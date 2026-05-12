బీఆర్ఎస్ నేతలతో కేసీఆర్ సమావేశం - పార్టీ బలోపేతంపై చర్చ
Published : May 12, 2026 at 3:42 PM IST
KCR Meeting With BRS Leaders in Erravalli : బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ అధ్యక్షతన ఆ పార్టీ నేతలు సమావేశమయ్యారు. ఎర్రవల్లిలోని కేసీఆర్ నివాసంలో ఈ భేటీ జరుగుతోంది. పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణం, సభ్యత్వాల నమోదు, పార్టీ ఇన్ఛార్జీల నియామకం, పార్టీ బలోపేతం, ఇతర అంశాలపై సమావేశంలో చర్చించారు. ఈ సమావేశంలో కేటీఆర్, హరీశ్రావు, పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శులు, శాసనసభ, మండలి ఉపనాయకులు పాల్గొన్నారు.
ఎర్రవెల్లి నివాసంలో బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ గారి అధ్యక్షతన ప్రారంభమైన కీలక సమావేశం.— BRS Party (@BRSparty) May 12, 2026
ఈ సమావేశంలో... బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సహా, పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శులు, మండలి మరియు శాసనసభా పక్షాల ఉప నాయకులు పాల్గొన్నారు.
అసెంబ్లీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్లు హరీశ్ రావు, సబితా… pic.twitter.com/W3yyR2SFow
