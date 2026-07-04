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పవన్​కల్యాణ్‌ లక్ష్యంగా కుట్రలు - తాడేపల్లి ప్యాలెస్ డైరెక్షన్‌లోనే ప్లాన్​: మంత్రి కందుల

ప్రకాశ్‌రాజ్, బచ్చలకూరి జోసఫ్‌ వ్యాఖ్యలపై జనసేన నేతలు ఫైర్ - జస్ట్‌ ఆస్కింగ్ అంటున్న ప్రకాశ్‌రాజ్, జోసఫ్ మధ్య మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయన్న మంత్రి కందుల - పవన్‌కల్యాణ్‌ను తిట్టాల్సిన అవసరమేంటన్న బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్

Durgesh Comments on Prakash Raj
Durgesh Comments on Prakash Raj (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 8:40 PM IST

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Durgesh Comments on Prakash Raj : తాడేపల్లి ప్యాలెస్ డైరెక్షన్‌లోనే సమాజంలో ఘర్షణలు సృష్టించేందుకు సినీనటుడు ప్రకాశ్‌రాజ్‌, యూట్యూబర్‌ బచ్చలకూరి జోసఫ్‌ అలియాస్‌ రావణ్‌ పని చేస్తున్నారని జనసేన నేతలు ఆరోపించారు. వారి వెనుక ఉన్నది వైఎస్సార్సీపీనే అని ఆక్షేపించారు. షెల్ కంపెనీల ద్వారా అసాంఘిక శక్తులకు నిధులు సమకూరుస్తున్నారని ప్రకాశ్‌రాజ్‌, జోసఫ్‌ ఆడియోను మంత్రి దుర్గేశ్ బయటపెట్టారు. అసలు కుట్రదారుల బండారాన్ని పోలీసులు పరిశోధించి వెలుగులోకి తేవాలని కోరారు. విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.

సోషల్ మీడియాలో జస్ట్ ఆస్కింగ్ అంటూ నీతులు చెప్పే సినీ నటుడు ప్రకాశ్​రాజ్​, మత ఘర్షణలు ప్రేరేపించేలా మాట్లాడే జోసెఫ్ ఇద్దరూ యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ అని దుర్గేశ్ విమర్శించారు. వీరికి ఆర్థిక తోడ్పాటు తాడేపల్లి ప్యాలెస్ నుంచి అందుతోందని ఆరోపించారు. వీరి ఇరువురూ మధ్య ఎంతో అనుబంధం ఉందని చెప్పారు. జోసఫ్ సూచనలతో ప్రకాశ్‌రాజ్ స్పందిస్తారని తెలిపారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఆడియో లీక్స్ ఆధారాలు తమ వద్ద ఉన్నాయన్నారు. తెరముందు వీళ్లుంటే తెర వెనుక ఎవరున్నారో తేలాలని దుర్గేశ్ వెల్లడించారు.

పవన్​కల్యాణ్‌ లక్ష్యంగా కుట్రలు - తాడేపల్లి ప్యాలెస్ డైరెక్షన్‌లోనే ప్లాన్​: మంత్రి కందుల (ETV Bharat)

సనాతన ధర్మం, భారత జాతీయవాదం అంటే గిట్టని వీరు పవన్ కల్యాణ్ ఎదుగుదలను ఓర్వలేక ఆయనపై కక్షగట్టారని దుర్గేశ్ విమర్శించారు. 2019 నుంచి 2024 మధ్య కాలంలో రాష్ట్రంలో జరిగిన మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలపై 'జస్ట్ ఆస్కింగ్' ప్రకాశ్​రాజ్​ ఎందుకు నోరు మెదపలేదని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల సమస్య సృష్టించాలనే ఈ కుట్రను పోలీసు యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండి దీనిని ఛేదించాలని దుర్గేశ్​ కోరారు.

"కుల, మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టేలా కుట్రలు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి సంఘవిద్రోహ శక్తులపై పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో జస్ట్‌ ఆస్కింగ్‌ అని ఎందుకు అడగలేకపోయారు? పవన్‌ కల్యాణ్‌ను ఒక కుల చట్రంలో బంధించేందుకు కుట్రలు చేస్తున్నారు. ప్రశ్నించడం అంటే బూతులు తిట్టడం, వ్యక్తిగత విమర్శలు చేయడమా? ప్యాలెస్‌ నుంచి వచ్చే డబ్బు కోసమే ప్రకాశ్‌రాజ్‌ మాట్లాడుతున్నారు. తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌ నుంచి జరిగే ఈ కుతంత్రాలను ప్రజలు తిప్పి కొట్టాలి." - కందుల దుర్గేశ్, మంత్రి

JSP Leaders Fires on YSRCP : సినీ నటుడు ప్రకాశ్​రాజ్​, య్యూటబర్ రావణ్ వంటి వారి వెనుక వైఎస్సార్సీపీ ఉండి పవన్ కల్యాణ్​పై తప్పుడు మాటలు మాట్లాడిస్తోందని తాడేపల్లిగూడెం ఎమ్మెల్యే బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ ఆరోపించారు. గుంటూరులోని జనసేన కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. దళిత క్రైస్తవసభ పెట్టి పవన్ కల్యాణ్​ను తిట్టాల్సిన అవసరమేంటని ప్రశ్నించారు. రావణ్​ను అరెస్ట్ చేస్తే పేర్ని నాని ఎందుకు స్పందిస్తున్నారని నిలదీశారు. ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించవద్దని తాము చెప్పడం లేదని, కానీ అందుకు గౌరవమైన భాష ఉంటుందని తెలిపారు. తప్పుడు మాటలు మాట్లాడితే పోలీసులు చర్యలు తీసుకుంటారని చెప్పారు.

కులాల మధ్య చిచ్చుపెట్టి రాజకీయ లబ్ధి పొందేందుకు కుట్ర జరుగుతోందని జనసేన గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షులు గాదె వెంకటేశ్వరరావు ఆరోపించారు. దీనికి సంబంధించి ఒక్కొక్కటిగా ఆధారాలు బయటకు వస్తున్నాయని చెప్పారు. గ్రామాల అభివృద్ధి, ప్రజల సంక్షేమం కోసం పవన్ కల్యాణ్​ చేస్తున్న పనులతో వైఎస్సార్సీపీకి భయం పట్టుకుందని జనసేన ప్రధాన కార్యదర్శి బోనబోయిన శ్రీనివాసయాదవ్ పేర్కొన్నారు. అందుకే ఇలాంటి తప్పుడు పనులు చేస్తోందని ఆయన విమర్శించారు.

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