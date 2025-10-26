ETV Bharat / politics

నెలాఖరులోగా డీసీసీ అధ్యక్షుల ఎంపిక - బడుగులకే పెద్దపీట

డీసీసీ అధ్యక్షుల ఎంపికపై అధిష్ఠానం తుది కసరత్తు - 50 శాతం పదవులు బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీలకే కేటాయింపు - సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సహా రాష్ట్ర కోర్‌ కమిటీ నేతలతో అధిష్ఠానం భేటీ

AICC Leaders Meeting For DCC
AICC Leaders Meeting For DCC (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 26, 2025 at 9:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

AICC Leaders Meeting For DCC : రాష్ట్రంలో డీసీసీ అధ్యక్షుల ఎంపికలో బడుగులకే పెద్దపీట వేయాలని కాంగ్రెస్‌ అధిష్ఠానం నిర్ణయించింది. 50 శాతం పదవులు బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీలకే కేటాయించనున్నట్లు సమాచారం. డీసీసీ అధ్యక్షుల ఎంపికపై తుది కసరత్తు ప్రారంభించిన అధిష్ఠానం సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సహా రాష్ట్ర కోర్‌ కమిటీతో నేతలతో శనివారం దిల్లీలో సమావేశమైంది. ఏఐసీసీ​ పరిశీలకులకు ఇచ్చిన జాబితాపై అభిప్రాయాలను అధిష్ఠానం సేకరించింది. ఈ నెలాఖరు లోగా డీసీసీ అధ్యక్షుల ఎంపిక పూర్తవుతుందని సమాచారం. అటు జూబ్లీహిల్స్‌ ప్రచారాన్ని కూడా సోమవారం నుంచి హోరెత్తించాలని నిర్ణయించారు.

తుది కసరత్తును ప్రారంభం : డీసీసీ అధ్యక్షుల ఎంపిక కోసం దిల్లీలో కాంగ్రెస్‌ అధిష్ఠానం శనివారం కీలక సమావేశం నిర్వహించింది. ఏఐసీసీ​ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్‌ తుది కసరత్తును ప్రారంభించారు. ఈ భేటీలో రాష్ట్ర కాంగ్రెస్‌ వ్యవహారాల ఇన్​ఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్‌, సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌గౌడ్‌, విశ్వనాథన్‌, వంశీచంద్‌రెడ్డి పాల్గొన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో డీసీసీ అధ్యక్షుల ఎంపికను కాంగ్రెస్‌ అధిష్ఠానం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. ఏఐసీసీ​ పరిశీలకులను క్షేత్రస్థాయికి పంపి కార్యకర్తలు, నాయకుల అభిప్రాయాలను తెలుసుకుంది.

నెలాఖరులోగా డీసీసీ అధ్యక్షుల ఎంపిక - బడుగులకే పెద్దపీట వేయాలని కాంగ్రెస్‌ అధిష్ఠానం నిర్ణయంనెలాఖరులోగా డీసీసీ అధ్యక్షుల ఎంపిక - బడుగులకే పెద్దపీట వేయాలని కాంగ్రెస్‌ అధిష్ఠానం నిర్ణయం (ETV)

వ్యక్తిగతంగా ర్యాంకులు : ఈనెల మొదటి వారంలో రాష్ట్రానికి వచ్చిన 22 మంది ఏఐసీసీ​ పరిశీలకులు జిల్లాల్లో పర్యటించి కాంగ్రెస్‌ శ్రేణులతో సమావేశమయ్యారు. డీసీసీ అధ్యక్షుల ఎంపిక కోసం జిల్లాకు ఐదారుగురు చొప్పున పేర్లను ప్రతిపాదించారు. ఏఐసీసీ​ పరిశీలకులు ఇచ్చిన పేర్లపై కాంగ్రెస్‌ అధిష్ఠానం వివరాలు సేకరించింది. జాబితాలో పేర్లు ఉన్న వారిపై అభిప్రాయాలు చెప్పాలని వ్యక్తిగతంగా ర్యాంకులు ఇవ్వాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సహా రాష్ట్ర ముఖ్యనేతలను కోరింది.

జిల్లాకు ఒక్కరిద్దరు పేర్లు : హుజూర్‌నగర్‌లో జాబ్‌ మేళా ఉండటంతో మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి దిల్లీ సమావేశానికి హాజరు కాలేదు. ఉత్తమ్‌ అభిప్రాయాలను ఫోన్‌ ద్వారా తెలుసుకున్నారు. డీసీసీ అధ్యక్షుల ప్రతిపాదిత జాబితాపై రాతపూర్వకంగానూ అభిప్రాయం చెప్పాలని అధిష్ఠానం ఉత్తమ్‌ను కోరింది. ఏఐసీసీ పరిశీలకులు ఇచ్చిన జాబితాలో జిల్లాకు ఒక్కరిద్దరు పేర్లను సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సహా కోర్‌ కమిటీ సభ్యులు సూచించినట్లు తెలిసింది.

50 శాతం డసీసీ అధ్యక్ష పదవులు వారికే : డీసీసీ అధ్యక్షులుగా నియామకమై ఒకట్రెండు సంవత్సరాలైన వారికి మరోసారి అవకాశం ఇవ్వాలని కొందరు కోర్‌ కమిటీ సభ్యులు అధిష్ఠానానికి విజ్ఞప్తి చేసినట్లు సమాచారం. డీసీసీ అధ్యక్షుల ఎంపికలో సామాజిక సమీకరణాలకే కాంగ్రెస్‌ అధిష్ఠానం పెద్దపీట వేయనుందని సమాచారం. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అమలును దృష్టిలో ఉంచుకుని ఎంపిక ఉంటుందని సంకేతాలు ఇచ్చింది. 50 శాతం డీసీసీ అధ్యక్ష పదవులు బీసీలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ మైనార్టీలకే ఇవ్వాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది.

"రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీకి సంబంధించినంత వరకు ఆర్గనైజేషన్​ను బలోపేతం చేయడానికి మా అందరినీ పిలిచారు. దీనికి సంబంధించి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షలు మహేశ్ కుమార్​గౌఢ, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి, ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్‌ అంతా కలిసి రాష్ట్రంలో సమస్యలు, ఆర్గనైజేషన్ విషయాలను, సలహాలు సంప్రదింపులు చేశాం." - భట్టి విక్రమార్క, డిప్యూటీ సీఎం

సీఎం నివాసంలో ప్రత్యేక సమావేశం : దిల్లీలో కాంగ్రెస్‌ అధిష్ఠానంతో భేటీ తర్వాత సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి నివాసంలో రాష్ట్ర కాంగ్రెస్‌ కోర్‌ కమిటీ ప్రత్యేకంగా సమావేశమైంది. జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికలో గెలుపు వ్యూహాలపై చర్చించారు. ఏఐసీసీ నియమించిన స్టార్‌ క్యాంపెయినర్స్‌ సోమవారం నుంచి జూబ్లీహిల్స్‌లో క్షేత్రస్థాయిలో ప్రచారం చేయాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రతిపక్షాల విమర్శలను గట్టిగా జవాబిస్తూ ఓటర్లు ఆకట్టుకునే వ్యూహాలతో ముందుకెళ్లాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి దిశానిర్దేశం చేశారు.

జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నిక - కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థిగా నవీన్​ యాదవ్​

TAGGED:

TELANGANA CORE COMMITTEE CONGRESS
MEETING FOR DCC
AICC LEADERS WITH CORE COMMITTEE
DCC PRESIDENTS SELECTION
AICC LEADERS MEETING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.