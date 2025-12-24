'ప్రజలు వైఎస్సార్సీపీని మర్చిపోయారు - మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తామంటూ కలలు కనొద్దు'
ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ పాలన చూసిన ప్రజలు వారికి మరోసారి అధికారం కట్టబెట్టేందుకు సిద్ధంగా లేరన్న మంత్రి జనార్దన్రెడ్డి- గత ప్రభుత్వ హయాంలో పాడుబెట్టిన రోడ్లు-భవనాల శాఖ వ్యవస్థను బాగు చేస్తున్నామన్న మంత్రి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 24, 2025 at 5:39 PM IST
Minister BC Janardhan Reddy About YSRCP : మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తామంటున్న వైఎస్సార్సీపీ నేతల మాటలు కలలుగానే మిగిలిపోతాయని మంత్రి బీసీ జనార్దన్రెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు. ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ పాలన చూసిన ప్రజలు వారికి మరోసారి అధికారం కట్టబెట్టేందుకు సిద్ధంగా లేరన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పాడుబెట్టిన రోడ్లు-భవనాల శాఖ వ్యవస్థను బాగు చేస్తున్నామని మంత్రి తెలిపారు. వచ్చే జనవరి చివరి నాటికి రోడ్లపై గుంతలు పూడుస్తామని, జూన్ నాటికి ఇతర రహదారి ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేస్తామన్నారు.
నాడు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చేసిన అక్రమాలన్నీ ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తిరుమలలో అన్నప్రసాదాలు, కాటేజీలు సహా అనేక అవినీతి తతంగాలు బయటపడుతున్నాయి. అయినప్పటికీ కొందరు నేతలు నేటికీ దౌర్జన్యాలతో రాజ్యమేలాలని చూస్తున్నారు. ప్రజలు ముందుకు నడిపించే నాయకుడు కావాలనుకుంటారు, నరకండీ అంటే వాళ్లు నాయకులు కాలేరు. ప్రజలు వైఎస్సార్సీపీని మర్చిపోయారు. మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తామని కలలు కనొద్దు. ప్రజాస్వామ్యంలో మాట్లాడాలంటే అసెంబ్లీ సమావేశాలకు రండి. లేకపోతే జీతాలు వద్దని రాసివ్వండి. గత ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఆర్అండ్బీ విభాగాన్ని నిర్వీర్యం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుంచి వాటిని చక్కదిద్దుతుంది.' - బీసీ జనార్దన్రెడ్డి, మంత్రి
గత ప్రభుత్వ పాలనలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో అనేక అవినీతి కార్యక్రమాలు జరిగాయని మంత్రి బీసీ జనార్థన్ రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. అన్ని ఒక్కొక్కటిగా బయటకు వస్తున్నాయని వెల్లడించారు. స్వామి వారి లడ్డూ ప్రసాదం తయారీలో వినియోగించిన కల్తీ నెయ్యి విషయంలో కూడా సంచలన విషయాలు బయటకు వస్తున్నాయని వివరించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో దేశవిదేశాల నుంచి వచ్చే భక్తులను, రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి వచ్చే అనేకమంది భక్తులను కూడా అనేకమైన ఇబ్బందులకు గురి చేశారని మంత్రి ఆరోపించారు. తిరుమల వచ్చే భక్తులకు సౌకర్యాలు కల్పించే విషయంలో కూడా గత ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిందన్నారు.
చరిత్రలో నిలిచిపోయే విధంగా కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయం : వైవీ సుబ్బారెడ్డి చైర్మన్గా ఉన్న సమయంలో అనేక అక్రమాలకు పాల్పడి నేడు బయటకు వచ్చి ఎటువంటి అక్రమాలు జరగలేదని చెప్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత గత ప్రభుత్వ పాలనలో అన్నప్రసాదంలో, వసతి విషయంలో అక్రమాలన్నీటిని బయటకు తీస్తున్నామని మంత్రి వెల్లడించారు. ఈ నెల 30న వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు 90 శాతానికి పైగా సామన్య భక్తులకు సౌకర్యాలు కల్పించాలనే చరిత్రలో నిలిచిపోయే విధంగా కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందని తెలిపారు. లడ్డూ ప్రసాదం తయారీకి ఉపయోగిస్తున్న నెయ్యిని కూడా అన్ని టెస్టులు నిర్వహించి తరువాతే లడ్డూ తయారీకి ఉపయోగిస్తున్నట్లు వివరించారు.
ఇవన్నీ చూసి ఓర్వలేక వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు పత్రికల ద్వారా తిరుమలపై అసత్యప్రచారాలు చేయిస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. దేవుడి మీద నమ్మకం లేని భూమన కరుణాకర్ రెడ్డికి టీటీడీ పదవిని కట్టబెట్టడమే గత ప్రభుత్వం చేసిన తప్పు అని ప్రజలందరూ అనుకుంటున్నారని మంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు. కూటమి ప్రభుత్వ పాలన పట్ల ప్రజల నుంచి స్పందన చూసి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారన్నారు. ఇటీవల నిర్వహించిన సీఐఐ ద్వారా కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు వచ్చాయని, దీని వల్ల దేశం మొత్తం ఆంధ్రరాష్ట్ర పురోగతి చూస్తుందని తేల్చిచెప్పారు.
పురోగతిలో రూ.33,630 కోట్లకు పైగా విలువైన రైల్వే ప్రాజెక్టులు
గ్లోబల్ బ్రాండ్గా తిరుమల - విదేశాల్లో శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణానికి 3 నమూనాలు సిద్ధం