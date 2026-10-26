స్థానిక సంస్థల్లో పాగా వేయడమే లక్ష్యం - పోటాపోటీగా అభ్యర్థుల ప్రచారాలు
రాష్ట్రంలో పురపాలికలతోపాటు పరిషత్ పోరు ప్రచారం జోరందుకుంది. ఒక్క స్థానం కూడా కోల్పోకూడదన్నట్లుగా ఇంటింటికీ వెళ్లి ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకోవడంలో తలమునకలయ్యారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 8:30 PM IST
AP Local Polls Campaign : స్థానిక సంస్థల్లో పాగా వేయడమే లక్ష్యంగా అధికార కూటమి అభ్యర్థులు ప్రచారాలకు పదును పెడుతున్నారు. ఒక్క స్థానం కూడా కోల్పోకూడదన్నట్లుగా ఇంటింటికీ వెళ్లి ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకోవడంలో తలమునకలయ్యారు. కూటమి అభ్యర్థులకు సినీ నటులు, ప్రముఖ కళాకారుల మద్దతు తోడవడంతో ప్రచారాలు సందడిగా సాగుతున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులూ పోటాపోటీ ప్రచారాలు చేస్తున్నారు.
కర్నూలు మేయర్ అభ్యర్థులు హోరాహోరీగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. టీడీపీ మేయర్ అభ్యర్థి విజయ ప్రత్యూష, కోడుమూరు మండలంలోని నాలుగు వార్డుల్లో ఎమ్మెల్యే బొగ్గుల దస్తగిరి, ఎంపీ బస్తిపాటి నాగరాజుతో కలిసి విస్తృతంగా పర్యటించారు. కర్నూలు నగరంలో రెండేళ్లలో ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలే కూటమిని గెలిపిస్తాయని ఆమె విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. కూటమి అభ్యర్థులకు మద్దతుగా 42వ వార్డులో పాణ్యం ఎమ్మెల్యే గౌరుచరిత ప్రచారం చేపట్టారు. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి లక్ష్మికి మద్దతుగా ఆ పార్టీ నేతలు మణిగాంధీ, ఎస్వీ మనోహరి 57వ వార్డులో ప్రచారం చేశారు.
AP ULB Polls Campaign : నంద్యాల మున్సిపల్ ఛైర్మన్ టీడీపీ అభ్యర్థి బాబన్ విజయం కోరుతూ కూటమి నాయకులు ఇంటింటికీ వెళ్లి ఓటు వేయాలని కోరారు. డోన్ మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ టీడీపీ అభ్యర్థి కోట్ల సుజాతమ్మ పలు వార్డుల్లో విస్తృతంగా తిరుగుతూ ఓట్లు అభ్యర్థించారు. నెల్లూరు మేయర్ కూటమి అభ్యర్థి సహా వార్డు కౌన్సిలర్ల విజయాన్ని కాంక్షిస్తూ జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు ఆత్మీయ సమావేశం నిర్వహించారు. మంత్రి నారాయణ, ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ బీదా రవిచంద్ర సహా పెద్ద సంఖ్యలో కూటమి పార్టీల నేతలు హాజరయ్యారు. లక్ష ఓట్లకుపైగా మెజారిటీతో మేయర్ అభ్యర్థిని గెలిపించాలని కోరారు.
ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి మున్సిపల్ ఛైర్మన్ కూటమి అభ్యర్థి కాకాని అశోక్ వార్డు కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులతో కలిసి ప్రచారం నిర్వహించారు. 'చెప్పాం, చేశాం, చేస్తున్నాం, చేస్తాం' నినాదాలు చేస్తూ ఓటర్లను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు. అనంతపురం మేయర్ కూటమి అభ్యర్థి అజేష్బాబు తరఫున మంత్రి సత్యకుమార్, సినీ నటుడు సాయికుమార్ ప్రచారం చేశారు. మేయర్ పీఠం కూటమికి దక్కితే ట్రిపులింజన్ సర్కార్తో అభివృద్ధి పరుగులు పెడుతుందని మంత్రి సత్యకుమార్ అన్నారు.
జబర్దస్ కమెడియన్లు ప్రచారం : అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం మున్సిపాలిటీ ఛైర్పర్సన్ కూటమి అభ్యర్థి పద్మావతిని గెలిపించాలంటూ ఆమె కుమారుడు, ఎంపీ చింతకాయల విజయ్ ప్రచారం చేశారు. కూటమి తరఫున బరిలో ఉన్న అభ్యర్థులందరినీ గెలిపించాలని కోరారు. ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం మున్సిపల్ ఎన్నికల బరిలో టీడీపీ తరఫున ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి రొంగల అనూష, 26వ వార్డు కౌన్సిలర్గా పోటీపడుతున్న ఆమె భర్త దేవీప్రసాద్ విస్తృతంగా ప్రచారం చేశారు.
కాకినాడ జిల్లా సామర్లకోటలో కూటమి అభ్యర్థి జానకిరామారావుకు మద్దతుగా ఎమ్మెల్యే చినరాజప్ప, జబర్దస్ కమెడియన్లు రైజింగ్ రాజు, దొరబాబు ప్రచారం చేశారు. పిఠాపురం మున్సిపల్ ఛైర్మన్ కూటమి అభ్యర్థి లాజర్ బాబుకి ఓటు వేయాలంటూ హైపర్ ఆది ప్రచారం నిర్వహించారు. ఇంటింటికీ తిరిగి ఓటర్లను కలిసి స్థానిక ఎమ్మెల్యే, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ చేసిన అభివృద్ధిని వివరించారు.
అభివృద్ధి పనుల్ని ప్రజలకు వివరిస్తూ : అటు పరిషత్ స్థానాల అభ్యర్థులూ ప్రచార బరిలోకి దిగారు. గుంటూరు జిల్లా దుగ్గిరాల మండలానికి చెందిన జడ్పీటీసీ తెలుగుదేశం అభ్యర్థి తాళ్ల అశోక్ చింతలపూడిలో ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించారు. కూటమి ప్రభుత్వ అభివృద్ధి పనుల్ని ప్రజలకు వివరిస్తూ ఓట్లు అభ్యర్థించారు. కృష్ణా జిల్లాలోని ఘంటసాల మండలంలో అవనిగడ్డ ఎమ్మెల్యే మండలి బుద్ధప్రసాద్, టీడీపీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ విక్కుర్తి శ్రీనివాస్ పరిషత్ ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. విజయనగరం జిల్లా బొండపల్లి జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి నీరజ గ్రామాల్లో ఇంటింటికీ వెళ్లి సమస్యలు తెలుసుకున్నారు. పరిష్కార హామీలిస్తూ ఓటు వేయాలని అభ్యర్థించారు.
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