మావిగన్ Vs అమరావతి - జగన్కు టీడీపీ నేతల కౌంటర్లు
మావిగన్ అంటూ పిచ్చిచేష్టలతో జగన్ ఎన్నికలకు వెళ్తే సున్నాకే పరిమితం - ఆనాడు ప్రజల్ని నమ్మించి మోసగించినందుకే బుద్ధి చెప్పి 11 సీట్లకే పరిమితం చేశారని మండిపడ్డ నేతలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 5:23 PM IST
Political Leaders Comments Against Jagan: రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేయాలనే లక్ష్యంతో జగన్ మావిగన్ అంటూ మాట్లాడుతున్నారని మంత్రులు మండిపడ్డారు. మావిగన్ అంటూ పిచ్చిచేష్టలతో జగన్ ఎన్నికలకు వెళ్తే సున్నాకే పరిమితం అవుతారని మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ ధ్వజమెత్తారు. జగన్ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేయాలనే లక్ష్యంతో మాట్లాడుతున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. 3 రాజధానుల పేరుతో ఒక్క ఇటుక కూడా పెట్టకుండా రూ. 450 కోట్లు ఖర్చుపెట్టి తన కోసం ప్యాలెస్ నిర్మించుకున్నారని దుయ్యబట్టారు. అమరావతి నిర్మాణ పనులు వేగవంతంగా జరగడం చూసి ఓర్వలేక నేడు జగన్ విషం కక్కుతున్నారని మంత్రి విమర్శించారు.
11 సీట్లకే పరిమితం: అమరావతిపై తనకు ఎటువంటి వ్యతిరేకత లేదు 33 వేల ఎకరాలు కావాలని చెప్పిన వ్యక్తి జగన్ అని గుర్తు చేశారు. అమరావతిలోనే ఇల్లు కట్టుకున్నానని ఆనాడు ప్రజల్ని నమ్మించి మోసగించినందుకే ప్రజలు బుద్ధి చెప్పి 11 సీట్లకే పరిమితం చేశారని అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడులు సాధించేందుకు చంద్రబాబు అహర్నిశలు కష్టపడుతున్నారని మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ వెల్లడించారు.
మావిగన్ పేరుతో రాజకీయ యాత్ర: వచ్చే ఎన్నికల్లో జగన్ మావిగన్, అమరావతి రాజధానితో ఎన్నికలకు తాము సిద్ధమేనని కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసం శెట్టి సుభాష్ స్పష్టం చేశారు. జగన్ జనం గురించి మాట్లాడే వ్యక్తి అయితే ప్రజల సమస్యల పరిష్కార వేదిక అసెంబ్లీకి ఎందుకు రారని నిలదీశారు. 3 రాజధానుల మాటేమైందని మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పలేక ఎందుకు పారిపోయాడని ప్రశ్నించారు. మావిగన్ పేరుతో రాజకీయ యాత్ర చేస్తే అభివృద్ధి పేరుతో తామూ యాత్రలు చేస్తామని మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ వెల్లడించారు.
జగన్ అజెండా మోసం: అధికారం కోసం జగన్ పాకులాడుతూ కబుర్లు చెబుతున్నారని మంత్రి డోలా శ్రీ బాలా వీరాంజనేయ స్వామి ఆరోపించారు. గతంలో అమరావతి సపోర్టుగా ఉంటానని చెప్పిన జగన్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మూడు ముక్కలాట ఆడినట్లు తెలిపారు. ఇప్పుడు మావిగన్ పేరుతో మరోసారి ప్రజలను మభ్యపెట్టే ఆలోచన చేస్తున్నారన్నారు. అమరావతి రాజధాని చట్టం చేశామని, పార్లమెంట్లో ఉభయ సభలు ఆమోదం పొందిందని తెలుసుకోవాలన్నారు. జగన్ అజెండా మోసం చేయడమే ఆయన ఆచరణ వంచించడమే అని మండిపడ్డారు. జగన్ మాటలకు చిన్నపిల్లలు కూడా నవ్వుకుంటున్నారని మంత్రి ఎద్దేవా చేశారు.
ఇంకా బుద్ధిరాలేదు: జగన్పై వైఎస్సార్సీపీ నేతలే తిరగబడే రోజు దగ్గర్లో ఉందని తెలుగుదేశం సీనియర్ నేత, మాజీమంత్రి, సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. రాష్ట్రానికి మరో పిచ్చి తుగ్లక్గా జగన్ తయారయ్యారని మండిపడ్డారు. మూడు రాజధానుల నినాదంతో ఎన్నికలకు వెళ్లిన జగన్ను 3ప్రాంతాల వారూ కుమ్మివదిలినా ఇంకా బుద్ధిరాలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జగన్ చెప్పినట్లు వచ్చే ఎన్నికలు అమరావతికీ మావిగన్ కు మధ్య పోటీ కాదని, విజనరీకి, ఓ మెంటల్ కేసుకు మధ్య పోటీ అని అన్నారు.
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