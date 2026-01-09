ఉనికిని కాపాడుకునేందుకే కూటమి ప్రభుత్వంపై జగన్ అసత్య ఆరోపణలు: మంత్రి ఆనం
జగన్ వ్యాఖ్యలపై మంత్రి ఆగ్రహం - వైఎస్సార్సీపీ ఐదేళ్ల పాలనలో అవినీతి, అరాచకాలను సహించలేకే ప్రజలు ఓడించారు - ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వకుండా చంద్రబాబు, స్పీకర్ అడ్డుకుంటున్నారని జగన్ చెప్పడం విడ్డూరం
Published : January 9, 2026 at 5:19 PM IST
Minister Anam Ramnarayana Reddy Sensational Comments on YS Jagan: కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న అభివృద్ధిని చూసి జగన్ ఓర్వలేకపోతున్నారని మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి విమర్శించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పారిశ్రామివేత్తలను తరిమేసిన జగన్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు పరిశ్రమలను తెస్తుంటే కడుపుమంటతో రగిలిపోతున్నారని మండిపడ్డారు. భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ తన ఘనతేనంటూ క్రెడిట్ కొట్టేసేలా ప్రజలను మభ్యపెడుతున్నారని మండిపడ్డారు.
ఉనికిని కాపాడుకునేందుకే కూటమి ప్రభుత్వంపై జగన్ అసత్య ఆరోపణలు చేస్తున్నారని మంత్రి ఆనం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ 5 ఏళ్ల పాలనలో అవినీతి, అరాచకాలను సహించలేకే ప్రజలు ఓడిస్తే ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వకుండా చంద్రబాబు, స్పీకర్ అడ్డుకుంటున్నారని చెప్పడం విడ్డూరమన్నారు. జగన్కు, వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలకు ధైర్యం ఉంటే రాజీనామాలు చేయాలని ఆనం సవాల్ విసిరారు.
భగవంతుడి ముందు నీ పాచికలు పారవు: 'వైఎస్సార్సీపీ ఇకనైనా అవాస్తవాల ప్రచారం మానుకోవాలి. జగన్కు ప్రతిపక్ష హోదాను స్పీకర్ ఇవ్వలేదని విమర్శిస్తున్నారు. జగన్కు ప్రతిపక్ష హోదా రాకుండా సీఎం అడ్డుకున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు. ప్రజలను కూడా మేమే ఓట్లు వేయనీయలేదా? మీ మాదిరిగా పక్కోళ్ల ఓట్లు వేసుకునే ఆలోచన మాకు లేదు. మీ ఆలోచనలకు అమాయక ప్రజలను బలి చేస్తారా? పులివెందులలో కూడా ఓడిపోయే పరిస్థితి తెచ్చుకున్నారు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో మనం బతుకుతున్నాం. రాజ్యాంగ వ్యవస్థను కించపరిచేలా మాట్లాడకూడదు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రాష్ట్రానికి ఏ ఒక్క పెట్టుబడి రాలేదు. ఉన్న పరిశ్రమలను పారిపోయేలా చేసిన మీ ఘనత అందరికీ తెలిసిందే.
ఇవాళ దేశ, విదేశాల నుంచి ఏపీకి పెట్టుబడుల వరద కొనసాగుతోంది. పరిశ్రమలను తీసుకొస్తుంటే చూసి జగన్ ఓర్వలేకపోతున్నారు. పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం జగన్కు ఇష్టంలేదా? నిన్నటి ప్రెస్మీట్లో భోగాపురం ఆయనే కట్టానని చెబుతున్నారు. విశాఖకు కూతవేటు దూరంలో ఇంకో ఎయిర్పోర్టు ఎందుకని మీరు ప్రశ్నించలేదా? ఇవాళేమో భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు తానే కట్టానని జగన్ చెబుతున్నారు. ప్రధానిని ఒప్పించి రాష్ట్రానికి నిధులు తీసుకొస్తుంటే జగన్ ఓర్వలేకపోతున్నారు. ఎవరినైనా జగన్ మాయ చేయవచ్చేమో భగవంతుడి ముందు నీ పాచికలు పారవు?'' అని మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి జగన్ను ప్రశ్నించారు.
'రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్ష హోదా కూడా రానటువంటి వైఎస్సార్సీపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు. ఉనికిని కాపాడుకునేందుకు మళ్లీ ప్రజలు మధ్యకి వచ్చావు. పోలవరం ప్రాజెక్టులో 2 శాతం పనులు చేయలేదు. పూర్తి గాని ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేశానని చెబుతున్నావు. ఇకనైనా అసత్య ప్రచారాలు చేయడం మానుకోవాలి. - ఆనం రామనారాయణరెడ్డి, దేవదాయ శాఖ మంత్రి
పద్దతి మార్చుకోకుంటే: వెలిగొండ ప్రాజెక్టును జాతికి అంకితం చేశానన్న జగన్ కామెంట్లపై మంత్రి సెటైర్లు వేశారు. పూర్తి కాని ప్రాజెక్టుని జాతికి అంకితం చేస్తే ప్రకాశం, మార్కాపురం ప్రజలకు నీళ్లు ఎందుకు అందడం లేదని ప్రశ్నించారు. కార్టకర్తలను కారుతో తొక్కిస్తారు హత్యలు చేసిన వాళ్లని కౌగిలించుకుంటారంటూ జగన్పై మంత్రి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎన్టీఆర్ ప్రారంభించిన సోమశిల, కండలేరు ప్రాజెక్టులను టీడీపీ పూర్తి చేస్తే, తాను కట్టానని మాట్లాడుతున్నారంటూ మండిపడ్డారు.
చంద్రబాబు ప్రజల కోసం పనులు చేస్తుంటే జగన్ కాంట్రాక్టర్లు కోసం పనులు చేశారంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఏపీ ప్రజలకు రాజధాని వద్దంటారు, జగన్ మాత్రం నాలుగు రాజధానుల్లో ప్యాలెసులు కట్టుకున్నారంటూ సెటైర్లు వేశారు. ఇంకా పద్దతి మార్చుకోకుంటే జగన్ను ప్రజలు చీడపురుగును చూసినట్టు చూస్తారంటూ ఎద్దేవా చేశారు. తన అవినీతికి దేవుళ్లనూ జగన్ వదిలిపెట్టలేదని ఆనం ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
హిందూ సమాజం ఛీత్కరించినా జగన్కు బుద్ది రాలేదంటూ విమర్శించారు. వైకుంఠ ద్వారా దర్శనాల టిక్కెట్లను అమ్ముకోవడానికి వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలకు జగన్ సహకరించారంటూ ఆప్పించారు. తిరుమలలో మద్యం బాటిళ్లను పడేసి వైఎస్సార్సీపీ నేతలు కుట్రలు చేశారంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాజకీయాల్లో జగన్ ఉండదగ్గ వ్యక్తి కాదన్నారు. జనాన్ని జలగల్లా పీడించారు కాబట్టే ఎంపీల ఆస్తులు పెరిగాయని మంత్రి ఆనం తెలిపారు.
