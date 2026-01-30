వైఎస్సార్సీపీ నేతల దుష్ప్రచారాలను తిప్పికొట్టాలి: మంత్రి లోకేశ్
గత ప్రభుత్వం హయాంలో టీటీడీ ప్రతిష్ఠకు భంగం వాటిల్లిందని ఆరోపణ - చేయకూడని పాపాలను వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చేశారంటూ లోకేశ్ మండిపాటు - కూటమిని చీల్చేందుకు కొన్ని శక్తులు ప్రయత్నిస్తున్నాయని వ్యాఖ్య
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 1:53 PM IST
Minister Lokesh in Training Classes to Party Leaders : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో కలియుగ దైవం శ్రీవెంకటేశ్వరస్వామి, టీటీడీ ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించే విధంగా వ్యవహరించిందని మంత్రి నారా లోకేశ్ ధ్వజమెత్తారు. చేయకూడని పాపాలు చేసి ఇప్పుడు తప్పుడు ప్రచారాలతో ప్రజలను మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తోందని మండిపడ్డారు. వైఎస్సార్సీపీ తప్పుడు ప్రచారాలను వాస్తవాలతో తిప్పికొట్టడంతో పాటు వాటిని ప్రజలకు తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత తెలుగుదేశం కార్యకర్తలదేనని స్పష్టం చేశారు. కూటమిని చీల్చేందుకు కొన్ని శక్తులు ప్రయత్నిస్తున్నా విడదీయడం ఎవరి తరం కాదని లోకేశ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
టౌన్, వార్డు, మండల స్థాయి తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు, ప్రధాన కార్యదర్శుల కోసం నిర్వహించిన 11వ శిక్షణ తరగతుల్లో పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. పార్టీ క్యాడర్ సమన్వయంతో పాటు సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి పని చేయాల్సిన అవసరం ఉందని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. ఎన్ని ఇబ్బందులు, కష్టాలు ఎదురైనా ఓర్పుతో, ఐక్యంగా దుష్ప్రచారాలను ఎదుర్కోవాలని సూచించారు. పార్టీ బలోపేతమే లక్ష్యంగా ప్రతి కార్యకర్త పని చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
కూటమి నాయకుల మధ్య సఖ్యత అత్యంత ముఖ్యం : 2014-19 మధ్య కాలంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అమలు చేసినా వాటిని ప్రజల్లోకి సమర్థంగా తీసుకెళ్లడంలో వెనుకబడ్డామని గుర్తు చేశారు. అదే అప్పటి ఓటమికి ప్రధాన కారణమన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం చేస్తున్న మంచి కార్యక్రమాలను ప్రజలకు నేరుగా వివరించాల్సిన బాధ్యత నాయకులు, కార్యకర్తలపై ఉందని తెలిపారు. ఇకపై అభివృద్ధితో పాటు, తప్పుడు ప్రచారాలతో రాజకీయాలు చేసే శక్తులను ధీటుగా ఎదుర్కోవాలని స్పష్టం చేశారు. కూటమి నాయకుల మధ్య సఖ్యత అత్యంత ముఖ్యమని లోకేశ్ వ్యాఖ్యానించారు. పార్టీ నాయకులు అలగడం తగదని, ప్రతి ఒక్కరి కష్టాన్ని పార్టీ తప్పకుండా గుర్తిస్తుందని భరోసా ఇచ్చారు. తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక కుటుంబం అని, కుటుంబంలో సమస్యలు ఉంటే కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే పరిష్కారం దొరుకుతుందని తెలిపారు.
మరోవైపు పార్టీ బలోపేతం కోసం తాను ఓ కార్యకర్తలా కృషి చేస్తున్నానని లోకేశ్ అన్నారు. పనిచేసే కార్యకర్తలనే పార్టీ ప్రోత్సహిస్తుందని వెల్లడించారు. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా పార్టీలో మార్పులు రావాలని లోకేశ్ సూచించారు. గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షుడు పొలిట్ బ్యూరో స్థాయికి వచ్చేలా సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టామని అన్నారు.
కింద నుంచి పై స్థాయి వరకు కూడా యువతకు పార్టీలో ప్రాధాన్యం ఎంతో అవసరమని తెలిపారు. జనాభా దామాషా ప్రకారం పదవుల్లో అన్ని కులాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని, అలానే మహిళలకు 33 శాతం పదవులు ఇచ్చి ప్రోత్సహిస్తున్నామని మంత్రి లోకేశ్ వెల్లడించారు. సంక్షేమం అభివృద్ధికి చంద్రబాబు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయితే 'టీమ్ 11' కోడి కత్తి, కల్తీ నెయ్యి, కల్తీ మద్యానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని లోకేశ్ విమర్శించారు. ఇచ్చిన హామీలు అన్నీ ఓ పద్దతి ప్రకారం నెరవేర్చుతూ ముందుకెళ్తున్నామని, అలానే చేసిన పనులు చెప్పుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపైనా ఉందని తెలిపారు.
