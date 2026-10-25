స్థానిక ఎన్నికల పోరు - ప్రచారంలో అభ్యర్థుల జోరు
రాష్ట్రంలో పురపాలికలతోపాటు పరిషత్ పోరు ప్రచారం జోరందుకుంది. అభ్యర్థులు ఇంటింటికీ వెళ్లి ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకుంటున్నారు. అభ్యర్థుల తరఫున ముఖ్య నేతలు ప్రచారంలో పాల్గొంటున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 9:33 PM IST
AP ULB Polls 2026 Campaign : ఏపీలో పురపాలికలతోపాటు పరిషత్ పోరు ప్రచారం జోరందుకుంది. గుంటూరు గ్రామీణ మండలం ఏటుకూరులో కూటమి అభ్యర్థుల తరఫున కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ ప్రచారం నిర్వహించారు. జనసేన కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి దాసరి లక్ష్మీదుర్గ, టీడీపీ గుంటూరు మేయర్ అభ్యర్థి కోవెలమూడి లక్ష్మీఅపర్ణ తరపున రోడ్ షో నిర్వహించారు. కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలో కూటమి అభ్యర్థుల తరఫున హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన ఆల్ ఇండియా బలిజ, తెలగ, కాపు సంఘ నాయకులు ప్రచారం చేశారు.
ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామలో ఎమ్మెల్యే తంగిరాల సౌమ్య, ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థి శాఖమూరు వంశీధర్ తరఫున ప్రచారం చేశారు. బాపట్ల జిల్లా రేపల్లెలో ఎన్నికల ప్రచారాన్ని కూటమి నేతలు ముమ్మరం చేశారు. మంత్రి అనగాని సత్య ప్రసాద్, టీడీపీ నేతలు ఓట్లు అభ్యర్థించారు. చీరాలలో ఎమ్మెల్యే ఎం.ఎం కొండయ్య వార్డుల్లో మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి ఎరిచెర్ల హని స్పందనతో కలిసి ప్రచారం నిర్వహించారు. చెప్పాం, చేస్తున్నాం అనే నినాదంతో ప్రజలను ఓట్లు అభ్యర్థించారు.
మార్కాపురంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో కూటమి ఛైర్మన్ అభ్యర్థి వక్కలగడ్డ మల్లికార్జున్ ఇంటింటికీ తిరుగుతూ ఓట్లు అభ్యర్థించారు. తనను గెలిపిస్తే పట్టణాన్ని అభివృద్ధి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. పలాస-కాశీబుగ్గలో కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రచారంలో పాల్గొంటూ శ్రేణులను హుషారెత్తించారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరు మున్సిపాలిటీలో జనసేన ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి విజయకుమారి కూటమి నాయకులతో కలిసి ప్రచారం నిర్వహించారు. ప్రచార కార్యక్రమంలో టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే భంజ్ దేవ్ సహా కూటమి నేతలు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. సాలూరు మున్సిపాలిటీని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించడమే లక్ష్యమన్నారు.
AP Municipal Polls Campaign : శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్ఛాపురంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారం ముమ్మరంగా సాగింది. కూటమి ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థిని ఆశ లీలారాణి తరఫున ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ బెందాళం అశోక్ వార్డుల్లో ప్రచారం నిర్వహించారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పాలకొండలో జనసేన ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి పల్లా విజయ నిర్మల విస్తృత ప్రచారం చేశారు. వీధుల్లో మహిళలు హారతులిచ్చి పూలతో ఆమెకు స్వాగతం పలికారు. విజయనగరం జిల్లా బొండపల్లి మండలంలో జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ అభ్యర్థుల తరఫున మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాసరావు ర్యాలీ నిర్వహించారు. కూటమి అభ్యర్థులను అధిక మెజారిటీతో గెలిపించాలని కోరారు.
విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా గాజువాక 85 వ వార్డులో కూటమి మేయర్ అభ్యర్థి శ్రావణి తరఫున ఎంపీ భారత్, గాజువాక ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు ప్రచార ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. అనంతపురంలో కూటమి బలపరిచిన బీజేపీ మేయర్ అభ్యర్థి అజేష్ బాబు ప్రచారంలో జోరు పెంచారు. వైఎస్సార్సీపీ మేయర్ అభ్యర్థి రమేష్ గౌడ్ పార్టీ గుర్తులు చూపుతూ కరపత్రాలు పంచుతూ ఓట్లు అభ్యర్థించారు. సత్యసాయి జిల్లా హిందూపురంలో తెలుగుదేశం, వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు వార్డుల్లో వినూత్నంగా ప్రచారాలు నిర్వహించారు.
ఇంటింటి ప్రచారం: కడప జిల్లా పులివెందుల మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో కూటమి అభ్యర్థుల తరఫున బీటెక్ రవి సతీమణి మారెడ్డి లతారెడ్డి ప్రచారం చేశారు. తిరుపతి 11వ వార్డులో మేయర్ అభ్యర్ధి మన్నెం శ్రీనివాసప్రసాద్తో కలిసి మాజీ మంత్రి అమర్నాథ్రెడ్డి ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. నాయుడుపేట పురపాలక సంఘం తుమ్మూరులో ఎమ్మెల్యే నెలవల విజయశ్రీ కూటమి నాయకుల తరఫున ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించారు.
కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరులో ఎమ్మెల్యే బీవీ. జయనాగేశ్వరరెడ్డి కూటమి ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి మాచాని సునీతతో కలిసి ప్రచారం చేశారు. ఆదోనిలో కూటమి ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి చెన్నంపల్లి నాగమణి తరఫున ఎమ్మెల్యే పార్థసారథి, మాజీ ఎమ్మెల్యే మీనాక్షి నాయుడు ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. నంద్యాలలో 13, 15 వార్డుల్లో కూటమి అభ్యర్థుల తరఫున మంత్రి ఎన్.ఎం.డి. ఫరూక్ ప్రచారం చేశారు. డోన్లో మున్సిపల్ కూటమి ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా మాజీ ఎమ్మెల్యే కోట్ల సుజాతమ్మ బరిలో ఉన్నారు. వారి కుటుంబసభ్యులు వార్డుల్లో తిరుగుతూ సైకిల్ గుర్తుకు ఓటు వేసి మద్దతివ్వాలని కోరారు. బేతంచెర్ల నగర పంచాయతీ టీడీపీ అభ్యర్థి లోకేశ్ గౌడ్ను గెలిపించాలని డోన్ ఎమ్మెల్యే కోట్ల జయ సూర్య ప్రకాశ్ రెడ్డి ప్రచారం చేశారు.
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