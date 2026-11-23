రానున్న ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్కు 90కి పైగా సీట్లు పక్కా : మంత్రి కోమటి రెడ్డి
Minister Komatireddy On BJP : తెలంగాణ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేశారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్కు 90కి పైగా సీట్లు వస్తాయని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
Published : November 23, 2026 at 5:41 PM IST
తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఎటువంటి వ్యతిరేకత లేదని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. తన అంచనా ప్రకారం రానున్న ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా 90కి పైగా స్థానాలను గెలుచుకుంటుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఏఐసీసీ ఇన్ఛార్జ్ సందీప్ కుమార్ను మంత్రులు కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, జూపల్లి కృష్ణారావుతో విడివిడిగా భేటీ అయ్యారు. ఈ సమావేశం అనంతరం పొంగులేటి, ఉత్తమ్, కోమటిరెడ్డి, తుమ్మల మీడియాతో మాట్లాడారు. పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని కోమటిరెడ్డి తెలిపారు.
వరుసగా రెండోసారి అధికారంలోకి కాంగ్రెస్ పార్టీ
ఏఐసీసీ ఇన్ఛార్జ్ రాష్ట్రానికి మొదటిసారి వచ్చినందున మర్యాదపూర్వకంగానే కలిశామని మరో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి అన్నారు. ఆయనతో కేవలం పార్టీకి సంబంధించిన అంశాలపైనే చర్చించామని చెప్పారు. తెలంగాణలో రెండోసారి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్కు కొన్ని సూచనలు చేశామని తెలిపారు. గత మూడేళ్లుగా చాలా మంది పార్టీ కార్యకర్తలకు తగిన గుర్తింపు లభించలేదని, వారికి తగిన గుర్తింపు లభించేలా కృషి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
పార్టీ అంతర్గత విషయాలతో పాటు సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై చర్చించామని తుమ్మల తెలిపారు. పార్టీ మళ్లీ అధికారంలోకి రావాలంటే ఏఐసీసీ, పీసీసీ, ప్రభుత్వం మధ్య సమన్వయంతో పనిచేయాల్సిన అవసరాన్ని ఇన్ఛార్జ్కు వివరించినట్లు చెప్పారు. పార్టీ భవిష్యత్తు కోసం నాయకులందరూ సమష్టిగా పనిచేయాలని సందీప్ సూచించారని తుమ్మల పేర్కొన్నారు.
కోటి ఓట్లు, 90 సీట్లే లక్ష్యంగా బరిలోకి
ఏఐసీసీ ఇన్ఛార్జ్ సందీప్ కుమార్ను గాంధీ భవన్లో టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ కూడా కలిశారు. రాష్ట్రానికి కొత్తగా నియమితులైన సందీప్కు పార్టీ తరఫున స్వాగతం పలికినట్లు తెలిపారు. రానున్న ఎన్నికల్లో కోటి ఓట్లు, 90 అసెంబ్లీ స్థానాలను గెలుచుకోవడమే లక్ష్యంగా తాము బరిలోకి దిగుతున్నామన్నారు. తెలంగాణలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు దేశంలో మరెక్కడా లేని విధంగా, అత్యంత భారీ స్థాయిలో అమలు అవుతున్నాయని మహేష్ కుమార్ గౌడ్ తెలిపారు.