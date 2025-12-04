రైతుల గురించి మాట్లాడే అర్హత జగన్ కోల్పోయారు: మంత్రి నాదెండ్ల
వ్యవసాయాన్ని పండుగగా మారుస్తున్నాం - విపత్తు సమయంలో రాష్ట్రంలో ధాన్యం కొనుగోలుపై జగన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై విరుచుకుపడ్డ మంత్రి నాదెండ్ల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 7:21 PM IST
Minister Nadendla Reaction On Jagan Comments : రైతుల గురించి మాట్లాడే అర్హతను జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఎప్పుడో కోల్పోయారని రాష్ట్ర పౌరసరఫరాలశాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ అన్నారు. విపత్తు సమయంలో రాష్ట్రంలో ధాన్యం కొనుగోలుపై కూటమి ప్రభుత్వ స్పందన గురించి జగన్ చులకనగా మాట్లాడడంపై మండిపడ్డారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో 5 లక్షల 22 వేల మెట్రిక్ టనులు ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తే, కూటమి ప్రభుత్వం ఇంతవరకు 14 లక్షల టన్నుల ధాన్యం కొనుగోలు చేసిందని విజయవాడ సివిల్ సప్లయిస్ భవన్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో గణాంకాలతో సహా వివరించారు.
పరిపాలన చేతకాక అసమర్ధతతో రైతులను నట్టేట ముంచేసిన చరిత్ర గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వానికే చెల్లుతుందన్నారు. అలాగే ప్రభుత్వంలోని వ్యవస్థలను ధాన్యం కొనుగోలు చేయకుండా ఉపయోగించుకుని, దళారులను ప్రోత్సహించి, కృత్రిమ కొరత సృష్టించి గోనె సంచులు అందకుండా గత ప్రభుత్వం చేసిన విషయాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలన్నారు. ఇప్పుడు రైతులను మరోసారి వంచించేలా జగన్ మాట్లాడుతున్నారంటూ ఘాటుగా ప్రతిస్పందించారు.
చరిత్ర మరిచిపోయారా? : వేరే వాళ్లను విమర్శించే ముందు, మనం ఏమి చేశాం? ఎందుకు మాట్లాడుతున్నామనే ఇంగితం ఉండాలంటూ జగన్పై మండిపడ్డారు. తుపాను సమయంలో రైతులను ఏనాడైనా ముఖ్యమంత్రిగా జగన్ పరామర్శించారా? అని మంత్రి నాదెండ్ల నిలదీశారు. పవన్ కల్యాణ్ ప్రత్యక్షంగా పొలంలోకి దిగి వారి సాదకబాదకాలను పరిశీలించి భరోసా ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు. అదే జగన్ తుపాను తగ్గిన తర్వాత తీరిగ్గా బయటకు వచ్చి ఎర్ర తివాచీ వేయించుకుని స్టేజీ కట్టించుకుని మాట్లాడిన చరిత్ర మరిచిపోయారా? అని ప్రశ్నించారు.
ఉచితంగా 50 వేల టార్పాలిన్లు : రైతులకు ఉచితంగా టార్ఫాలిన్లను తమ ప్రభుత్వం అందజేసిందన్నారు. ధాన్యం కొనుగోలు చేసిన తర్వాత మీ పాలనలో రైతులను తొమ్మిది నెలలపాటు తిప్పించుకుంటే, కూటమి ప్రభుత్వం 24 గంటల్లోపే వారికి రావాల్సిన మొత్తాన్ని జమ చేస్తోందన్నారు. తుపాను సహాయక చర్యల్లో జనసేన కార్యకర్తలు ముందుండి పని చేశారని, ఏనాడైనా వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు బయటకొచ్చారా? అని నిలదీశారు. దీపం పథకం గురించి మాట్లాడే అర్హత జగన్కు ఎక్కడిదన్నారు. మూడు విడతల్లో రూ.2,406 కోట్లతో 2,85,93,721 కనెక్షన్లు ఇచ్చామని తెలిపారు.
"వర్ష ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో రైతులకు టార్పాలిన్లు అందించాం. రాష్ట్ర చరిత్రలో తొలిసారిగా 50 వేల టార్పాలిన్లు ఉచితంగా ఇచ్చాం. ధాన్యం కొనుగోలు డబ్బులు రైతుల ఖాతాల్లో 4 గంటల్లోనే వేస్తున్నాం. రైతుల ఖాతాల్లో రూ.3,350 కోట్లను 24 గంటల్లోనే జమ చేశాం. తుపాను సహాయ కార్యక్రమాల్లో జనసేన కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. తుపాను సహాయ కార్యక్రమాల్లో ఏనాడైనా వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు పాల్గొన్నాయా. రైతులకు పార్టీ, కులం సంస్కృతిని వైఎస్సార్సీపీ తీసుకువచ్చింది. రాష్ట్రంలో వ్యవసాయాన్ని పండుగగా మారుస్తున్నాం. గతంలో దళారులు, కొంతమంది వద్దే ధాన్యం కొనుగోలు చేసేవారు. గత ఖరీఫ్లో 6.97 లక్షల మంది రైతుల వద్ద ధాన్యం కొనుగోలు చేశాం." - నాదెండ్ల మనోహర్, రాష్ట్ర పౌరసరఫరాలశాఖ మంత్రి
