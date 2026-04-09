పార్టీ కార్యక్రమాలు కచ్చితంగా నిర్వహించాలి - ఆ ఎమ్మెల్యేలపై లోకేశ్‌ ఆగ్రహం

ఉత్తమ పనితీరు కనబర్చిన వారికి నేరుగా పొలిట్‌బ్యూరోలో చోటు - క్లస్టర్‌ ఇన్‌ఛార్జిల శిక్షణ తరగతుల్లో పాల్గొన్న లోకేశ్‌ - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉత్తమ పనితీరు కనబర్చిన పది మందితో లోకేశ్‌ భేటీ

Minister Lokesh held Coffee Talks with Party Cluster Incharges
Published : April 9, 2026 at 10:51 AM IST

Minister Lokesh held Coffee Talks with Party Cluster Incharges : పార్టీ సమీక్షలో పలువురు నాయకులపై టీడీపీ జాతీయ కార్యదర్శి, మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. క్యాడర్ సమావేశాలు, గ్రీవెన్స్ నిర్వహించని మైదుకూరు, కడప, ప్రొద్దుటూరు ఎమ్మెల్యేల పనితీరు పట్ల లోకేశ్ అసంతృప్తిని వెలిబుచ్చారు. కార్యక్రమాలు నిర్వహించకపోవడానికి గల కారణాలు తెలుసుకోవాలని సిబ్బందిని ఆదేశించారు. వరుసగా 4 వారాలు క్యాడర్ భేటీలు నిర్వహించని బీటెక్ రవి, ఎమ్మెల్యే చైతన్య రెడ్డి, పరిటాల శ్రీరామ్ పట్ల మంత్రి లోకేశ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పార్టీ కార్యక్రమాలు కచ్చితంగా నిర్వహించాలని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.

పార్టీలో ఉత్తమ పనితీరు కనబరిచిన ముగ్గురు క్లస్టర్‌ ఇన్‌ఛార్జులను నేరుగా పొలిట్‌బ్యూరోలోకి తీసుకుంటామని మంగళగిరిలోని టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో లోకేశ్‌ హామీ ఇచ్చారు. ప్రతి టర్మ్‌లోనూ మూడో వంతు కొత్తవారికి అవకాశం కల్పిస్తామన్నారు. గ్రామస్థాయి నుంచి పొలిట్‌బ్యూరో వరకూ సమూల మార్పులు తెస్తున్నట్లు లోకేశ్‌ స్పష్టం చేశారు.

క్లస్టర్‌ ఇన్‌ఛార్జుల శిక్షణ తరగతుల్లో ప్రసంగించిన లోకేశ్‌ టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలపై వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం బనాయించిన తప్పుడు కేసుల్ని తొలగించే అంశం సీఎం చంద్రబాబు పరిశీలనలో ఉందన్నారు. మొత్తం 35 వేల కేసులు బనాయించారని ఆయన వివరించారు. 60 శాతం కేసులు తొలగించినట్లు చెప్పారు. మిగిలినవీ త్వరలో తొలగిస్తామన్నారు. జూన్‌ తర్వాత అందరూ ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్లాల్సిందేనని లోకేశ్‌ స్పష్టంచేశారు.

3.0 వర్షన్ తో సరికొత్త పంథా: తెలుగుదేశం విశ్వవిద్యాలయం లాంటిదన్న లోకేశ్‌ గతంలో పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్న చంద్రబాబు శిక్షణ కార్యక్రమాలు పెట్టి శ్రేణుల్ని బలోపేతం చేశారని గుర్తు చేశారు. అట్టడుగు స్థాయి నుంచి శ్రేణులకు శిక్షణ ఇవ్వడం ఇదే ప్రథమమన్నారు. ప్రస్తుతం పార్టీ 3.0 వర్షన్‌తో దూసుకుపోతోందని వివరించారు. సభ్యత్వ నమోదు నంబర్‌ కొడితే చాలు ఎవరు ఎంత పనిచేశారో తెలుస్తుందని చెప్పారు. దాని ఆధారంగా పదవులొస్తాయి అని లోకేశ్‌ తెలిపారు. కార్యకర్తలు, వివిధ స్థాయిల్లోని నాయకులకు 365 రోజులూ శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తామని పేర్కొన్నారు.

పార్టీ సిద్ధాంతాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలి: "మై టీడీపీ యాప్" సమర్థంగా వినియోగిస్తూ, పార్టీ పిలుపునిచ్చిన కార్యక్రమాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉత్తమ పనితీరు కనబరిచిన టాఫ్ 10 ఫెర్ఫార్మర్స్​తో లోకేశ్‌ ఆత్మీయ భేటీ నిర్వహించారు. పార్టీ సిద్ధాంతాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. యాప్ సమర్థ వినియోగం పట్ల ఉత్తమ కార్యకర్తలను సత్కరించి వారికి ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని బహుకరించారు. తాను నియోజకవర్గాల్లో పర్యటిస్తున్నప్పుడు కార్యకర్తలతోనే మాట్లాడుతున్నానని లోకేశ్‌ అన్నారు. తమ పనితీరు వల్లే ఇక్కడ వరకూ రాగలిగారన్నారు. భవిష్యత్తులో సీఎం చంద్రబాబు పక్కన కూర్చునే అవకాశం లభిస్తుందని లోకేశ్‌ అన్నారు.

ఏడాదంతా శిక్షణ తరగతులు: పార్టీ కార్యక్రమాలు సక్రమంగా నిర్వహిస్తే పార్టీ 100 ఏళ్లు ఉంటుందని లోకేశ్ తెలిపారు. ఎన్నికల్లో విజయానికి పార్టీ సిద్ధాంతాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. పార్టీ సిద్ధాంతాలు వివరించేందుకు ఏడాదంతా శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. 2019-24 మధ్య జగన్ ఎమ్మెల్యేలనే కలవలేదు. మనం కార్యకర్తలను కలుస్తున్నామని వ్యాఖ్యానించారు. నియోజకవర్గ పర్యటనల్లో కార్యకర్తలతో భేటీ అవుతున్నామని, వారానికోరోజు పార్టీ కార్యాలయంలో సమస్యలు తెలుసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు.

