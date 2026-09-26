రుషికొండ ప్యాలెస్ను ఆతిథ్య రంగానికే అప్పగిస్తాం: మంత్రి దుర్గేశ్
రుషికొండ ప్యాలెస్ నిర్వహణకు పెద్దసంస్థలు ముందుకు రావట్లేదని మంత్రి దుర్గేశ్ అన్నారు. వీలైనంత త్వరగా రుషికొండ ప్యాలెస్లు వినియోగానికి తెస్తామని చెప్పారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 6:40 PM IST
Durgesh on Rushikonda Palace : గత పాలకులు రుషికొండ ప్యాలెస్ను ఇష్టారీతిన నిర్మించినట్లు పర్యాటకశాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ ఆరోపించారు. వ్యక్తిగత వినియోగం కోసం అత్యంత విలాసవంతంగా నిర్మించారని ఆక్షేపించారు. భవనాల్లో ఒక్కోటి రూ.12 లక్షల విలువైన వాష్ టబ్లను ఏర్పాటు చేశారన్నారు. లోపలి గదులు సైతం ఎత్తుగా విశాలంగా భారీగా నిర్మించడంతో హోటల్ రూమ్ల వినియోగానికి అనుగుణంగా లేదని చెప్పారు. రాజమహేంద్రవరంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.
మరోవైపు ఎస్ఈజెడ్ నిబంధనల వల్ల రుషికొండ ప్యాలెస్ ముందున్న 9 ఎకరాలు అందుబాటులోకి రాకపోవడంతో పెద్ద సంస్థలు వెనుకంజవేశాయని కందుల దుర్గేశ్ పేర్కొన్నారు. ప్యాలెస్ను వీలైనంత త్వరగా వినియోగానికి తెస్తామని, కచ్చితంగా ఆతిథ్యరంగానికే అప్పగిస్తామని స్పష్టం చేశారు. గత ప్రభుత్వం చేసిన కొన్ని పాపాలు కడిగేందుకు జీవితాలే సరిపోవని దుర్గేశ్ వ్యాఖ్యానించారు.
"గతంలో పర్యాటకశాఖకు రుషికొండ రిసార్ట్తో ఏడాదికి రూ.15 కోట్ల ఆదాయం వచ్చేది. ఇప్పుడు అది కాస్తా నిలిచిపోయింది. ప్యాలెస్ నిర్వహణ, విద్యుత్ బిల్లుల రూపంలో ప్రభుత్వంపై అదనపు భారం పడుతోంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో చర్చించి పలు నిబంధనలను సడలింపజేస్తాం. త్వరలోనే రుషికొండ ప్యాలెస్ వినియోగంలోకి తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం." - కందుల దుర్గేశ్, పర్యాటకశాఖ మంత్రి
పొత్తు ధర్మాన్ని పాటిస్తాం : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై పూర్తిగా దృష్టి పెట్టామని కందుల దుర్గేశ్ వివరించారు. కూటమి పొత్తు ధర్మాన్ని పాటిస్తూనే బలంగా ఉన్న చోట్ల జనసేన పోటీ చేస్తుందని చెప్పారు. ఇందుకోసం సమన్వయ కమిటీలు పనిచేస్తున్నాయన్నారు. కోర్టు కేసులను అధిగమించి అక్టోబర్లోనే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించి తీరతామని స్పష్టం చేశారు. ఇవి జరిగితేనే ఆర్థికసంఘం నిధులొస్తాయని దుర్గేశ్ వెల్లడించారు.
గురజాడ అప్పారావు జయంతిని రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించామని కందుల దుర్గేశ్ తెలిపారు. కళ, సాంస్కృతిక వైభవాన్ని పునరుద్ధరించేందుకు కృషి చేస్తున్నామని చెప్పారు. డిజిటల్ యుగంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా టూరిజంను అభివృద్ధి చేసేలా సరికొత్త కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతామని వెల్లడించారు. 130 పర్యాటక ప్రదేశాల్లో ఏఐ ఆధారిత క్యూఆర్ కోడ్ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. వీటిని స్కాన్ చేస్తే పర్యాటక, ఆధ్యాత్మిక, స్థల పురాణం సమాచారం తెలుస్తుందని దుర్గేశ్ వివరించారు.
'ప్రసాద్ పథకం ద్వారా ఆలయాల అభివృద్ధికి చర్యలు చేపడతాం. అన్నవరం, సింహాచలం, అహోబిలం దేవస్థానాల అభివృద్ధికి చర్యలు. తిరుపతి, విశాఖ, అరసవెల్లి, పానకాల స్వామి ఆలయాలను అభివృద్ధి చేస్తాం. గోదావరిలో విహారానికి చిన్నపాటి క్రూజ్లు ప్రవేశపెడతాం. రాజమహేంద్రవరంలో పర్యాటక ప్రాంతాలు వీక్షించేందుకు ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాటు చేస్తాం. ధవళేశ్వరం పక్కన పిచ్చుకలంకలో హోటళ్ల ఏర్పాటుకు ఒబెరాయ్ ముందుకొచ్చింది. ఫిల్మ్స్టూడియో, రిసార్టు, రెస్టారెంట్ల ఏర్పాటుకు పలువురు ముందుకొచ్చారని' దుర్గేశ్ పేర్కొన్నారు.
రాజమహేంద్రవరంలో రాష్ట్రస్థాయి వేడుకలు : రేపు (ఆదివారం) వరల్డ్ టూరిజం డే సందర్భంగా రాజమహేంద్రవరంలో రాష్ట్రస్థాయి వేడుకలు నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా పర్యాటక రంగంలో విశేష సేవలందించిన వారికి అవార్డులు ఇస్తామన్నారు. అదేవిధంగా పర్యాటకాభివృద్ధికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై విస్తృతంగా చర్చిస్తామని చెప్పారు. అలాగే రాజమహేంద్రవరం పర్యాటక అభివృద్ధిపై డిక్లరేషన్ రూపొందిస్తామని దుర్గేశ్ పేర్కొన్నారు.
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