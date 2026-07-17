'2024 ఫార్ములా ఇప్పుడు వర్తించదు' - స్థానిక ఎన్నికల్లో జనసేన పోటీపై మంత్రి నాదెండ్ల కీలక వ్యాఖ్యలు
జనసేన బలాబలాలను బట్టి పోటీ చేస్తాం - కూటమి బలోపేతమే ప్రధాన లక్ష్యం - పొత్తు అనేది అప్పటి పరిస్థితులపై రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం పవన్ తీసుకున్న నిర్ణయం -మంత్రి నాదెండ్ల కీలక వ్యాఖ్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 2:33 PM IST
Minister Nadendla Manohar Comments on Local Body Elections : 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో సీట్ల పంపిణీ ఫార్ములా స్థానిక సమరానికి వర్తించదని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ అన్నారు. అప్పట్లో రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం పవన్ కల్యాణ్ ఒక అడుగు వెనక్కి తగ్గారని, ఇప్పుడు పరిస్థితిని బట్టి ముందుకు వెళతామని స్పష్టం చేశారు. గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో జనసేన పోటీపై మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
పార్టీల బలాబలాల ఆధారంగా సీట్ల పంపిణీ ఉంటుందని మంత్రి నాదెండ్ల స్పష్టం చేశారు. క్షేత్రస్థాయిలో కష్టపడిన వారందరికీ స్థానిక ఎన్నికల్లో ప్రాధాన్యం ఇస్తామని చెప్పారు. స్థానిక పరిస్థితులు, పార్టీ బలాబలాలను బట్టి ఎవరికి ఎన్ని అనేది నిర్ణయం ఉంటుందని వివరించారు. కూటమి బలోపేతమే ప్రధాన లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. ఎన్డీఏ కూటమి సమన్వయ కమిటీ సమావేశాలు ఇప్పటికే మొదలయ్యాయని, అన్ని అంశాలపై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని మనోహర్ వెల్లడించారు.
"జనసేన బలాబలాలను బట్టి పోటీ చేస్తాం. కూటమి బలోపేతమే ప్రధాన లక్ష్యం. పొత్తు అనేది అప్పటి పరిస్థితులపై రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం పవన్ తీసుకున్న నిర్ణయం. గత ఎన్నికల్లో పరిస్థితిని బట్టి ఒక అడుగు వెనక్కి తగ్గామని పవన్ చెప్పారు. అప్పటి ఫార్ములా స్థానిక ఎన్నికల్లోనూ ఉంటుందన్న వార్తలు సరికాదు. జనసేనలో కష్టపడి పనిచేసే వారికి పోటీచేసే అవకాశం కల్పిస్తాం." - మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్
సెప్టెంబర్లో నోటిఫికేషన్! : మరోవైపు రాష్ట్రంలో స్థానిక ఎన్నికల నిర్వహణకు ముహూర్తం దాదాపు ఖరారైంది. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్లో నోటిఫికేషన్ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. డిసెంబరులోగా ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తి కానుంది. కొత్త సంవత్సరం నాటికి నూతన ప్రజాప్రతినిధులను కొలువుదీర్చేలా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కసరత్తులు చేస్తోంది. ఆ దిశగా ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్చంద్ర పునేఠా, పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి, బీసీ సంక్షేమశాఖల ముఖ్య కార్యదర్శులు, కమిషనర్లతో ఇప్పటికే సమావేశం నిర్వహించారు. ఎన్నికల ముందస్తు ఏర్పాట్లపై ప్రధానంగా చర్చించారు. గడువులోగా ప్రక్రియ పూర్తి చేసేందుకు సహకరించాలని ఎస్ఈసీ కోరారు.
స్థానిక సంస్థల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లపై డెడికేటెడ్ కమిషన్ వచ్చే నెలలో ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇవ్వనుందని సమాచారం. ఈనెల (జులై)లో రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత ఓటర్ల జాబితాల ప్రచురణ, పోలింగ్ కేంద్రాల ఏర్పాటు వంటివి పూర్తి చేసి ఎన్నికల నిర్వహణకు సెప్టెంబరులో నోటిఫికేషన్ ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
పంచాయతీల్లో ఓటర్ల జాబితాలు సిద్ధం: రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే 13 వేల 291 పంచాయతీల్లో ఓటర్ల జాబితాల ప్రచురణ పూర్తయింది. 56 పంచాయతీల్లో కోర్టు కేసులు, ఇతరత్రా కారణాల వల్ల ప్రక్రియను వాయిదా వేశారు. ప్రచురించిన ఓటర్ల జాబితాల మేరకు లక్షా 36 వేల పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం త్వరలో ఆదేశాలివ్వనుంది.
ప్రజలకు మంచి సేవలను అందించడమే లక్ష్యం: మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్
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