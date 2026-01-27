ETV Bharat / politics

కార్యకర్తల అలక కొవిడ్ కంటే ప్రమాదకరం - పని చేసేవారికే ప్రోత్సాహం: మంత్రి లోకేశ్

ఎన్టీఆర్​ భవన్​లో పార్లమెంటరీ కమిటీలకు శిక్షణ తరగతులు ప్రారంభించిన మంత్రి నారా లోకేశ్ - హాజరైన మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్లు - టీడీపీలో కార్యకర్తలే అధినేత అని వెల్లడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 2:40 PM IST

Updated : January 27, 2026 at 2:52 PM IST

Lokesh Comments in Parliamentary Committees Training Sessions: కార్యకర్తలు అలిగితే నష్టపోయేది రాష్ట్ర ప్రజలేనని టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, మంత్రి నారా లోకేశ్​ శ్రేణులకు హితభోద చేశారు. పార్టీలో పదవులు, బాధ్యతలు మునపటిలా ఉండవని, దీన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గ్రహించాలన్న మంత్రి ఇచ్చిన పదవీ బాధ్యతను సక్రమంగా నిర్వహించకుంటే నిర్మొహమాటంగా వేరొకరికి అప్పగిస్తామని స్పష్టం చేశారు. కూటమిలో విడాకులు, మిస్​ఫైర్​లు ఉండకూడదని పవన్ కల్యాణ్ కూడా గట్టిగా ఉన్నారన్న లోకేశ్​ చిన్న చిన్న విభేదాలు ఉన్నా సరిదిద్దే బాధ్యత అధినాయకత్వం తీసుకుంటుందని తెలిపారు. పార్టీ అంటే కమిట్​మెంట్ల్ ఉన్నవాళ్లకే పార్లమెంట్ కమిటీల్లో బాధ్యతలు అప్పగించామని వెల్లడించారు.

తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్​లో పార్లమెంటరీ కమిటీలకు శిక్షణ తరగతులను లోకేశ్​ ప్రారంభించారు. ఉదయాన్నే పార్టీ కార్యాలయానికి వచ్చి పార్లమెంటరీ కమిటీ సభ్యులను లోకేశ్​ స్వయంగా ఆహ్వానించారు. ఓపిగ్గా 2 గంటల పాటు ప్రతీ సభ్యుడితోనూ ఫొటోలు దిగారు. ఎన్టీఆర్ ప్రతిమకు నివాళులర్పించి శిక్షణ తరగతులను రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షులు పల్లా శ్రీనివాసరావుతో కలిసి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, కార్పోరేషన్ ఛైర్మన్​లు హాజరయ్యారు. యువగళం పాదయాత్ర ప్రారంభించి నేటికి 3 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా నేతలు లోకేశ్​కు శుభాకాంక్షలు తెలపడంతో పాటు కేక్‌ కట్‌ చేసి సంబరాలు నిర్వహించారు. 83 శాతం మంది కొత్తవారికి పార్లమెంట్ కమిటీల్లో తొలిసారి చోటు కల్పించామని లోకేశ్​ తెలిపారు. పార్టీనే అందరికీ అధినాయకత్వమని, సేనాధిపతి చంద్రబాబు నేతృత్వంలో మనమంతా ఆయన సైనికులమని వివరించారు.

అలక కోవిడ్ కంటే ప్రమాదకరం: కార్యకర్తల అలక కోవిడ్ కంటే ప్రమాదకరమైన జబ్బులాంటిదని లోకేశ్​ అన్నారు. ప్రతిపక్షంలో ఎన్ని అరాచకాలు ఎదుర్కొన్నామో అంతా గ్రహించాలని కోరారు. పార్టీ లోపల సమస్యలపై పోరాడదామని కానీ బయట జై తెలుగుదేశం అని ఐక్యంగా నినదిద్దామని ​ పిలుపునిచ్చారు. తమ కుటుంబంలో ఉండే ఐదుగురు సభ్యుల్లో చిన్న చిన్న విబేధాలు ఉన్నా కుటుంబ పెద్దగా చంద్రబాబు అన్నీ చక్కదిద్దుతారని తెలిపారు. కూటమిలో విభేదాలు ఉన్నా చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్​లు సరిచేస్తారని చెప్పారు. పార్టీ సొంతిల్లు, ప్రభుత్వం అద్దె ఇల్లు అని మంత్రులంతా గుర్తు పెట్టుకోవాలని సూచించారు. ఎన్ని పనులున్నా చంద్రబాబు వారానికి ఒకరోజు పార్టీ కార్యాలయానికి సమయం కేటాయిస్తున్నారని వివరించారు. మంత్రులు కూడా వారానికి ఒకరోజు పార్టీ కార్యాలయానికి రావాలని లోకేశ్​ సూచించారు.

''అంజిరెడ్డి, మంజులా, చెన్నుపాటి గాంధీ, తోట చంద్రయ్య లాంటి కార్యకర్తలు అందరికీ స్ఫూర్తి కావాలి. మడమ తిప్పటం, మాట మార్చటం తెలుగుదేశం బ్లడ్​లోనే లేదు. దేశంలో సంక్షేమ పథకాలకు శ్రీకారం చుట్టింది ఎన్టీఆర్. సంక్షేమం-అభివృద్ధిని జోడెద్దుల్లా చంద్రబాబు నడిపిస్తున్నారు. ప్రజలకు సేవ, కార్యకర్తలకు సాయం చేయాలని నిరంతరం తపించే నాయకుడు చంద్రబాబు.''- నారా లోకేశ్, మంత్రి

వారినే పార్టీ ప్రోత్సహిస్తుంది: పార్టీ బలోపేతం కోసం తాను ఓ కార్యకర్తలా కృషి చేస్తున్నానని లోకేశ్ అన్నారు. పని చేసే కార్యకర్తలనే పార్టీ ప్రోత్సహిస్తుందని వెల్లడించారు. మంత్రిగా ఉన్నా పార్టీ కోసం ఎలా కష్టపడాలో నిమ్మల రామానాయుడు అందరికీ స్ఫూర్తి అని కొనియాడారు. పల్లా, గంటా, నిమ్మల, బుచ్చయ్య చౌదరి లాంటి వాళ్ల నుంచి మనమంతా నిరంతరం నేర్చుకోవాలని సూచించారు. అధినేత చంద్రబాబు కూడా ఈ రోజు సచివాలయం కార్యక్రమాలు రద్దు చేసుకుని శిక్షణ తరగతులకు హాజరవుతారని వెల్లడించారు. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా పార్టీలో మార్పులు రావాలని సూచించారు. గ్రామపార్టీ అధ్యక్షుడు పొలిట్ బ్యూరో స్థాయికి వచ్చేలా సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టామని అన్నారు.

కింద నుంచి పైస్థాయి వరకూ యువతకు పార్టీలో ప్రాధాన్యం ఎంతో అవసరమని తెలిపారు. జనాభా దామాషా ప్రకారం పదవుల్లో అన్ని కులాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని, అలానే మహిళలకు 33 శాతం పదవులు ఇచ్చి ప్రోత్సహిస్తున్నామని మంత్రి లోకేశ్ వెల్లడించారు. సంక్షేమం అభివృద్ధికి చంద్రబాబు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయితే 'టీమ్ 11' కోడి కత్తి, కల్తీ నెయ్యి, కల్తీ మద్యానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని లోకేశ్​ విమర్శించారు. ఇచ్చిన హామీలన్నీ ఓ పద్దతి ప్రకారం నెరవేర్చుతూ ముందుకెళ్తున్నామని, అలానే చేసిన పనులు చెప్పుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపైనా ఉందని తెలిపారు.

Last Updated : January 27, 2026 at 2:52 PM IST

