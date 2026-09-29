వివేకా హత్య కేసుపై గొడ్డలిపార్టీ అధినేత ఎందుకు స్పందించరు?: మంత్రి అనగాని
వివేకా హత్యలో అన్ని వేళ్లూ జగన్ కుటుంబం వైపే చూపిస్తున్నాయని అనగాని ఆరోపించారు. ఈ కేసులో జగన్, భారతి, అవినాశ్రెడ్డి పేర్లు వస్తున్నాయని చెప్పారు. కుటుంబంపై వస్తున్న ఆరోపణలపై జగన్ సమాధానం ఇవ్వాలన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 4:37 PM IST
Anagani Satyaprasad Fires on Jagan : వివేకా హత్య కేసులో సినిమాను మించిన ట్విస్ట్లు వెలుగులోకి వస్తుంటే గొడ్డలి పార్టీ అధినేత ఎందుకు మౌనం వహిస్తున్నారని మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ ప్రశ్నించారు. తాడేపల్లి ప్యాలెస్ వేదికగానే వివేకా హత్యకు ప్రణాళిక జరిగిందన్నది సుస్పష్టమని ఆరోపించారు. తనపై, తన కుటుంబంపై వస్తున్న ఆరోపణలకు గొడ్డలి పార్టీ అధినేత ఇకనైనా సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. విజయవాడ టీడీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.
ఈ సందర్భంగా వివేకా హత్యపై వివిధ సందర్భాల్లోని వీడియోలను అనగాని సత్యప్రసాద్ ప్రదర్శించారు. వివేకా హత్య కేసులో జగన్, ఆయన సహధర్మచారిణి, జగన్ సోదరుడి పేర్లు ప్రస్తావనకు వస్తున్నాయని, వీటిపై ప్రజలకు వివరణ ఇవ్వాల్సిందేనని అనగాని తేల్చిచెప్పారు. సహనిందితుడు ఏ2 సహా సునీల్ యాదవ్, కేసులోని నిందితులు, సాక్షుల నుంచి వెలుగులోకి వస్తున్న అంశాలపై గొడ్డలి పార్టీ అధినేత నోరు విప్పాల్సిందేనని డిమాండ్ చేశారు.
2019 ఎన్నికలకు ముందు, 2024 ఎన్నికల తర్వాత వివేకా హత్య కేసులో సీబీఐ దర్యాప్తుపై నమ్మకం ఉందని గొడ్డలి పార్టీ అధినేత చెప్పారని అనగాని సత్యప్రసాద్ గుర్తు చేశారు. మరి అధికారంలో ఉన్నప్పుడు దర్యాప్తు సంస్థకు ఎందుకు సహకరించలేదని ప్రశ్నించారు. ఇచ్ఛాపురం నుంచి తడ వరకు వివేకా హత్య కేసు సూత్రధారులెవరన్న చర్చ జరుగుతోందన్నారు. అన్ని వేళ్లూ గొడ్డలి పార్టీ అధినేత కుటుంబం వైపే చూపిస్తున్నాయని ఆరోపించారు. పదవి, డబ్బు కోసం ఎంతకైనా తెగించటం జగన్కు అలవాటని అనగాని సత్యప్రసాద్ దుయ్యబట్టారు.
బాధితులనే నిందితులుగా చిత్రీకరించడం, అసలు అంశాల నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడం గొడ్డలి పార్టీకి పరిపాటిగా మారిందని అనగాని సత్యప్రసాద్ విమర్శించారు. కేసులో వరుసగా వెలుగులోకి వస్తున్న అంశాలకు సమాధానం చెప్పకుండా డైవర్షన్ రాజకీయాలు చేయడం ఆపాలని హితవు పలికారు. గొడ్డలి పార్టీ పేరును ‘గొడ్డలి డైవర్షన్ పార్టీ’గా మార్చుకుంటే సరిపోతుందని మంత్రి ఎద్దేవా చేశారు.
"వివేకా హత్య కేసుపై గొడ్డలిపార్టీ అధినేత ఎందుకు స్పందించరు? తాడేపల్లి ప్యాలెస్ వేదికగా వివేకా హత్యకు ప్రణాళిక జరిగింది. ఈ కేసులో అన్ని వేళ్లూ జగన్ కుటుంబం వైపే చూపిస్తున్నాయి. జగన్, భారతి, అవినాశ్రెడ్డి పేర్లు వస్తున్నాయి. కుటుంబంపై వస్తున్న ఆరోపణలపై జగన్ సమాధానం ఇవ్వాలి. వివేకా హత్య కేసులో ఏ2 సునీల్ వ్యాఖ్యలపై ఆయన వివరణ ఇవ్వాలి." - అనగాని సత్యప్రసాద్, మంత్రి
జగన్ పార్టీ హత్య రాజకీయాలకు ఒక అడ్డా : మంత్రి పార్థసారథి
"ప్రాణరక్షణ కల్పిస్తే సుపారీ గుట్టువిప్పుతా" - ఈడీ ఎదుట నోరు విప్పిన సునీల్ యాదవ్