'మీరు ప్రచారానికి రావొద్దు - ఎవరి దగ్గరా నోరెత్తొద్దు' : స్వతంత్రులకు ప్రధాన పార్టీల గాలం!
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక పోటీలో 58 మంది అభ్యర్థులు - నియోజకవర్గం ఏర్పడిన నాటి నుంచి ఇదే సరికొత్త రికార్డు - స్వతంత్రులకు ప్రధాన పక్షాల గాలం
Published : November 5, 2025 at 9:13 AM IST
Independents Campaign in Jubilee Hills : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ప్రస్తుతం ప్రధాన పార్టీల ప్రచారం ఊపందుకుంది. అలాగే జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం చేసేందుకు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, సీనియర్ నాయకులు, కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్లు రంగంలోకి దిగారు.
ఈ ఎన్నికల్లో గెలుపొందాలని ప్రధాన పార్టీలు శాయశక్తులా కృషి చేస్తున్నాయి. అలాగే రానున్న స్థానిక సంస్థలు, బల్దియా పోరుకు ఈ ఉప ఎన్నిక కీలకం కావడంతో ప్రధాన పార్టీలు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. అంతేకాదు స్వతంత్ర అభ్యర్థులు సైతం 55 మంది నామినేషన్లు వేశారు. దీంతో ఎన్నికలో పోటాపోటీ నెలకొంది.
55 మంది స్వతంత్ర అభ్యర్థుల పోటీతో కొత్త రికార్డు : జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికలో భాగంగా స్వతంత్రుల ప్రచారం చూసి, ప్రధాన పార్టీలు ఉలిక్కిపడుతున్నాయి. ప్రజాస్వామ్యంలో పోటీ చేసే హక్కు ప్రతి ఒక్కరికీ ఉన్నా, బయటి వాళ్లు వచ్చి ప్రచారం చేస్తున్నారంటూ దౌర్జన్యానికి పాల్పడటం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అసలు స్వతంత్రుల ప్రభావం ఎంత అనే చర్చకు తెరలేపింది. ఉప ఎన్నికలో మొత్తం 58 మంది పోటీలో ఉన్నారు. ఈ నియోజకవర్గం ఏర్పడిన నాటి నుంచి ఇదే ఓ సరికొత్త రికార్డు.
కొందరు నిరుద్యోగ జేఏసీ తరఫున జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. వారి తరఫున ఒక అభ్యర్థితో నామినేషన్ వేయించిన విషయం తెలిసిందే. వీరి ప్రచారాన్ని ఓ పార్టీ అడ్డుకుంది. దీంతో పరస్పరం కేసులు నమోదు అయ్యాయి. ఓ యువకుడిని దారుణంగా కొట్టారు. దీనిపై నిరుద్యోగులు తీవ్ర నిరసర వ్యక్తం చేసినా పోలీసులు ఇరుపక్షాలపై కేసు నమోదు చేయడం గమన్హారం. ఇటీవల ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.
55 మందిలో కీలకం ఎవర? : రంగంలో ఉన్న మూడు ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు మినహా మిగిలిన 55 మందిలో కొంతమందిలో ప్రధాన పార్టీల వారే నామినేషన్లు వేయించినట్లు తెలిసింది. అలాగే ఏజెంట్ల పాసులు సారూప్య చిహ్నాలతో ఓటర్లను తికమక చేయడం కోసం నామినేషన్లు వేయించినట్లు సమాచారం. మరి కొంత మంది ప్రభుత్వ విధానాలను ఎండగట్టేందుకు ఈ ఎన్నికను వేదికగా వినియోగించుకుంటున్నారు. వారిలో ఆర్ఆర్ఆర్, నిరుద్యోగ జేఏసీ, ఫార్మాసిటీ నిర్వాసితులు తదితరులు ఉన్నారు. 2023 ఎన్నికల్లో స్వతంత్రులకు వచ్చిన ఓట్లు 5 వేలలోపే ఉన్నాయి.
షరతులు విధిస్తూ ప్రచారం : ప్రభావం చూపే స్వతంత్రుల మద్దతు కోసం ప్రధాన పార్టీలు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. వారిని పోటీ నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు ప్రకటనలు చేయాలని లేదా ప్రచారానికి రాకుండా మౌనంగా ఉండాలని వారికి షరతులు విధిస్తున్నాయి. మరోవైపు కొందరు ప్రధాన పార్టీల నుంచి డబ్బు వసూలుకు నామినేషన్లను దాఖలు చేశారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో గెలుపు మరెన్నో మలుపులకు మూలం కావొచ్చని భావిస్తున్న ప్రధాన పార్టీలు, సర్వశక్తులూ ఒడ్డుతున్నాయి. విజయాన్ని దక్కించుకునేందుకు ఉన్న ఏ అవకాశాన్నీ జారవిడుచుకోకూడదని వ్యూహ ప్రతి వ్యూహాలతో ముందుకు సాగుతున్నాయి. నియోజవర్గంలో 4 లక్షల మంది ఓటర్లున్నా, అందులో 50 శాతం మందే అభ్యర్థుల తలరాతలు మార్చవచ్చని నేతలు విశ్వసిస్తున్నాయి.
