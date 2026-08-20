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నాకు సంబంధంలేని అంశంలో వివరణ కోరడం సముచితం కాదు - షోకాజ్‌ నోటీసుకు కొండా సురేఖ వివరణ

సుస్మితా పటేల్ వ్యాఖ్యలకు తనను బాధ్యురాలిగా చేయటం సరికాదని పేర్కొన్న మంత్రి - కాంగ్రెస్ నాయకత్వం, పార్టీ నియమావళిపై గౌరవం ఉందని స్పష్టం - క్రమశిక్షణ కమిటీ నోటీసును ఉపసంహరించుకోవాలని కోరిన మంత్రి

KONDA SUREKHA RESPONDS ON SHOWCAUSE NOTICE
షోకాజ్‌ నోటీసుకు కొండా సురేఖ వివరణ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2026 at 5:06 PM IST

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Updated : August 20, 2026 at 5:29 PM IST

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Konda Surekha Responds On Showcause Notice : తన కుమార్తె చేసిన వ్యాఖ్యలపై తనను వివరణ ఇవ్వాలని కోరడం సముచితంగా లేదన్నారు రాష్ట్ర అటవీ, పర్యావరణ, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ. తనకు టీపీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ జారీ చేసిన నోటీసుకు ఆమె వివరణ ఇచ్చారు. ఈ మేరకు కమిటీ ఛైర్మన్​ మల్లు రవికి లేఖ రాశారు. ఇటీవల జరిగిన ఘటనలపై ఈ లేఖలో వివరణ ఇచ్చారు.

ఆగస్టు 19న తన జన్మదినం సందర్భంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్​ కార్యకర్తలు, తమ కుటుంబ అభిమానులు పలు చోట్ల వేడుకలు, సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారని మంత్రి కొండా సురేఖ లేఖలో పేర్కొన్నారు. తన స్వస్థలమైన గీసుకొండతో తమ కుమార్తె సుస్మితా పటేల్​కు ప్రత్యేక అనుబంధం ఉందన్నారు. అందువల్ల అక్కడ నిర్వహించిన వేడుకల్లో ఆమె పాల్గొన్నారని తెలిపారు.

ఆమె వ్యక్తిగత అభిప్రాయం : ఆ కార్యక్రమంలో తన కుమార్తె చేసిన వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా ఆమె వ్యక్తిగత అభిప్రాయమని మంత్రి లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఒకరి వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలకు మరొకరు రాజకీయంగా బాధ్యత వహించాలనడం, ఆ ప్రాతిపదికన వివరణ కోరడం సముచితం కాదని సురేఖ లేఖలో పేర్కొన్నారు. తన కుమార్తె చేసిన వ్యాఖ్యలకు తనను బాధ్యురాలిగా చేయడం సహజ న్యాయ స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని వివరించారు.

కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం, పార్టీ క్రమశిక్షణా నియమావళిపై తనకు సంపూర్ణ గౌరవం ఉందని మంత్రి కొండా సురేఖ స్పష్టం చేశారు. ప్రజాస్వామ్య విలువలు, వాస్తవ పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ అంశంలో తన ప్రమేయం లేదని గుర్తించి, తనకు జారీచేసిన నోటీసును ఉపసంహరించుకోవాలని కోరుతున్నట్లు లేఖలో పేర్కొన్నారు.

KONDA SUREKHA RESPONDS ON SHOWCAUSE NOTICE
షోకాజ్‌ నోటీసుకు కొండా సురేఖ వివరణ (ETV Bharat)
Last Updated : August 20, 2026 at 5:29 PM IST

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MINISTER KONDA SUREKHA
KONDA SUREKHA RESPONDS ON NOTICE

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