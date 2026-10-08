బీసీల రిజర్వేషన్లపై పూర్తి స్పష్టతతో ఉన్నాం - 34 శాతానికిపైగా స్థానాలిస్తాం: మంత్రి లోకేశ్
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీల రిజర్వేషన్ల అంశంలో పూర్తి స్పష్టతతో ఉన్నామని మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. మంగళగిరి పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో లోకేశ్ ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 1:34 PM IST
Minister Nara Lokesh About Local Body Elections: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీల రిజర్వేషన్ల అంశంలో పూర్తి స్పష్టతతో ఉన్నామని మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. మంగళగిరి పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయానికి వచ్చిన లోకేశ్ ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించారు. అనంతరం మీడియాతో ఇష్టాగోష్ఠి నిర్వహించిన లోకేశ్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో సత్తా చాటేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని పునరుద్ఘాటించారు. కోర్టు తీర్పు ఎలా ఉన్నా, పార్టీ పరంగా మాత్రం బీసీలకు 34శాతం పైగా స్థానాలు ఇచ్చి తీరుతామని తేల్చిచెప్పారు. టీడీపీ అంటేనే బీసీల పార్టీ అన్న లోకేశ్ రిజర్వేషన్లు ఖరారు కాకుండా అభ్యర్థిని ప్రకటించిన ఘనత గొడ్డలి పార్టీకే దక్కిందని ఎద్దేవా చేశారు. స్థానిక ఎన్నికల పట్ల ఆ పార్టీ ఎంత అవగాహనారాహిత్యంతో ఉందో దీన్నిబట్టే అర్ధమవుతోందన్నారు.
నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీపై సమీక్షిస్తాం: బీసీ రిజర్వేషన్లు అడ్డుకునేందుకు గొడ్డలి పార్టీ చేస్తున్న కుట్రలను అందరూ చూస్తున్నారన్న లోకేశ్, ఓటమి భయంతోనే స్థానిక ఎన్నికలు అడ్డుకునేందుకు సుప్రీంకోర్టు వరకూ వెళ్లారని అన్నారు. బీసీలకు రిజర్వేషన్లు దక్కకుండా వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న కుట్రలపై పోరాటంలో భాగంగానే తాము సుప్రీంకోర్టు వరకూ వెళ్లామన్నారు. స్థానిక ఎన్నికల తర్వాత కాలపరిమితి పూర్తైన నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీపై సమీక్షిస్తామని అన్నారు. పని చేసినవారికే నామినేటెడ్ పదవుల రెన్యూవల్ ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.
200 YSRCP Families Join in TDP: విశాఖ జిల్లా భీమిలి నియోజకవర్గంలో వైఎస్సార్సీపీకి భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆనందపురం మండలం శొంఠ్యాం గ్రామానికి చెందిన 200 కుటుంబాలు తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరాయి. స్థానిక ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు వారికి పార్టీ కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. సీఎం చంద్రబాబు చేస్తున్న అభివృద్ధి చూసి కూటమిలో చేరుతున్నారని ఈ సందర్భంగా గంటా అన్నారు. ఎన్నికలు ఎప్పుడొచ్చినా కూటమి గెలుపు ఖాయమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్లకు 50 శాతం పరిమితి అన్నివేళలా వర్తించదని సరైన వివరాలుంటే అంతకు మించొచ్చని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేసిన సంగతి తెలిసిందే.