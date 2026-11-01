పులివెందులలో ప్రీ ప్లాన్డ్ అటాక్స్ - రౌడీల హల్చల్ - వీడియో షేర్ చేసిన మంత్రి లోకేశ్
YSRCP Political Violence in Kadapa: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రశాంతంగా పోలింగ్ జరుగుతుంటే కడపలో మాత్రం వైఎస్సార్సీపీ ముందస్తు సన్నద్ధతతో హింసకు దిగినట్లు కనిపిస్తోందని మంత్రి నారా లోకేశ్ ధ్వజమెత్తారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 12:49 PM IST
పోలింగ్ వేళ పులివెందులలో దౌర్జన్యాలు జరుగుతున్నాయని జగన్ ఆరోపించారు. ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ఎన్నికలు జరగకుండా యథేచ్ఛగా దొంగ ఓట్లు వేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఈ క్రమంలో జగన్ వ్యాఖ్యలపై మంత్రి లోకేశ్ సహా పలువురు టీడీపీ నేతలు స్పందించారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రశాంతంగా పోలింగ్ జరుగుతుంటే కడపలో మాత్రం వైఎస్సార్సీపీ ముందస్తు సన్నద్ధతతో హింసకు దిగినట్లు కనిపిస్తోందని మంత్రి నారా లోకేశ్ ధ్వజమెత్తారు. ఇలాంటి అసాంఘిక శక్తులపై ఎన్నికల అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకుంటారని స్పష్టం చేశారు. ఓటర్లు ఎలాంటి భయాందోళనలకు గురికాకుండా పెద్ద సంఖ్యలో బయటకు వచ్చి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని లోకేశ్ పిలుపునిచ్చారు. వైఎస్సార్సీపీ అరాచకాలకు సంబంధించిన వీడియోను లోకేశ్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
While the entire state is voting peacefully, @YSRCParty seems to have come ‘well-prepared’ in Kadapa. The election authorities will handle any such criminal elements - I urge all voters to step out in large numbers to cast your vote. #YCPMarkViolence #APLocalBodyElections https://t.co/UPXNS9dVX9— Lokesh Nara (@naralokesh) November 1, 2026
బీటెక్ రవి గృహనిర్బంధం: కడప జిల్లా పులివెందులలో అల్లర్లు సృష్టించేందుకు వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ కుట్ర పన్నుతున్నారని తెలుగుదేశం పార్టీ నేత బీటెక్ రవి ఆరోపించారు. పెద్ద ఎత్తున బయట ప్రాంతాల నుంచి రౌడీలను పిలిపించారన్నారు. ఇప్పటికే పలు చోట్ల రాళ్ల దాడులు చేయిస్తున్నారని అన్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ నేపథ్యంలో పులివెందులలో టీడీపీ నేత బీటెక్ రవిని పోలీసులు గృహనిర్బంధం చేశారు.
వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలు, డ్రామాలకు కాలం చెల్లిందని ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి అన్నారు. గతంలో వివేకానందరెడ్డి హత్యను తమపై నెట్టే ప్రయత్నం చేశారని ఇప్పుడు పులివెందుల్లో జరుగుతున్న ఘటనలకూ తమపై నిందలు మోపుతున్నారని ఆరోపించారు. కూటమి ప్రభుత్వ అభివృద్ధి, సంక్షేమాన్ని చూసి ఓర్వలేకే కుట్రలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు.
'పులివెందులలో ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు జరిగితే ఓడిపోతామన్న భయంతోనే వైఎస్సార్సీపీ అల్లర్లకు తెరతీసింది. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి రౌడీ మూకలను తీసుకొచ్చి ఓటర్లను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు. పోలీసులను సైతం లెక్కచేయకుండా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు వ్యవహరిస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు వారి వాహనాలను వారే తగలబెట్టుకుని ఆ నెపం టీడీపీపై నెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.' -భూమిరెడ్డి రామగోపాల్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ
జగన్ వ్యాఖ్యలు: పులివెందులలో తాను నివసించే ప్రాంతం సమీపంలోని పోలింగ్ బూతుల్లో తప్ప ఎక్కడా వైఎస్సార్సీపీ ఏజెంట్లు లేకుండా అన్ని కేంద్రాలను టీడీపీ నాయకులు ఆక్రమించారని జగన్ ఆరోపించారు. ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ఎన్నికలు జరగకుండా యథేచ్ఛగా దొంగ ఓట్లు వేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. పులివెందులలో దౌర్జన్యాలపై ఆర్వోకు ఫిర్యాదు చేస్తానన్నారు. రీపోలింగ్కు ఆదేశాలు ఇవ్వాలని కోరుతామన్నారు. ప్రజాస్వామ్యం ఖూనీ చేసేలా పోలీసులు, అధికారులు అధికార పార్టీకి కొమ్ముకాస్తున్నారని జగన్ ఆరోపించారు.
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