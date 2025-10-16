ETV Bharat / politics

తప్పుల తడకగా జూబ్లీహిల్స్ ఓటర్ లిస్ట్ - ఉన్నవారికే రెండు, మూడు ఓట్లు!

జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నికలో ఓటర్​ లిస్ట్​లో తప్పిదాలు - ఉపఎన్నికే లక్ష్యంగా బోగస్​ ఓట్లు చేర్పింపు - ఓటున్న వారికే మళ్లీ ఓటు హక్కు

Jubilee Hills By Poll
Jubilee Hills By Poll (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 16, 2025 at 11:24 AM IST

Updated : October 16, 2025 at 11:29 AM IST

Jubilee Hills By Poll : జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నిక సమీపిస్తున్న కొద్దీ ఓటర్ల జాబితాలో తప్పుల తడకలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. ఉపఎన్నికే లక్ష్యంగా కొంతమంది బోగస్​ ఓట్లు చేర్పించినట్లు తెలిసింది. చాలా దరఖాస్తులను పరిశీలించకుండానే ఆమోదించినట్లు ఓటర్ల జాబితా చూస్తే అవగతం అవుతోంది. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల నాటికి 3,85,265 ఓట్లు ఉండగా, ప్రస్తుతం 13,717 మంది ఓటర్లు పెరిగారు. ఈ నెల 11 వరకు అందిన మరో 2 వేల దరఖాస్తులు ఆమోదం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి. మార్పులు చేర్పులు, మృతులు, ఇతర ఓటర్ల తొలగింపు ప్రక్రియలన్నీ పరిగణనలోకి తీసుకుంటే దాదాపు 30 వేల మందిని కొత్తగా చేర్పించినట్లు తెలుస్తోంది.

సెప్టెంబరు 2 నుంచి 17 వరకు ప్రత్యేక ఓటర్ల జాబితా సవరణ చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ప్రక్రియలో బీఎల్వీలు ఇంటింటికీ తిరిగి పరిశీలించి మార్పులు, చేర్పులు, కొత్త ఓటర్లను నమోదు చేయాల్సి ఉంది. కానీ కొన్నిచోట్ల శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి కొత్త ఓటర్లను ఎక్కువ సంఖ్యలో చేర్పించారనే ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి. కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఇచ్చిన దరఖాస్తులను ఆమోదించారు. దీంతో ఓటున్న వారికే మళ్లీ ఓటు హక్కును కల్పించారు.

ఇతర నియోజకవర్గాల వారిని కూడా ఈ జూబ్లీహిల్స్​ నియోజకవర్గంలో చేర్పించారు. అక్కడ ఓటు రద్దు చేసుకుంటేనే ఇక్కడ కల్పించాలని రూల్​ ఉంది. కానీ పరిశీలన లేకుండానే ఆమోదించారు. దీంతో బోగస్​ ఓట్లు నమోదు అయ్యాయి. సెప్టెంబరు 30న తుది జాబితాను సైతం ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం కొత్తగా ఓటు హక్కు వచ్చిన వారిని జాబితాలో అదనంగా చేర్చనున్నారు.

Jubilee Hills By Poll
ఓటరు జాబితా (Eenadu)

దొంగ ఓట్లకే వ్యూహం : డబుల్​, ట్రిపుల్​ ఎంట్రీలతో ఓటరు జాబితాలో ఒకే ఫొటో భిన్నంగా కనిపిస్తోంది. అంటే ఫొటోను తీక్షణంగా చూస్తే తప్ప గుర్తు పట్టలేని స్థితి ఉంటుంది. సీరియల్​ నంబరు వేరుగా ఉండటంతో పోలింగ్​ రోజున డబుల్​ ఎంట్రీల ఓట్లను ఇతర వ్యక్తులతో వేయించే అవకాశం ఉంది. ఇతర నియోజకవర్గాల వారికి ఓటు హక్కు కల్పించడంతో వారు కూడా ఇక్కడ ఓటేసే వీలు కూడా ఉంది.

ఇవన్నీ ఇటీవల నమోదు చేసుకున్నవే కావడం ఇక్కడ గమనార్హం. ఖైరతాబాద్​, కూకట్​పల్లి, సనత్​నగర్​ తదితర ప్రాంతాల వారి పేర్లను భారీగా చేర్పించారు. దీంతో ఒకే ఇంటి నంబరుపై దాదాపు 49 ఓట్లున్న విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. కృష్ణానగర్​లోని ఒక గ్రూప్​ హౌస్​లో 23 మంది ఉంటే, 49 ఓట్లు నమోదు అయ్యాయి. మరో ఇంట్లో 20 మంది ఉంటే కేవలం 3 ఓట్లే వచ్చాయి.

Jubilee Hills By Poll
ఓటరు జాబితా (Eenadu)

ఇవీ కేసులు :

  • మిర్యాల అశోక్​ అనే వ్యక్తికి నల్గొండ జిల్లా దేవరకొండ నియోజకవర్గంలో పార్టు నంబరు 96, సీరియల్​ నంబరు 1040తో ఓటు హక్కు ఉంది. ఇదే వ్యక్తికి జూబ్లీహిల్స్​లోనూ పార్టు నంబరు 246, సీరియల్​ నంబరు 1008తో ఓటు నమోదు అయింది. దీన్ని ఇటీవలే నమోదు చేశారు.
  • అలాగే ఎస్​.రమేశ్​కు గద్వాలతో పాటు జూబ్లీహిల్స్​ నియోజకవర్గంలోనూ ఓటు హక్కు ఉంది. బిక్కిన సూర్యభాస్కర్​రావుకు ఖైరతాబాద్​, జూబ్లీహిల్స్​లలో ఓట్లు ఉన్నాయి. ఇలాంటి మతలబులు జాబితాలో బోలెడన్ని ఉన్నాయి. వీటిపై ఎన్నికల సంఘానికి ఏకంగా 12 వేల ఫిర్యాదులు కూడా అందాయి. బోగస్​ ఓట్లపై బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్​ ఫిర్యాదు చేశారు. ఇటీవల ఒక రాజకీయ పార్టీ నేత ఓటరు కార్డులు పంపిణీ చేయడంపై ఆర్వో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. అలాగే ఒకే ఇంటి నంబరుపై డబుల్​ ఎంట్రీల విషయంలో విచారణ జరుపుతున్నామని అధికారులు వివరణ ఇచ్చారు.

Last Updated : October 16, 2025 at 11:29 AM IST

