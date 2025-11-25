ETV Bharat / politics

Minister Mandipalli Comments on District Head Quarters Change: అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రం మార్పుపై మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాయచోటి నియోజకవర్గం, మండల, బూత్ కమిటీ, గ్రామ కమిటీల ప్రమాణ శ్రీ కారోత్సవ సభలో పాల్గొన్న మంత్రి రాయచోటి నుంచి జిల్లా కేంద్రాన్ని మారుస్తున్నారనే ప్రచారాన్ని వైఎస్సార్సీపీ సామాజిక మధ్యమంలో డబ్బా కొడుతుందని అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

రాయచోటి జిల్లా తెచ్చాం, కానీ మంత్రి పదవి కోసం జిల్లా కేంద్రాన్ని మార్పునకు తలూపారని దుష్ప్రచారం చేస్తున్న వారికి జిల్లా కేంద్రంగా రాయచోటినే ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. జిల్లాల పునర్విభజనపై కమిటీలోని ప్రతి సభ్యునితో మాట్లాడానని మంత్రి వివరించారు. ఈ ప్రాంత పరిస్థితులు జిల్లా కేంద్రం అనుకూలత అభివృద్ధి చెందుతున్న తీరును కమిటీకి తెలియజేశానని మండిపల్లి చెప్పారు.

జిల్లా కేంద్రంగా రాయచోటినే ఉంటుంది: మంత్రి మండిపల్లి (ETV Bharat)

వైఎస్సార్సీపీ పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన మండిపల్లి: జిల్లా కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు కార్యాలయాలు తీసుకొస్తుంటే ఏర్పాటు చేసేందుకు స్థలాలు మాత్రం దొరకడం లేదని మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి అన్నారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో రాయచోటి చుట్టూ ఉన్న భూములను తమ నాయకులకు అప్పనంగా కట్టబెట్టారని మంత్రి విమర్శించారు. అప్పటి ఎమ్మెల్యే గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి తన సమీప బంధువులకు జిల్లా కలెక్టరేట్ ఏర్పాటు కోసం కేటాయించిన స్థలాన్ని దొంగ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి భూముల ఆక్రమణకు పాల్పడారని ఎద్దేవా చేశారు.

అనంతరం ఈ విషయం పత్రికల్లో రావడంతో కలెక్టరేట్ భూములు రిజిస్ట్రేషన్ ఆగిపోయాయనే విషయాన్ని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులకు గుర్తుంచుకోవాలని హితవు పలికారు. రాయచోటికి రెండో ఆర్టీసీ బస్టాండు, స్పోర్ట్స్ స్టేడియం ఏర్పాటుకు స్థల అన్వేషణ జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. స్థల సేకరణకు అధికారులు ఎక్కడికి వెళ్లినా ఆ భూములు మావి అంటూ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు అడ్డుపడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

ప్రతి కార్యకర్తకూ అవకాశం: గత ఎన్నికల సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ కోటను బద్దలు కొట్టి టీడీపీని గెలిపించిన ఘనత కార్యకర్తలకు దక్కిందని మంత్రి మండిపల్లి మరో సారి గుర్తు చేశారు. మీ రుణం తీర్చుకునేందుకు పార్టీ, నేనూ ఎప్పుడూ అండగా ఉంటానని ఆయన తెలిపారు. పార్టీ పదవుల విషయంలో ఎవరూ అలక బూనాల్సిన అవసరం లేదనీ, పదవి ఉన్న నాయకుల కంటే పార్టీకి కార్యకర్తలే గొప్పని వివరించారు. కష్టపడి పనిచేసిన ప్రతి కార్యకర్తకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో న్యాయం జరుగుతుందని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు.

కార్యకర్తలు సమష్టిగా వర్గ విభేదాలు పక్కన పెట్టి పార్టీ పట్టిష్ఠతకు కృషి చేయాలని మండిపల్లి కోరారు. రాయచోటి నియోజకవర్గంలోని ఆరం మండలంలో కార్యకర్తలు ఇలాగే పని చేస్తే రాయచోటి టీడీపీకి కంచుకోటగా మారుతుంది అని అనడంలో ఏ మాత్రం అతిశయోక్తి లేదని స్పష్టం చేశారు. అనంతరం పదవులు దక్కిన నాయకులు మండిపల్లి సమక్షంలో ప్రమాణస్వీకారం చేశారు.

"గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో రాయచోటి చుట్టూ ఉన్న భూములను తమ నాయకులకు అప్పనంగా కట్టబెట్టారు. జిల్లాల పునర్విభజనపై కమిటీలోని ప్రతి సభ్యునితో మాట్లాడాను. ఈ ప్రాంత పరిస్థితులు జిల్లా కేంద్రం అనుకూలత అభివృద్ధి చెందుతున్న తీరును కమిటీకి తెలియజేశాను. రాయచోటి నుంచి జిల్లా కేంద్రాన్ని మారుస్తున్నారనే ప్రచారాన్ని వైఎస్సార్సీపీ సామాజిక మధ్యమంలో డబ్బా కొడుతున్నారు. అటువంటి దుష్ప్రచారాన్ని ఇప్పటికైనా మానుకోవాలని కోరుతున్నాను". -మండిపల్లి రాంప్రసాద్​రెడ్డి, మంత్రి

