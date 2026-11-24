మంగళగిరి-తాడేపల్లిపై కూటమి గురి - నామమాత్రంగా వైఎస్సార్సీపీ ప్రచారం
MTMC Elections: రాజధాని అమరావతికి ముఖద్వారంగా ఉన్న మంగళగిరి-తాడేపల్లి పట్టణాలను కలిపి నగరపాలక సంస్థగా ప్రకటించాక జరుగుతున్న తొలి స్థానిక ఎన్నికలు ఆసక్తి రేపుతున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 12:51 PM IST
రాజధాని అమరావతికి ముఖద్వారంగా ఉన్న మంగళగిరి-తాడేపల్లి పట్టణాలను కలిపి నగర పాలక సంస్థ (MTMC)గా ప్రకటించారు. తాజాగా తొలి స్థానిక ఎన్నికలు జరుగుతుండడంతో ఎంతో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. మేయర్ పదవి గిరిజన సామాజిక వర్గానికి కేటాయించారు. అయితే ఈ స్థానంలో కూటమి తరఫున టీడీపీ కార్యకర్త పేరం ఏడుకొండలు బరిలో నిలిచారు.
వైఎస్సార్సీపీ నుంచి పున్నా నాయక్ పోటీ చేస్తున్నారు. రెండున్నరేళ్లలో కార్పొరేషన్ పరిధిలో విస్తృతంగా అభివృద్ధి జరుగుతోందని కూటమి పార్టీల శ్రేణులు ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో రాజధాని పనులను పూర్తిగా విస్మరించడం, తాజాగా అభ్యర్థి ఎంపికలోనూ జాప్యం, కేడర్లో గందరగోళం ఆ పార్టీకి ప్రతికూలాంశాలుగా పరిణమించాయి. ఈ కార్పొరేషన్లో మొత్తం 62 డివిజన్లు ఉన్నాయి. 2,37,711 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. ఎన్నికల బరిలో మొత్తం 8 మంది అభ్యర్థులు ఉన్నప్పటికీ కూటమి, వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల మధ్యే ప్రధాన పోటీ నెలకొంది. డివిజన్లలోనూ కూటమి, వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు పోటాపోటీగా ప్రచారాలు చేస్తున్నారు.
మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో మంత్రి లోకేశ్ చేపట్టిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలే తమ ప్రధాన బలమని టీడీపీ శ్రేణులు చెబుతున్నాయి. మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, తాగునీటి సమస్య పరిష్కారం, స్థానిక పరిశ్రమల ప్రోత్సాహం వంటి అంశాలను కూటమి నేతలు ఓటర్ల ముందు ఉంచుతున్నారు.
ముఖ్యంగా పెదవడ్లపూడి వద్ద బకింగ్హామ్ కెనాల్పై రూ.14.88 కోట్ల వ్యయంతో లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పథకం నిర్మించడం, మూడు విడతల్లో 6,000 మంది పేదలకు శాశ్వత భూహక్కు పత్రాలు అందించడం, నిడమర్రు రైల్వేగేటు వద్ద రూ.129.18 కోట్లతో పైవంతెన నిర్మాణం చేపట్టడం, తాడేపల్లి పరిధిలోని సీతానగరం, మహానాడు ప్రాంతంలో కృష్ణానది వరద ముంపు నివారణకు రూ.294 కోట్లతో రక్షణగోడ నిర్మిస్తుండటం, మంగళగిరిలో వంద పడకల ఆసుపత్రి పనులు సాగుతుండటం, భూగర్భ డ్రైనేజీ, విద్యుత్ వ్యవస్థలకు శ్రీకారం చుట్టడం, తాగునీటి సమస్య తీర్చేందుకు రూ.393 కోట్లతో పనులు ప్రతిపాదించడం, డిజిటల్ గ్రంథాలయం ఏర్పాటు, నిడమర్రు పాఠశాల అభివృద్ధి తదితర అంశాలను ప్రచారంలో వివరిస్తున్నారు. జనసేన, బీజేపీ కేడర్తో టీడీపీ నేతలు సమన్వయం చేసుకుంటున్నారు.
ప్రచారానికి ఎజెండా లేక: వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి ఎంపిక, ప్రచార సరళిపై రాజకీయ వర్గాల్లో భిన్న విశ్లేషణలు వినిపిస్తున్నాయి. మేయర్ అభ్యర్థి పేరును చివరి నిమిషం వరకూ ప్రకటించకపోవడం శ్రేణుల్లో గందరగోళానికి దారి తీసింది. ప్రచారంలో వైఎస్సార్సీపీ అగ్రనేతలు కనిపించడం లేదు.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో చేసిన పనుల కంటే పెండింగ్లో పెట్టినవే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. రాజధాని ప్రాంతంలో భాగమైన ఈ కార్పొరేషన్ పరిధిలో కీలక ప్రాజెక్టులను నాటి ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగా పక్కన పెట్టిందన్న విమర్శ ఉంది. ‘అభివృద్ధి’పై ఓటర్లకు వివరించడానికి సరైన ఎజెండా లేకపోవడం లోపంగా మారింది. ఈ పరిస్థితుల్లో సంప్రదాయ ఓటు బ్యాంకునే నమ్ముకుంది.
సమస్యలు పరిష్కరించే వారికే పట్టం: మంగళగిరి, తాడేపల్లి ప్రాంతాలు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నందున ఇక్కడి ఓటర్లు స్థానిక సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రాధాన్యమివ్వాలని కోరుతున్నారు. డ్రైనేజీ వ్యవస్థ అభివృద్ధి, తాగునీటి సరఫరా మెరుగుదల, ట్రాఫిక్ నిర్వహణ వంటి అంశాలను ఓటర్లు ప్రస్తావిస్తున్నారు. తాము నివసిస్తున్న భూములపై హక్కుల్లేక ఏళ్ల తరబడి ఇబ్బంది పడ్డామని, మంత్రి లోకేశ్ మూడు విడతల్లో 6,000 మందికి ఇంటి హక్కుపత్రాలు అందించారని గాంధీబొమ్మ ప్రాంతానికి చెందిన వెంకటేశ్వర్లు గుర్తు చేశారు.
రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న కూటమికి నగరపాలకసంస్థ పగ్గాలు అప్పగిస్తే నిధుల మంజూరు సులభతరమవుతుందని, జంట నగరాల రూపురేఖలు మారుతాయని భార్గవపేటలో పాల బూత్ నిర్వహించే సుబ్రహ్మణ్యం తెలిపారు. ప్రభుత్వం అభివృద్ధి పనులు చేపడుతున్నట్లుగానే గల్లీ సమస్యలపైనా దృష్టి సారించాలని పండ్ల వ్యాపారి పుల్లయ్య సూచించారు. ఈ ప్రభుత్వం అనేక అభివృద్ధి పనులను కొత్తగా మొదలుపెట్టి, పట్టాలెక్కిస్తోందని తాడేపల్లి వాసులు తరుణ్, విశాల్ వివరించారు.
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