'నువ్వు గుర్తిస్తే ఎంత? - గుర్తించకపోతే ఎంత?' - కేసీఆర్పై మంత్రి ఆనం ఆగ్రహం
చంద్రబాబు నాయుడుని విమర్శించే స్థాయి కేసీఆర్కు లేదన్న మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి - దేశ, విదేశాలు సైతం తమ నాయకుడిని హర్షిస్తుంటే కేసీఆర్ మాత్రం విమర్శిస్తున్నారని మండిపాటు
Minister Anam Strong Counter To KCR : తెలంగాణ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్పై రాష్ట్ర దేవదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి విరుచుకుపడ్డారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుని విమర్శించే స్థాయి కేసీఆర్కు లేదన్నారు. దేశంలోనే అత్యధిక పెట్టుబడులు తీసుకువచ్చిన రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పేరుగాంచిందని తెలిపారు. దక్షత కలిగిన పాలన చంద్రబాబు చేస్తున్నారని వెల్లడించారు. దేశ, విదేశాలు సైతం తమ నాయకుడిని హర్షిస్తుంటే కేసీఆర్ మాత్రం విమర్శిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. నువ్వు గుర్తిస్తే ఎంత, గుర్తించకపోతే ఎంత అంటూ కేసీఆర్పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
నెల్లూరు జిల్లా ఎస్పేట మండలం హసనాపురం గ్రామంలో మంత్రి ఆనం పర్యటించారు. హసనాపురం గ్రామంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన రెవెన్యూ సదస్సులో పాల్గొన్నారు. 'మీ భూమి - మీ హక్కు' కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ రాజమద్రతో కూడిన పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలను ఈ సందర్భంగా రైతులకు పంపిణీ చేశారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ, కేసీఆర్పై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
రాజముద్రలతో కూడిన పాసు పుస్తకాలు : గత ప్రభుత్వంలో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పాసుపుస్తకాలపై అతని బొమ్మ వేయించారని విమర్శించారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక, ఎన్నికల హామీలలో భాగంగా ల్యాండ్ టైటిల్ యాక్ట్ను రద్దు చేసి, రైతులకు రాజముద్రలతో కూడిన పాసు పుస్తకాలు ఇస్తున్నామన్నారు. గత ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భూ హద్దు సర్వే రాళ్లకు జగన్ ఫొటో ముద్రణకు రూ.630 కోట్ల ఖర్చు పెట్టారని అన్నారు. అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద సంవత్సరానికి రూ.20 వేలు రైతులకు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చినట్టు గుర్తు చేశారు. అందులో భాగంగా రెండు విడతల్లో పది వేల రూపాయలు ఇస్తున్నామని వివరించారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో కరెంటు చార్జీల మోత మోగించారన్నారు. మన ప్రభుత్వం ట్రూ అప్ చార్జీలను రద్దు చేసిందని స్పష్టం చేశారు.
"రాష్ట్రం విడిపోయే వరకు చంద్రబాబు మంత్రి వర్గంలో కేసీఆర్ పని చేశారు. ఇప్పుడు చంద్రబాబును ఎగతాళి చేస్తున్నారు. నలుగుర్ని హోటళ్లలో సర్వర్లుగా, మరో నలుగుర్ని ఆఫీసులో అటెండర్లుగా తయారు చేశారని ఎగతాళి చేశారు. నువ్వు గుర్తిస్తే ఎంత, గుర్తించకపోతే ఎంత. సీఎం చంద్రబాబును దేశ, విదేశాల్లో ప్రభుత్వాలు, ప్రధానులు గుర్తించారు. సుపరిపాలను అందించడంలో గొప్ప నాయకుడని ప్రజలు కొనియాడుతున్నారు. అలాంటి నాయకుడుని ఎగతాళి చేయటం ఎంత వరకు కరెక్టు. కనీసం విజ్ఞత లేకుండా మాట్లడారు. ఎవరీ ద్వారా రాజకీయాల్లో ఎదిగారో కేసీఆర్ గుర్తు చేసుకావాలి." - ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి, దేవదాయ శాఖ మంత్రి
