రాష్ట్రానికి వైరస్ వైఎస్సార్సీపీ - దాడుల సంస్కృతి వారిదే: మంత్రి అనగాని
వైఎస్సార్సీపీ నేతల తీరుపై కూటమి నేతల ఆగ్రహం - రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందకుండా కుట్రలు - తల్లిదండ్రులను దూషించే సంస్కృతిని వీడాలని వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు హితవు
Minister Anagani Satya Prasad Fires On YSRCP: రాష్ట్రానికి మేలు చేసేలా కేంద్రం బడ్జెట్లో అంశాలు పొందుపరిస్తే ఆ సానుకూలతను పక్కదారి పట్టించేలా వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలు పన్నుతోందని మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ ధ్వజమెత్తారు. వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్రం పాలిట ఓ వైరస్లా తయారైందని విమర్శించారు. అంబటి రాంబాబు, జోగి రమేష్ వంటి నేతలు ఉద్దేశపూర్వకంగా తప్పులు చేస్తూ సామాజిక వర్గం కార్డులు వాడటం హేయమని దుయ్యబట్టారు. ప్రత్యర్థులపై దాడులు చేయాలన్నది టీడీపీ అజెండా కాదని అది వైఎస్సార్సీపీ సంస్కృతేనని ఆక్షేపించారు. జైలుకు వెళ్లొచ్చాక కూడా వైఎస్సార్సీపీ నేతల్లో పరివర్తన రావడం లేదని మండిపడ్డారు.
తిరుమల లడ్డూలో కల్తీ జరగలేదని సిట్ నివేదికలో ఎక్కడా లేదని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ తెలిపారు. బూతు పురాణాలు ఎత్తుకునే జోగి రమేష్, అంబటి లాంటి వాళ్లపై చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవన్నారు. దాడులే టీడీపీ అజెండా అయితే ఎన్నికల్లో గెలిచిన రోజే వైఎస్సార్సీపీ వాళ్లు ఇళ్లల్లో ఉండే వారు కాదని వ్యాఖ్యానించారు.
'బూతులు తిట్టడం, కులాల్ని, మతాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని చిచ్చులు పెట్టి రాజకీయంగా లబ్ధి పొందడం. అనైతికంగా వ్యవహరించడం, ఇవే మీ రాజకీయ సిద్దాంతాలా? వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి దీనికి సమాధానం చెప్పాలి. గతంలో మాదిరిగా ఇంకా బూతు రాజకీయాలు చెయ్యాలనుకుంటున్నారా? కానీ తెలుగు దేశం పార్టీ సిద్ధాంతాలు వేరు. నీతీ నిజాయితీకీ కట్టుబడి ఉంటాం.' -అనగాని సత్యప్రసాద్, మంత్రి
రాష్ట్రం పునర్నిర్మాణం దశలో ఉన్న సమయంలో ఇలాంటి దాడులు సరికాదని చెప్పారు. ఏ పార్టీ వారు అయినా ఇళ్లపైకి వెళ్లి దాడులు చేయడం సబబు కాదని సూచించారు. 151 సీట్ల నుంచి 11కు పడిపోయినా వైఎస్సార్సీపీ మారదా అని దుయ్యబట్టారు. తల్లిదండ్రులను దూషించాలనుకునే నీచ రాజకీయాలు వైఎస్సార్సీపీకి తగవని హితవు పలికారు. అభివృద్ధిని ఆపాలని ఎవరు చూసినా కూటమి ప్రభుత్వం ఊరుకోదని హెచ్చరించారు. కూటమి నేతలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకోవద్దని, ఇళ్లపైకి వెళ్లి దాడులు చేసే సంస్కృతి మనది కాదనేది సీఎం మాట అని చెప్పారు. తప్పు చేసిన వారిని చట్టపరంగా శిక్షిద్దాం కానీ వైఎస్సార్సీపీలా కక్షా రాజకీయాలు మన సిద్దాంతం కాదని స్పష్టం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతల భాషను ప్రజలు అసహ్యించుకుంటున్నారంటూ మంత్రి అనగాని ఓ వీడియో విడుదల చేశారు.
అసలేం జరిగిందంటే: శనివారం గుంటూరులోని గోరంట్ల వద్ద అంబటి రాంబాబు తన వాహనంలో వస్తూ పోలీసులతోపాటు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుపై వ్యక్తిగత దూషణలకు పాల్పడిన ఘటన తీవ్ర దుమారం రేపింది. దీనిపై తెదేపా శ్రేణులు భగ్గుమన్నాయి. అంబటి ఇల్లు, కార్యాలయంపై దాడికి పాల్పడ్డాయి. గుంటూరు జిల్లా తెదేపా అధ్యక్షుడు పిల్లి మాణిక్యరావు, నల్లపాడు ఎస్ఐ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుల ఆధారంగా అంబటి రాంబాబుపై నల్లపాడు పోలీసుస్టేషన్లో రెండు కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ కేసుల్లో అంబటిని శనివారం రాత్రి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నల్లపాడు పోలీసుస్టేషన్కు తరలించి ఆదివారం రాత్రి 7 గంటల వరకు అక్కడే ఉంచారు. అనంతరం గుంటూరు ప్రభుత్వాసుపత్రికి తీసుకెళ్లి రక్తపోటు, మధుమేహ పరీక్షలతోపాటు ఈసీజీ తీయించారు. రాత్రి 8.45 గంటలకు స్థానిక ప్రత్యేక జూనియర్ సివిల్ జడ్జి న్యాయస్థానంలో హాజరుపరిచారు.
మరోవైపు సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్పై నిన్న(శనివారం) అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన వైఎస్సార్సీపీ నేత జోగి రమేశ్కు నిరసన సెగ తగిలింది. ఇబ్రహీంపట్నంలోని జోగి రమేష్ ఇంటిని ముట్టడించి టీడీపీ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున నిరసన చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో కొందరు వ్యక్తులు జోగి ఇంటికి నిప్పంటించారు. భారీగా మోహరించిన పోలీసులు ఆందోళనకారులను అదుపు చేసేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు. చాలా సేపటి తర్వాక పరిస్థితులు అదుపులోకి వచ్చాయి.
