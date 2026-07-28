టీడీపీ సీనియర్ కార్యకర్తను పరామర్శించిన లోకేశ్ - కుటుంబానికి అండగా ఉంటానని భరోసా
సోమవారం నాడు కృష్ణా జిల్లాలో లోకేశ్ పర్యటన - గోసాలలోని టీడీపీ సీనియర్ కార్యకర్త బిళ్ల సత్యనారాయణను పరామర్శించిన లోకేశ్ - మూడేళ్లుగా కిడ్నీ వైఫల్యంతో బాధపడుతున్న బిళ్ల సత్యనారాయణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 2:57 PM IST
Lokesh on Billa Satyanarayana : సోమవారం నాడు కృష్ణా జిల్లాలో మంత్రి లోకేశ్ పర్యటించారు. ఈ క్రమంలోనే పెనమలూరు మండలం గోసాలలోని వేణుగోపాలస్వామి నగర్లో నివాసం ఉంటున్న టీడీపీ సీనియర్ కార్యకర్త బిళ్ల సత్యనారాయణను పరామర్శించారు. పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీలో అంకితభావంతో ఆయన పని చేస్తున్నారు. పార్టీ పిలుపునిచ్చిన ప్రతి కార్యక్రమానికి పసుపు రంగు చొక్కా ధరించి, తన ద్విచక్ర వాహనంపై టీడీపీ జెండాతో హాజరవుతూ గుర్తింపు పొందారు.
గత మూడు సంవత్సరాలుగా బిళ్ల సత్యనారాయణ కిడ్నీ వైఫల్యంతో బాధపడుతున్నారు. చిన్న కిరాణషాపు నడుపుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్న ఆయనకు ఇద్దరు కుమార్తెలు. పెద్ద కుమార్తె అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా మరణించగా చిన్న కుమార్తె ఇటీవల భర్తను కోల్పోయి తన పిల్లలతో కలిసి తల్లిదండ్రుల వద్ద నివసిస్తున్నారు. వారి నివాసానికి వెళ్లిన లోకేశ్, బిళ్ల సత్యనారాయణ, ఇతర కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడారు. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిని, కుటుంబ యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. కుటుంబ బాధ్యత తాను తీసుకుంటానని, అన్ని విధాలా అండగా ఉంటానని మంత్రి వారికి లోకేశ్ హామీ ఇచ్చారు.
Lokesh Penamaluru Tour : ఆ తర్వాత లోకేశ్ పెనమలూరు టీడీపీ కార్యకర్తలతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్రంలో అత్యంత పారదర్శకంగా నిర్వహించిన డీఎస్సీపై గొడ్డలి పార్టీ అధినేత జగన్ చేస్తున్న ఆరోపణలపై ఆయనతోనే నేరుగా చర్చించేందుకు తాను సిద్ధమని సవాల్ విసిరారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో జరిగిన మద్యం, భూకుంభకోణాలపైనా జగన్ బహిరంగ చర్చకు రావాలన్నారు. ఇప్పటి వరకూ 2 లక్షల ఉపాధ్యాయ పోస్టులు భర్తీ చేసిన ఘనచరిత్ర టీడీపీదన్నారు.
జగన్ హయాంలో ఒక్క ఉపాధ్యాయ పోస్టు కూడా భర్తీ చేయలేదని లోకేశ్ విమర్శించారు. అభివృద్ధి, సంక్షేమం టీడీపీ సిద్ధాంతమైతే, బూతులు, విధ్వంసం గొడ్డలిపార్టీ విధానమన్నారు. 150 రోజుల్లో రికార్డుస్థాయిలో డీఎస్సీని విజయవంతంగా నిర్వహిస్తే 150 కేసులు వేసి జగన్ వర్గం అడ్డుకోవాలని చూసిందని మండిపడ్డారు. వాళ్లు వేసిన కేసులన్నింటినీ కోర్టులు కొట్టివేయడం మన చిత్తశుద్ధికి నిదర్శనమని వ్యాఖ్యానించారు. వీటన్నింటినీ ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత ప్రతి తెలుగుదేశం కార్యకర్తపైనా ఉందని లోకేశ్ వెల్లడించారు.
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