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ఎల్‌నినో కంటే గొడ్డలి పార్టీనే పెద్ద విపత్తు: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు

వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులను నాశనం చేశారన్న అచ్చెన్న- పోలవరం పూర్తి చేసి ఉంటే ఎల్‌నినో వచ్చినా ఇబ్బంది ఉండేది కాదు - చంద్రబాబు ఎంత కష్టపడుతున్నారో ఇంట్లో కూర్చున్న జగన్‌కు ఏం తెలుసు?

Atchannaidu Fires on YS Jagan
ఎల్‌నినో కంటే గొడ్డలి పార్టీనే పెద్ద విపత్తు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 7:43 PM IST

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Atchannaidu Fires on YS Jagan : వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్​లో ఇరిగేషన్‌ ప్రాజెక్టులను సర్వనాశనం చేశారని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జీవో నంబర్ 365 ద్వారా 198 ప్రాజెక్టులను ప్రీ-క్లోజర్ చేసి రాయలసీమకు తీరని ద్రోహం చేశారని మండిపడ్డారు. 74 శాతం పూర్తి చేసిన పోలవరం ప్రాజెక్ట్‌ను అధికారంలోకి వచ్చాక గత ప్రభుత్వం ఒక ఏడాది పనులు కొనసాగించి ఉంటే పూర్తయ్యేదని చెప్పారు. ఆ ప్రాజెక్ట్‌ పూర్తయితే ఎన్ని ఎల్​నినోలు వచ్చినా ఇబ్బంది ఉండేది కాదన్నారు. ఎల్‌నినో కంటే గొడ్డలి పార్టీనే పెద్ద విపత్తని విమర్శించారు. విశాఖలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.

ఎల్‌నినో ప్రభావం నుంచి కాపాడేందుకు చంద్రబాబు ఎంత కష్టపడుతున్నారో ఇంట్లో కూర్చున్న జగన్‌కు ఏం తెలుసని అచ్చెన్నాయుడు ప్రశ్నించారు. 16 నెలల్లో హంద్రీనీవాపై రూ.3,500 కోట్లు ఖర్చు చేసి వైఎస్సార్ కడప, అనంతపురం, చిత్తూరు జిల్లాలకు నీళ్లు తీసుకెళ్లామని చెప్పారు. వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్ పోలవరాన్ని గోదావరి నదిలో ముంచేసిందన్నారు. తాము మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చాక గాడిలో పెట్టామని తెలిపారు. వచ్చే ఏడాది గోదావరి పుష్కరాల సమయంలో ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రారంభించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు వివరించారు.

ఎల్‌నినో కంటే గొడ్డలి పార్టీనే పెద్ద విపత్తు : మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు (ETV Bharat)

1995లో ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి ఉన్న చంద్రబాబు వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్‌కు శంకుస్థాపన చేశారని అచ్చెన్నాయుడు గుర్తు చేశారు. ఆ ప్రాజెక్ట్‌ను పూర్తి చేసి మళ్లీ ఆయనే జాతికి అంకితం చేయనున్నారని తెలిపారు. తొండలు సైతం గుడ్లు పెట్టని ప్రాంతంలో వెలిగొండను చేపట్టామన్నారు. పుష్కర ఎత్తిపోతల ద్వారా గోదావరి జలాలు ఉత్తరాంధ్రను తాకబోతున్నాయని పేర్కొన్నారు. 2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన గొడ్డలి పార్టీ ప్రాజెక్ట్‌లను నాశనం చేయకపోయి ఉంటే, చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగి ఉంటే ఈ సాగునీటి ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తయ్యేవని అచ్చెన్నాయుడు వ్యాఖ్యానించారు.

"వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులను జగన్ నాశనం చేశారు. జగన్‌ పోలవరం పనులు కొనసాగించి ఉంటే పూర్తయ్యేది. పోలవరం పూర్తి చేసి ఉంటే ఎల్‌నినో వచ్చినా ఇబ్బంది ఉండేది కాదు. గొడ్డలిపార్టీ ప్రాజెక్టులు నాశనం చేసి ఉండకపోతే ఇప్పుడు ఇబ్బంది ఉండేది కాదు. ఎల్‌నినో కంటే గొడ్డలి పార్టీనే పెద్ద విపత్తు." - అచ్చెన్నాయుడు, మంత్రి

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