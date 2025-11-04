'ఇది మాది - మీది కాదు అది మాదే' : బిల్డింగ్ కోసం కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ కొట్లాట
మణుగూరులో చర్చనీయాంశంగా మారిన పార్టీ భవనం - వివాదాస్పదమైన ఈ భవనాన్ని యజమాని చందా హరికృష్ణ ఇద్దరికి విక్రయించినట్లు సమాచారం - రెండు వర్గాలపై కేసులు నమోదు
Published : November 4, 2025 at 12:46 PM IST
Party Clashes in Manuguru Khammam : మణుగూరులోని ఓ భవనం వేదికగా రాజకీయ వేడి రాజుకుంది. సుందరయ్యనగర్లోని సదరు భవనం తమది అంటే తమదని కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ నాయకులు చెబుతుండటంతో ఈ అంశం చర్చనీయాంశమవుతోంది.
ఇద్దరికి విక్రయించిన యజమాని : అసలు ఈ వివాదాస్పద భవనాన్ని యజమాని చందా హరికృష్ణ ఇద్దరికి విక్రయించినట్లు సమాచారం. 2023లో ఎమ్మెల్యే పాయం వెంకటేశ్వర్లు సంబంధీకుడికి 2024లో మాజీ ఎమ్మెల్యే రేగా కాంతారావుకు విక్రయించినట్లు రెండు పార్టీల నాయకులు దస్త్రాలు చూపుతున్నారు. భవనాన్ని స్వాధీనపరచుకునేందుకు రెండు పార్టీలు ప్రయత్నిస్తుండటంతో పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు. సీఐ, ఎస్సైస్థాయి అధికారుల పర్యవేక్షణలో పోలీసులు పహారా కాస్తున్నారు.
రెెండు వర్గాలపై కేసులు నమోదు : పరస్పర ఫిర్యాదుల మేరకు రెండు వర్గాలపై పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు. ఆ కార్యాలయంపై దాడి చేయటంతో పాటు, అక్కడున్న వారిని కులం పేరిట దూషించారని బీఆర్ఎస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు రేగా కాంతారావు డీఎస్పీ రవీంద్రారెడ్డికి ఆదివారం రాత్రి ఫిర్యాదు చేశారు. బీఆర్ఎస్ నాయకులు తమపై దాడికి పాల్పడ్డారని కాంగ్రెస్ నాయకులు ఫిర్యాదు చేశారని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ శ్రేణులు మొత్తం 108 మంది, భారాస నాయకులు 10 మందిపై కేసులు నమోదు చేశామని తెలిపారు.
మాజీ ఎమ్మెల్యే రేగా కాంతారావు ఇకనైనా హుందాగా ప్రవర్తించాలని ఎమ్మెల్యే పాయం వెంకటేశ్వర్లు తెలిపారు. మణుగూరులో మాట్లాడారు. అప్పట్లో దాతలిచ్చిన స్థలంలో 2010లో కార్యాలయం నిర్మించారని అన్నారు. 2019 వరకు ఇంటిపన్ను చెల్లించామని ఆ తర్వాత 2012 నుంచి విద్యుత్తు మీటరు పార్టీ కార్యాలయం పేరుతో ఇప్పటికీ కొనసాగుతుందని గుర్తు చేశారు. బీఆర్ఎస్ కార్యాలయాన్ని స్వాధీనపరచుకునేందుకు కాంగ్రెస్ నాయకులు దొంగపత్రాలు సృష్టించారని మాజీ ఎమ్మెల్యే రేగా కాంతారావు ఆరోపించారు. మణుగూరులో మాట్లాడారు.
బీఆర్ఎస్ కార్యాలయంపై కాంగ్రెస్ శ్రేణుల దాడి : రెండు రోజుల క్రితం భద్రాద్రి జిల్లా మణుగూరులో కొన్నేళ్లుగా వివాదంలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ కార్యాలయం పై కాంగ్రెస్ నేతలు దాడి తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారి తీసింది. ఆదివారం ఉదయం పట్టణంలోని బీఆర్ఎస్ కార్యాలయంలోకి భారీ సంఖ్యలో కాంగ్రెస్ శ్రేణులు, నాయకులు ప్రవేశించారు. అందులోని డైరీలు, కరపత్రాలు, జెండాలు, ఫర్నిచర్, కంప్యూటర్ బయటకు తీసుకొచ్చి నిప్పు అంటించారు.
మణుగూరులో ఉద్రిక్తత : అనంతరం నినాదాలు చేస్తూ కార్యాలయంపై ఉన్న తెలంగాణ భవన్ అనే పేరును తీసేసి దానిపై ఇందిరమ్మ భవన్ అని రాశారు. అలాగే అక్కడ కాంగ్రెస్ జెండాలను ఎగురవేసి ఇందిరమ్మ భవన్ అనే ఫ్లెక్సీని ఏర్పాటు చేశారు. ఆ సమయంలో కార్యాలయంలో ఉన్న భారత రాష్ట్ర సమితి కార్యకర్త శ్రీనుపై దాడికి పాల్పడటంతో ఆయన కంటికి గాయమైంది. అనంతరం కాంగ్రెస్ శ్రేణులు విజయోత్సవాలు జరుపుకొంటుండగా అక్కడికి భారీగా చేరుకున్న బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు,నాయకుల లోనికి వెళ్లేందుకు యత్నించగా పోలీసులు నిలువరించారు.
ఈ ఘర్షణలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల మధ్య తోపులాట జరగడంతో వివాదమైన వాతావరణం నెలకొంది. కొత్తగూడెం ఓఎన్డీ నరేందర్, డీఎస్పీ రవీంద్రారెడ్డి ప్రత్యేక బలగాలతో పటిష్ఠ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రజల రక్షణార్థం 144 సెక్షన్ విధిస్తూ తహసీల్దార్ నరేశ్ ఉత్తర్వులు జారీ చేయడంతో ఇరుపార్టీల వారు నిష్క్రమించారు.
