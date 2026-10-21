ఆయనకు బ్యాడ్లక్ - ఆమెను వరించిన అదృష్టం - మడకశిర రాజకీయాల్లో ఆసక్తికర ఘటన
Madakasira Janasena Candidate Sharada: సందిగ్ధంగా మారిన మడకశిర జనసేన ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి ఎంపిక ఎట్టకేలకు ఖరారైంది. జనసేన ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా జి. శారదకు బీఫాం అందజేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 4:55 PM IST
Madakasira Janasena Candidate Sharada : ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల వాతావరణం వేడెక్కుతోంది. మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల ఎన్నికల్లో అభ్యర్థుల ఎంపిక ఆసక్తికర మలుపులు తిరుగుతోంది. నామినేషన్ల పరిశీలనలో కొందరి పత్రాలు తిరస్కరణకు గురికావడం, మరికొందరి పేర్లు ఖరారైన తర్వాత బీఫారాలు వేరొకరికి అందడం, ఇంకొన్ని చోట్ల చివరి నిమిషంలో అభ్యర్థులను మార్చడం చర్చనీయాంశమవుతున్నాయి.
మడకశిరలో శారదకు బీఫాం: సందిగ్ధంగా మారిన శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మడకశిర జనసేన ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి ఎంపికలో అనూహ్య పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. జనసేన అభ్యర్థిగా ముందుగా శ్రీనివాసులు పేరు ప్రకటించారు. అయితే ఆయన నామినేషన్ పరిశీలనలో తిరస్కరణకు గురైంది. అప్పటి నుంచి జనసేన అభ్యర్థి పట్ల సందిగ్ధం నెలకొంది. ఈ క్రమంలో నేడు జనసేన తరఫున జి. శారద అభ్యర్థిత్వాన్ని పార్టీ ఖరారు చేసింది. టీడీపీలో ఉన్న శారదను జిల్లా జనసేన అధ్యక్షుడు చిలకం మధుసూదన్ రెడ్డి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ఆమెకు పార్టీ కండువా కప్పి బీఫాం అందజేశారు.
అయితే, నామినేషన్ పత్రాల్లో కొన్ని గళ్లను ఖాళీగా వదిలేయడం వల్ల జనసేన అభ్యర్థి శ్రీనివాసులు నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురైంది. ఆయన నామినేషన్ను అధికారులు తిరస్కరించడంతో అభ్యర్థిని మార్చాల్సి రావడంతో మడకశిర మున్సిపల్ రాజకీయాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. ఈ క్రమంలో పార్టీ ప్రత్యామ్నాయ అభ్యర్థిగా శారదను బరిలోకి దిగడంతో మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ఎన్నికపై రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.
మంత్రిని కాదని కార్యకర్తకు అవకాశం: నంద్యాల మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా మానసిక వైద్య నిపుణురాలు డాక్టర్ ఆరిఫా బాను పేరును ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తొలుత ఖరారు చేశారు. అయితే స్థానికంగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మంత్రి ఎన్ఎండీ ఫరూక్ తన కుమారుడికి టికెట్ ఇవ్వాలని పట్టుబట్టడంతో ఆమెకు అవకాశం దక్కలేదు. ఈ వ్యవహారంపై టీడీపీ అధిష్ఠానం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. చివరకు మంత్రి కుమారుడికి టికెట్ ఇవ్వకుండా, చిన్నపిల్లల వైద్య నిపుణుడు, సాధారణ కార్యకర్త అయిన బాబన్ను అభ్యర్థిగా ఎంపిక చేసింది.
చివరి నిమిషంలో మార్పులు: కదిరి మున్సిపాలిటీలో టీడీపీ అభ్యర్థి ఎంపిక చివరి నిమిషంలో మారింది. తొలుత అర్షియా బాను నామినేషన్ దాఖలు చేయగా, ఐవీఆర్ఎస్ సర్వే ఆధారంగా షేక్ సమీరాను అభ్యర్థిగా ప్రకటించారు. ఆమె కూడా నామినేషన్ వేశారు. అనంతరం జరిగిన సంప్రదింపుల తర్వాత అర్షియా బానునే బరిలో ఉంటారని ఎమ్మెల్యే కందికుంట వెంకటప్రసాద్ వెల్లడించారు.
కల్యాణదుర్గం ఛైర్పర్సన్ స్థానానికి స్థానిక వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు తొలుత హర్షిణితో నామినేషన్ వేయించారు. చివరి నిమిషంలో దొడగట్ట మౌనికకు బీఫారం అందజేశారు. హిందూపురంలోనూ వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి మారారు. రెండుసార్లు కౌన్సిలర్గా పనిచేసిన శివ పేరును తొలుత ప్రకటించగా, ఆ తర్వాత షాజియాను ఖరారు చేశారు.
జమ్మలమడుగు ఛైర్పర్సన్ స్థానానికి వైఎస్సార్సీపీ తొలుత ఎమ్మెల్సీ రామసుబ్బారెడ్డి భార్య ఇందిరమ్మ పేరును ప్రకటించింది. ఆమె సకాలంలో నామినేషన్ దాఖలు చేయకపోవడంతో ప్రత్యామ్నాయంగా దివంగత మాజీ మంత్రి శివారెడ్డి కుమార్తె హైమావతిని ఎంపిక చేసింది. ఆమె చివరి నిమిషంలో నామినేషన్ దాఖలు చేశారు.
బకాయిలు ధ్రువపత్రాల లేమితో తిరస్కరణ: అమలాపురం మున్సిపాలిటీలోని 15వ వార్డుకు వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి సి.చంద్రశేఖర్ దాఖలు చేసిన నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురైంది. ఆయనకు రూ.61,588 ఆస్తిపన్ను బకాయిలు ఉన్నట్లు గుర్తించడంతో అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. నో డ్యూస్ ధ్రువీకరణ పత్రం సమర్పించకపోవడంతో నూజివీడు పురపాలక సంఘంలోని 11వ వార్డు వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి ధారావత్ లక్ష్మి నామినేషన్ను తిరస్కరించారు. మెప్మాలో రిసోర్స్ పర్సన్గా పనిచేస్తూ ప్రభుత్వ వేతనం పొందుతున్నారనే కారణంతో జంగారెడ్డిగూడెం పురపాలక సంఘంలోని 22వ వార్డు డమ్మీ అభ్యర్థి పండూరి మధురవాణి నామినేషన్ను అధికారులు తిరస్కరించారు.
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