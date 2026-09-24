ఆధారాలతో చర్చించండి-రాజకీయంగా ఎదుర్కొందాం - వైఎస్సార్సీపీకి మంత్రి నాదెండ్ల సవాల్
రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేకనే వైఎస్సార్సీపీ అరాచక శక్తులతో నిరసనలు తెలుపుతోందని మంత్రి నాదెండ్ల విమర్శించారు. అసెంబ్లీకి వచ్చి ఆధారాలతో చర్చించండి, రాజకీయంగా ఎదుర్కొందాం అని సవాలు విసిరారు. ప్రజల్లో భయాందోళనలు సృష్టించేలా వైఎస్సార్సీపీ వ్యవహరిస్తోందన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 6:27 PM IST
Minister Nadendla Fire on YSRCP : రాజకీయ లబ్ధి కోసం సమాజంలో అలజడి సృష్టించేలా వైఎస్సార్సీపీ వ్యవహరిస్తోందని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ఆరోపించారు. గుంటూరు జిల్లా తెనాలి జనసేన కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. రాజకీయంగా ఎదుర్కోవాల్సిన అంశాలను పక్కనపెట్టి అరాచక శక్తులను రంగంలోకి దించి ప్రజలకు భయపెట్టేలా నిరసనలు చేయటం సరికాదన్నారు. చాలా సందర్భాల్లో గొడ్డలి పార్టీ ముఠా నాయకులు రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తున్నారని ఆరోపించారు. నిరసన కార్యక్రమాల్లోకి అరాచక శక్తులను తీసుకురావడం, రౌడీషీటర్లను ఉపయోగించటాన్ని ఖండించారు. శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే అవకాశం, హక్కు ఉంటుందని, దాన్ని పక్కనపెట్టి హింసకు దారితీసే పరిస్థితులు సృష్టించడం సమర్థనీయం కాదన్నారు.
మద్యం దుకాణాల వద్ద ఉపాధ్యాయులు : ఉపాధ్యాయుల పట్ల వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వానికి గతంలో ఏ మాత్రం గౌరవం లేదని మంత్రి నాదెండ్ల విమర్శించారు. కొవిడ్ సమయంలో ఉపాధ్యాయులను మద్యం దుకాణాల వద్ద నిలబెట్టి విక్రయాలు చేయించిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. గొడ్డలి పార్టీ అధినేత జగన్ రెడ్డికి డీఎస్సీ, ఏపీపీఎస్సీ అంశాల మధ్య తేడా కూడా తెలియదని విమర్శించారు. ఏపీపీఎస్సీ అక్రమాల విచారణ న్యాయస్థానాల పరిధిలో ఉందని, ప్రతిపక్ష పార్టీకి నిజంగా ప్రజల పక్షాన నిలబడాలనే ఉద్దేశం ఉంటే అసెంబ్లీకి వచ్చి ఆధారాలతో చర్చించాలని సవాల్ విసిరారు.
ఆ మద్యం కారణంగానే అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు : ప్రజలు ఎమ్మెల్యేలుగా ఎన్నుకున్న ప్రతిపక్ష సభ్యులు శాసనసభ వేదికను ఉపయోగించుకుని ప్రజా సమస్యలపై చర్చించాలని మంత్రి నాదెండ్ల సూచించారు. జగన్ రెడ్డి హయాంలో నాసిరకం మద్యం కారణంగా అనేక మంది ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారని, వారి కుటుంబాలు నష్టపోయాయని ఆరోపించారు. నగదు లావాదేవీలు, బిల్లులు లేకుండా మద్యం విక్రయాలు, సరఫరా వంటి అంశాలపై దర్యాప్తు సంస్థలు దృష్టి సారించాయన్నారు. ఎక్సైజ్ వ్యవహారంలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్, కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు, న్యాయస్థానాల పరిధిలోని దర్యాప్తులు ముందుకు సాగుతున్న సమయంలో ప్రజల్లో అపోహలు, అనుమానాలు కలిగించే కార్యక్రమాలు చేపట్టడం ద్వారా అసలు అంశం నుంచి దృష్టి మళ్లించే ప్రయత్నం జరుగుతోందని ఆయన ఆరోపించారు.
"రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేకనే వైఎస్సార్సీపీ అరాచక శక్తులతో నిరసనలు తెలుపుతోంది. అసెంబ్లీకి వచ్చి ఆధారాలతో చర్చించండి, రాజకీయంగా ఎదుర్కొందాం. ప్రజల్లో భయాందోళనలు సృష్టించేలా వైఎస్సార్సీపీ వ్యవహరిస్తోంది. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ప్రతి సందర్భంలో అలజడి సృష్టించే యత్నం చేస్తున్నారు. రౌడీషీటర్లను రంగంలోకి దించి అస్తవ్యస్త వాతావరణం సృష్టించడం సరికాదు. జగన్కు డీఎస్సీ, ఏపీపీఎస్సీ మధ్య తేడా కూడా తెలియదు. ఏపీపీఎస్సీ వ్యవహారాలపై ప్రభుత్వం విచారణ జరుపుతోంది. న్యాయస్థానాల పరిధిలో అంశాలున్నాయి. రాజకీయ అంశాలను రాజకీయంగానే ఎదుర్కోవాలి. నాసిరకం మద్యం వల్ల 30 వేల కుటుంబాలు నష్టపోయాయి. దర్యాప్తుల నుంచి ప్రజల దృష్టి మళ్లించేందుకే నిరసనలు." - నాదెండ్ల మనోహర్, పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి
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