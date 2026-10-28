రాష్ట్రంలో జోరుగా స్థానిక ఎన్నికల ప్రచారం - ఇంటింటికీ తిరుగుతూ ఓట్లు అభ్యర్థిస్తున్న నేతలు
రాష్ట్రంలో స్థానిక ఎన్నికల ప్రచారం హోరెత్తుతోంది. పోలింగ్కు గడువు దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ అభ్యర్థులు ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేశారు. ఇంటింటికీ తిరుగుతూ తమ గుర్తులను చూపుతూ ఓట్లు అభ్యర్థిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 10:14 PM IST
Local Body Polls Campaign : రాష్ట్రంలో స్థానిక ఎన్నికల ప్రచారం హోరెత్తుతోంది. పోలింగ్కు గడువు దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ అభ్యర్థులు ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేశారు. ఇంటింటికీ తిరుగుతూ తమ గుర్తులను చూపుతూ ఓట్లు అభ్యర్థిస్తున్నారు. అటు తమ పార్టీ వారిని గెలిపించుకునేందుకు నేతలు సైతం ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరు మండలంలోని శివరాంపురం, కొత్తవలసలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థుల తరఫున మంత్రి గుమ్మడి సంధ్యారాణి ప్రచారం నిర్వహించారు. వర్షం కురుస్తున్నా, గొడుగు వేసుకొని మరీ ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. సైకిల్ గుర్తు అమూల్యమైన ఓటు వేయాలని అభ్యర్థించారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆముదాలవలస మండలం చీములవలసలో ఎంపీటీసీ స్వతంత్ర అభ్యర్థి సనప సౌమ్య ఇంటింటికి వెళ్లి ఓట్లు అడిగారు. అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నంలో కూటమి అభ్యర్థి, సభాపతి అయ్యన్న సతీమణి చింతకాయల పద్మావతి ప్రచారం చేశారు. తనను గెలిపిస్తే సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు.
కర్నూలులో తెలుగుదేశం, వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు విసృతంగా ప్రచారం చేశారు. 62వ వార్డులో టీడీపీ అభ్యర్థి రవికుమార్ చౌదరి తరఫున కుడా ఛైర్మన్ సోమిశెట్టి వెంకటేశ్వర్లు ప్రచారం చేశారు. 43వ వార్డులో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి సానా అనసూయ ఓటర్లను కలిశారు. దేవనకొండలో కూటమి జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థి డాక్టర్ సాజిద ప్రచారం చేశారు. ప్రజలందరూ ఓట్లు వేసి ఆశీర్వదించాలని కోరారు. ఎమ్మిగనూరులో మున్సిపల్ ఛైర్మన్ అభ్యర్థి మాచాని సునీతతో కలిసి ఎమ్మెల్యే బీవీ జయనాగేశ్వరరెడ్డి వార్డుల్లో ప్రచారం చేశారు. కూటమి అభ్యర్థిని గెలిపిస్తే పట్టణంలో అంతర్గత రహదారులు, తాగునీరు అందించేలా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ఆదోనిలో కూటమి ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి, టీడీపీ నాయకురాలు చెన్నంపల్లి నాగమణి 48వ వార్డులో ప్రచారం చేశారు. ఓ హోటల్లో దోసెలు వేస్తూ సందడి చేశారు.
జోరుగా ప్రచారం : అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గంలో మైనార్టీ వార్డుల్లో కూటమి అభ్యర్థుల తరఫున ఎమ్మెల్యే కాలవ శ్రీనివాసులు ప్రచారం చేశారు. ఛైర్మన్ అభ్యర్థి హనుమంతును భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు. రాప్తాడులో ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని మాజీ మంత్రి పరిటాల సునీత ప్రారంభించారు. నీలకంఠేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పూజల అనంతరం అభ్యర్థులతో కలిసి ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించారు. పనిచేసే ప్రభుత్వానికి ఓట్లు వేయాలని ఓటర్లను కోరారు.
అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లి పురపాలకలో కూటమి అభ్యర్థి శ్రీరామ్ చిన్నబాబు ప్రచారం చేశారు. నాలుగో వార్డులో టీడీపీ కౌన్సిలర్ పవన్ కుమార్తో కలిసి కరపత్రాలు పంచారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మడకశిర నియోజకవర్గం అగలిలో కూటమి జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థి ప్రమీల తరఫున ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ రాజు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ తిప్పేస్వామి, ఎంపీ పార్థసారథి ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. కన్నడ భాషలో ప్రసంగిస్తూ ఎంపీ పార్థసారథి ఓట్లు అభ్యర్థించారు. కదిరిలో కూటమి ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి ఆర్సియా భాను తరఫున ఎమ్మెల్యే కందికుంట వెంకటప్రసాద్ ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. 42వ వార్డులో తనకు చదువు నేర్పిన గురువు కనిపించడంతో ఎమ్మెల్యే పాదాభివందనం చేసిన ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. మార్కాపురం జిల్లా గిద్దలూరు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కూటమి బలపరచిన బీజేపీ అభ్యర్థి జేవీ నారాయణ తరఫున ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసరెడ్డి, ఎమ్మెల్యే ముత్తుముల అశోక్ రెడ్డి ప్రచారం చేశారు. కాలనీల్లో తిరుగుతూ ఓట్లు అర్థించారు. కూటమి అభ్యర్థి ఛైర్మన్ అయితే అభివృద్ధి ఇంకా పరుగులు పెడుతుందన్నారు.
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