇవ్వబోమన్నారు. పారదర్శకంగా టెండర్ పద్ధతి ద్వారానే పీపీపీ మోడల్ అమలు చేస్తామన్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో తిరుపతిలో 'తుడా' ఆధ్వర్యంలో ఎలాంటి ఆలోచన లేకుండా 14 అంతస్తుల భవనాన్ని ప్లాన్ చేశారని గుర్తు చేశారు. ప్రజాధనం అంతా అందులో పోసి, భవనాన్ని సగంలోనే వదిలేశారని విమర్శించారు. అదే భవనాన్ని పీపీపీ విధానంలో నిర్మించి ఉంటే ప్రభుత్వానికి కనీసం 40-60 శాతం వాటా వచ్చేదన్నారు. నిధులు ఆదా అవ్వడంతో పాటు జవాబుదారీతనం కూడా ఉండేదని వివరించారు.

విశాఖ ఘటనపై వైఎస్సార్సీపీవి శవ రాజకీయాలే - మంత్రి నారాయణ (ETV)

కేంద్ర ప్రభుత్వం అర్బన్ ఛాలెంజింగ్ ఫండ్ కింద దేశవ్యాప్తంగా రూ.4 లక్షల కోట్లు కేటాయించిందన్నారు. జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారం మన రాష్ట్రానికి ఇందులో రూ.3,600 కోట్లు రానున్నాయని తెలిపారు. మున్సిపాలిటీలకున్న రుణ సామర్థ్యం మేరకు హడ్కో, బ్యాంకుల ద్వారా నిధులు సమీకరించాల్సి ఉంటుందన్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రానికి రూ.5,000 కోట్ల మేర రుణాలు పొందే సామర్థ్యం ఉందన్నారు. దీనికి అదనంగా యూసీఎఫ్ నుంచి 25 శాతం చొప్పున రూ.1,250 కోట్లు అందుతాయని తెలిపారు. ఈ మొత్తం కలుపుకుని రూ.6,250 కోట్లతో రాష్ట్రంలోని 72 మున్సిపాలిటీల్లో తొలి ప్రాధాన్యంగా డ్రైనేజీ (మురుగు కాలువల) పనులు పూర్తి చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు.

యాన్యువిటీ మోడల్‌తో మరిన్ని పనులు : మిగిలిన మున్సిపాలిటీల్లో అభివృద్ధి పనుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రణాళిక రచించింది. రూ.5,000 కోట్లతో యాన్యువిటీ మోడల్‌లో పనులు చేపట్టనున్నారు. ఇందులో 40 శాతం నిధులను ప్రభుత్వం భరిస్తుంది. 60 శాతం నిధులను ముందుగా కాంట్రాక్టర్లు పెట్టుబడి పెడతారు. పదేళ్ల వ్యవధిలో ఈ మొత్తాన్ని రీపేమెంట్ చేస్తారు. ప్రభుత్వ వాటా 40 శాతం కోసం ఎల్ఆర్ఎస్, బీపీఎస్ ద్వారా వచ్చిన నిధులను వాడనున్నారు. ఇప్పటికే రూ.600 కోట్లు వచ్చాయని, అన్నీ క్లియర్ అయితే మొత్తం రూ.1,500 కోట్లు వస్తాయని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది.

గత ప్రభుత్వం ఉన్న డబ్బంతా భవనాలపై పెట్టి, ప్రజలకు కనీస అవసరాలు తీర్చలేదని మంత్రి విమర్శించారు. కూటమి ప్రభుత్వం మాత్రం ప్రతి ఒక్కరికీ తాగునీరు, డ్రైనేజీ, రోడ్లు, వీధి దీపాలు అందించడమే లక్ష్యంగా పని చేస్తోందన్నారు. అలాగే ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ (సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్) పై ప్రత్యేక దృష్టి సారించామన్నారు. మురుగు కాల్వల నిర్మాణంలో జనసాంద్రత ఉన్న ప్రాంతాలకు మున్సిపల్ కమిషనర్లు తొలి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచించారు. నాయకులు కోరిన విధంగా కాకుండా, ప్రజలకు వాస్తవంగా ఎక్కడ అవసరమో ఆ పనులే చేయాలన్నారు. నిధులు ఉన్నాయని చెప్పి, అనవసరంగా ఉన్న వాటిని పగలగొట్టి మళ్లీ కొత్తవి నిర్మించొద్దని అధికారులను ఆదేశించారు.

వైఎస్ఆర్సీపీది దివాలాకోరుతనం : విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదంపై వైఎస్సార్సీపీ శవ రాజకీయాలు చేస్తుందని మంత్రి నారాయణ ధ్వజమెత్తారు. బాధితులను రెచ్చగొట్టడానికి శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తుందని దుయ్యబట్టారు. స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదం నేపథ్యంలో తిరుపతిలో కూటమి తలపెట్టిన బహిరంగ సభను సైతం వాయిదా వేసుకున్నామని గుర్తు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వెంటనే ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. కేంద్రంతో కూడా మాట్లాడారని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఘటన జరిగిన వెంటనే మంత్రులను అప్రమత్తం చేసి సంఘటనా స్థలానికి పంపించారని తెలిపారు. సీఎం ఆదేశాలతో క్షతగాత్రులు అందరికీ మెరుగైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారని వివరించారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్​ ఇతర మంత్రులు విశాఖలోనే ఉండి పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారని స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేసి వైఎస్సార్సీపీ నేతలు విమర్శలు చేయటం వారి దివాలా కోరుతనానికి నిదర్శనమని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

"పీపీపీ మోడల్ యాక్చువల్‌గా మేమే ఇచ్చాం. మున్సిపాలిటీల్లో ల్యాండ్స్ ఉంటే, ఆ ల్యాండ్స్ మీద కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ కట్టుకోండి. పీపీపీ మోడల్‌లో దాని మీద మీకు ఇన్‌కమ్ వస్తుందని చెప్పాం. ప్రపంచమంతా చేసేది అదే. ఏదో ఎవరికంటే వాళ్లకి అలాట్ చేసి నువ్వు తీసుకో అని కాదు. టెండర్ పద్ధతి ద్వారా పారదర్శకంగా పీపీపీ మోడల్ ఉంటుంది." -నారాయణ, మంత్రి

107 మున్సిపాలిటీల్లో 'ఫ్రెష్ వేస్ట్ ప్లాంట్లు' ఏర్పాటు: మంత్రి నారాయణ

ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే అభివృద్ధి పనులు ఎలా జరుగుతున్నాయో తెలుస్తుంది: మంత్రి నారాయణ

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