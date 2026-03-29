అలక వీడాలి - కష్టపడే వారిని ఎప్పుడూ గుర్తిస్తాం, గౌరవిస్తాం: మంత్రి లోకేశ్

తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా కార్యకర్తలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మంత్రి నారా లోకేశ్ - తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం, అభ్యున్నతి కోసమే టీడీపీ పుట్టిందని వెల్లడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 1:24 PM IST

Updated : March 29, 2026 at 2:32 PM IST

2 Min Read
Minister Nara Lokesh Comments in TDP Formation Day: తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం, అభ్యున్నతి కోసమే టీడీపీ పుట్టిందని తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. ఎన్టీఆర్ స్థాపించిన ఈ పార్టీ పేదలకు అండగా నిలిచిందని, అదే విధంగా టీడీపీ వచ్చాకే బలహీనవర్గాలకు రాజకీయ, సామాజిక గుర్తింపు వచ్చిందని స్పష్టం చేశారు. దేశానికి సంక్షేమ పథకాలు పరిచయం చేసిన పార్టీ టీడీపీ అని కొనియాడారు. పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా కార్యకర్తలకు మంత్రి లోకేశ్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

అలక వీడాలి - కష్టపడే వారిని ఎప్పుడూ గుర్తిస్తాం, గౌరవిస్తాం: మంత్రి లోకేశ్ (ETV)

ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కార్యకర్తలు పార్టీ జెండా వదల్లేదని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో మనవాళ్లు అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారని, మెడపై కత్తి పెట్టి బెదిరించినా కార్యకర్తలు వెనక్కి తగ్గలేదని చెప్పారు. అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు పరిచయం చేసిన వ్యక్తి ఎన్టీఆర్‌ అని తనదైన మార్కు పాలనతో రాష్ట్రాన్ని నడిపిస్తున్న వ్యక్తి సీబీఎన్‌ అని కొనియాడారు. అబ్దుల్‌ కలామ్‌, బాలయోగి నియామకంలో కీలక పాత్ర పోషించామని స్పష్టం చేశారు. టీడీపీకి అడ్రస్‌ లేకుండా చేస్తామన్న వాళ్లే అడ్రస్ లేకుండా పోయారని అన్నారు. సీబీఎన్‌ ఇంటిపై, పార్టీ కార్యాలయంపై దాడికి దిగారని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు.

చనిపోయిన కార్యకర్తల పిల్లలను అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటున్నామని, కష్టపడే కార్యకర్తను ఎప్పుడూ గుర్తించి గౌరవిస్తామని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు అలక వీడాలని కోరుతున్నానని మీరు అలిగితే పార్టీ, రాష్ట్రం, ప్రజలు నష్టపోతారని పిలుపునిచ్చారు. జగన్‌కు ఈమధ్య క్రెడిట్ చోరీ డిజార్డర్‌ జబ్బు వచ్చిందని వచ్చే కంపెనీలను తానే తెచ్చానని చెప్పుకుంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. కార్యకర్తల సంక్షేమం కోసం రూ.150 కోట్లు ఖర్చు చేశామని అలానే పార్టీ కోసం త్యాగాలు చేసిన ప్రతి ఒక్కరినీ గుర్తు పెట్టుకోవాలని మంత్రి లోకేశ్ సూచించారు.

చంద్రబాబు వయస్సు 75 కానీ ఆయన స్పీడ్ 25: జెండా మోసే కార్యకర్తలే పార్టీకి అధినేతలని మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. రికార్డులు సృష్టించాలన్నా తిరగ రాయాలన్నా టీడీపీతోనే సాధ్యమని అన్నారు. చెప్పుకుంటూ పోతే ఓ రోజంత సమయం పట్టే స్థాయిలో ఎన్టీఆర్ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, పాలనా సంస్కరణలు తెచ్చారని గుర్తు చేశారు. చంద్రబాబు వయస్సు 75 కానీ ఆయన స్పీడ్ 25 అని చెప్పారు. చంద్రబాబు సృష్టించిన రికార్డులను ఎవ్వరూ బద్దలు కొట్టలేరని తేల్చిచెప్పారు. గల్లీ నుంచి దిల్లీ వరకు టీడీపీ సత్తా చాటామని సైకిల్ బ్రాండ్ అన్ని చోట్లా కనబడుతుందని చెప్పారు. అంబేడ్కర్​కు భారత రత్న ఇచ్చే విషయంలో ఎన్టీఆర్ కీలక పాత్ర పోషించారని అబ్దుల్ కలాంను రాష్ట్రపతి చేయడంలో సీఎం చంద్రబాబుది ముఖ్య పాత్ర అని వెల్లడించారు.

కొన్ని పార్టీలు వాళ్ల స్వార్థం కోసం కార్యకర్తల చేతుల్లో కత్తులు పెడతాయి కానీ చంద్రబాబు మాత్రం కార్యకర్తల చేతులకు పుస్తకాలిచ్చారని తెలిపారు. కార్యకర్తల పిల్లలను చదివించి వారికి ఉన్నత ఉద్యోగాలు వచ్చేలా చేశారన్నారు. కష్టపడిన కార్యకర్తలను గ్రామ స్థాయి నుంచి పొలిట్ బ్యూరో స్థాయికి తీసుకెళ్లటం తన బాధ్యత అని హామీ ఇచ్చారు. పార్టీ కోసం కృషి చేసిన వారిని గుర్తించి గౌరవిస్తూ టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు పక్కన కూర్చొబెట్టామన్నారు. అహంకారం వదిలి ప్రజలతో మమేకం కావాలి, ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుని పరిష్కరించాలని మంత్రి నారా లోకేశ్ సూచించారు.

