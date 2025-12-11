జంట హత్యల కేసు - పిన్నెల్లి సోదరులకు రిమాండ్, జైలుకు తరలింపు
పిన్నెల్లి సోదరులకు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించిన మాచర్ల న్యాయస్థానం - నెల్లూరు జైలుకు పిన్నెల్లి సోదరులు తరలింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 11, 2025 at 3:36 PM IST
Macherla Court Remanded Pinnelli Brothers to for 14 Days : వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి, ఆయన సోదరుడు వెంకట్రామిరెడ్డికి పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల కోర్టు రిమాండ్ విధించింది. టీడీపీ నేతల జంట హత్యల కేసులో మాచర్ల అదనపు జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టులో వారిద్దరూ నేడు లొంగిపోయిన విషయం తెలిసిందే. అనంతరం న్యాయస్థానం వారికి 14 రోజుల రిమాండ్ విధించింది. నిందితులను నెల్లూరు జిల్లా జైలుకు తరలించారు.
మరోవైపు పల్నాడు జిల్లా జంట హత్యల కేసులో పిన్నెల్లి సోదరులు కోర్టులో లొంగిపోనున్న దృష్ట్యా మాచర్లలో పోలీసులు పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. మాచర్లలో పిన్నెల్లి అనుచరుల గత అరాచకాలు, గుండాయిజాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. అలాగే మరోవైపు ముందు జాగ్రత్తగా పల్నాడు జిల్లా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు కాసు మహేష్రెడ్డి, గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి, విడదల రజనిని పోలీసులు గృహనిర్బంధం చేశారు.
అసలేం జరిగిందంటే : 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత ప్రశాంతంగా ఉన్న పల్నాడులో టీడీపీ నేతలను అదే పార్టీకి చెందిన మరికొంత మంది హత్య చేసిన సంగతి తెలిసిందే. గుండ్లపాడుకు చెందిన జవిశెట్టి వెంకటేశ్వర్లు అలియాస్ మొద్దయ్య, అతని సోదరుడు జవిశెట్టి కోటేశ్వరరావు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హుజూర్నగర్ జిల్లాలో ఒక పెళ్లికి హాజరై బైక్పై గ్రామానికి తిరిగి వెళ్తున్నారు. ఈ సమయంలో సాయంత్రం 5 గంటల సమయంలో పల్నాడు జిల్లా వెల్దుర్తి మండలం బొదిలవీడు వద్దకు వచ్చేటప్పటికి ఓ స్కార్పియో వాహనం వేగంగా వచ్చి వీరి బైక్ను ఢీకొట్టి ఈడ్చుకుంటూ వెళ్లిపోయింది.
ఆపై కొన ఊపిరితో ఉన్న జవిశెట్టి కోటేశ్వరరావును రాయితో మోది చంపినట్లు పోలీసులు గుర్తించిన సంగతి తెలిసిందే. అనంతరం ఆ వాహనాన్ని ఆక్కడే వదిలేసి నిందితులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. హత్య ఘటనలో పిన్నెల్లి సోదరుల కుట్ర, ప్రోద్భలం ఉందని, నిందితులు ఓ రెస్టారెంట్లో సమావేశమై హత్యకు కుట్ర పన్నినట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైనట్లు అధికారులు గతంలోనే వివరించారు.
పిన్నెల్లి సోదరులపై 302 సెక్షన్ కింద కేసు : పల్నాడు జిల్లాలో జరిగిన జంట హత్యల కేసులో పిన్నెల్లి సోదరులపై 302 సెక్షన్ కింద కేసు నమోదైెంది. ఈ కేసులో ఏ-1గా జవిశెట్టి శ్రీను, ఏ-2గా తోట వెంకట్రావు, ఏ-3గా తోట గురవయ్య, ఏ-4గా నాగరాజు, ఏ-5గా తోట వెంకటేశ్వర్లు, ఏ-6గా పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి, ఏ-7గా పిన్నెల్లి వెంకట్రామిరెడ్డి ఉన్నారు.
ఈ కేసులో ముందస్తు బెయిల్ను కొట్టేస్తూ హైకోర్టు ఆగస్టు 29న ఇచ్చిన తీర్పును సవాల్ చేస్తూ పిన్నెల్లి సోదరులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లను ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది. అంతేకాకుండా మధ్యంతర బెయిల్ను మంజూరు చేస్తూ గతంలో ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను అత్యున్నత న్యాయస్థానం రద్దు చేసింది. ఈ మేరకు జస్టిస్ విక్రమ్నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతా ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించిన జస్టిస్ సందీప్ మెహతా హత్య కేసులో పిన్నెల్లి సోదరులకు ముందస్తు బెయిల్కు అర్హత లేదని వెల్లడించారు.
పిన్నెల్లి సోదరులు విచారణకు సహకరించాలని సుప్రీంకోర్టు చెప్పినా, వారు సహకరించలేదని, సాక్షులను బెదిరించారని, సాక్ష్యాలను ట్యాంపరింగ్ చేసే ప్రయత్నం చేశారని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు న్యాయవాదులు కోర్టుకు వివరించారు. వాదనలు విన్న ధర్మాసనం వారిని వెంటనే అరెస్టు చేసేందుకు ఎలాంటి అనుమతులు అవసరం లేదని వ్యాఖ్యానించింది.
2 వారాల్లో లొంగిపోవాలి : పిన్నెల్లి తరఫు న్యాయవాదులు లొంగిపోవడానికి 2 వారాలు సమయమివ్వాలని కోర్టుకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ క్రమంలో ముందస్తు బెయిల్ విషయంలో సమయం ఎలా ఇస్తారని జస్టిస్ సందీప్ మెహతా వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు కేసు దర్యాప్తులో పోలీసుల నుంచి నిందితులకు పూర్తి సహకారం అందుతోందని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. సెక్షన్ 161 కింద నమోదు చేసిన డాక్యుమెంట్లు నిందితులకు ఎలా అందాయని ధర్మాసనం ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది. ఈ వ్యవహారంలో కస్టోడియల్ దర్యాప్తు తప్పనిసరి అని పేర్కొంది. ఈ క్రమంలోనే సుప్రీంకోర్టు గడువు ముగియనుండటంతో పిన్నెల్లి సోదరులు నేడు మాచర్ల కోర్టులో లొంగిపోయారు. అనంతరం కోర్టు వారికి 14 రోజుల రిమాండ్ విధించింది.
