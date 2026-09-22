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‘టీచర్ల జోలికొస్తే దబిడి దిబిడే’ - జగన్‌కు మంత్రి లోకేశ్​ మాస్ వార్నింగ్

"జగన్‌ జాగ్రత్తగా ఉండు. టీచర్ల జోలికొస్తే ఎవరినీ వదిలిపెట్టం. రెడ్‌ బుక్‌ ఉంది. కంగారు పడొద్దు. ఎవరినీ వదిలే ప్రసక్తే లేదు" అని మంత్రి లోకేశ్​ హెచ్చరించారు.

Minister Lokesh Strong Warning to Jagan From Anantapuram
జగన్‌కు సీమ గడ్డపై నుంచి మంత్రి నారా లోకేశ్‌ మాస్‌ వార్నింగ్‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 6:21 PM IST

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Minister Lokesh Strong Warning to Jagan From Anantapuram: వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్‌కు సీమ గడ్డపై నుంచి మంత్రి నారా లోకేశ్‌ మాస్‌ వార్నింగ్‌ ఇచ్చారు. ‘టీచర్ల జోలికొస్తే దబిడి దిబిడే’ అంటూ హెచ్చరించారు. అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడులో ఎన్టీఆర్‌, పరిటాల రవి విగ్రహాలను లోకేశ్‌ ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ టీచర్లపై దాడులు, బూతులే వైఎస్సార్సీపీ సంస్కారమా? అని ప్రశ్నించారు. "జగన్‌ జాగ్రత్తగా ఉండు. టీచర్ల జోలికొస్తే ఎవరినీ వదిలిపెట్టం. రెడ్‌ బుక్‌ ఉంది. కంగారు పడొద్దు. ఎవరినీ వదిలే ప్రసక్తే లేదు" అని హెచ్చరించారు.

లోకేశ్​ మాస్​ వార్నింగ్​: అంతకుముందు మంత్రి లోకేశ్‌కు స్థానిక ఎమ్మెల్యే పరిటాల సునీత, ధర్మవరం తెలుగు దేశం పార్టీ ఇన్‌ఛార్జి పరిటాల శ్రీరామ్‌ ఆధ్వర్యంలో టీడీపీ శ్రేణులు ఘనస్వాగతం పలికాయి. పలువురు పార్టీ నాయకులు ఆయనకు గజమాలతో సత్కరించారు. రాప్తాడు జాతీయ రహదారి కూడలి నుంచి తహసీల్దార్‌ కార్యాలయం వరకు లోకేశ్‌ రోడ్‌ షో నిర్వహించారు. రాయలసీమ గడ్డపై నుంచి ఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్‌కు మంత్రి లోకేశ్​ మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఉపాధ్యాయుల జోలికొస్తే "దబిడి దిబిడే"నని హెచ్చరించారు. విజయవాడలో టీచర్లపై వైఎస్సార్సీపీ దాడుల్ని ఖండించారు.

కార్యకర్తలు ఈలలు : ఎవర్నీ వదిలేది లేదని హెచ్చరించారు. కూటమి పార్టీలతో సమన‌్వయం చేసుకుంటూ, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించాలని కార్యకర్తలకు సూచించారు. ఒక్కసారి తనను నమ్మిన వారిని వదులుకోబోనని మంత్రి లోకేశ్​ అన్నారు. తోబుట్టువులు లేని తనకు, కోటి మంది టీడీపీ కుటుంబ సభ్యుల్ని ఎన్టీఆర్​ ఇచ్చారని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ సందర్భంగా పరిటాల శ్రీరామ్​తో ఉన్న అనుబంధాన్ని లోకేశ్​ ప్రస్తావించగా కార్యకర్తలు ఈలలు వేసి జేజేలు పలికారు.

తనపై కోపముంటే తేల్చుకుందాం రండి అంటూ సవాల్ విసిరిన లోకేశ్​, టీచర్ల జోలికొస్తే తగిన మూల్యం చెల్లించుకుంటారని చెప్పారు. డీఎస్సీతోపాటు ఏపీపీఎస్సీ, మద్యం కుంభకోణాలపై చర్చించడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని మీరే తేదీ నిర్ణయించి చర్చకు రావాలంటూ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులకు సవాల్ విసిరారు. తమది నీతి, నిజాయితీగా బతికిన కుటుంబమని, చంద్రబాబుపై ఒక్క ఆరోపణ అయినా నిరూపించగలిగారా అంటూ ప్రశ్నించారు. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నపుడే తాము భయపడలేదని, ఇప్పుడు భయపడతామా అన్నారు.

అబద్దానికి ప్యాంటు, షర్టు వేస్తే జగన్ లాగే ఉంటుందని ఆరోపించారు. అనంతపురం జిల్లా అంటే తమ కుటుంబానికి చాలా అభిమానమన్నారు. తాతయ్య ఎన్టీఆర్, మామయ్యలు హరికృష్ణ, బాలకృష్ణలను ఆదరించిన జిల్లా అంటూ ప్రజలకు గుర్తు చేశారు. ఇవాళ తామంతా ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులవడానికి కారణం ప్రజలు, కార్యకర్తలేనని లోకేశ్​ చెప్పారు. 2019కి ముందు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీని జగన్ నెరవేర్చలేదని విమర్శించారు.

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LOKESH STRONG WARNING TO JAGAN

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