LIVE UPDATES : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం

JUBILEEHILLS BYPOLL RESULTS
JUBILEEHILLS BYPOLL (ETV Bharat (gfx))
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 14, 2025 at 7:53 AM IST

|

Updated : November 14, 2025 at 8:04 AM IST

JUBILEEHILLS BYPOLL RESULTS LIVE UPDATES : జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపునకు సర్వం సిద్ధమైంది. కౌంటింగ్‌ కోసం యూససఫ్‌గూడలోని కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి ఇండోర్‌ స్టేడియంలో అధికార యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. జూబ్లీహిల్స్‌ గడ్డపై ఎవరు పాగా వేస్తారో పది రౌండ్లలో ఫలితం తేలనుంది. అభ్యర్థుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్నందున ఒక్కో రౌండు ఫలితానికి కనీసం 40 నిమిషాలు పట్టనున్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. ఆ లెక్కన మధ్యాహ్నం 2 గంటలకల్లా తుది ఫలితం వచ్చేస్తుందని జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ఆర్వీ కర్ణన్‌ వెల్లడించారు. ఎక్కడ ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు తావు లేకుండా గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

LIVE FEED

8:04 AM, 14 Nov 2025 (IST)

కౌంటింగ్‌ కేంద్రానికి చేరుకున్న ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు, ఏజెంట్లు

  • కౌంటింగ్‌ కేంద్రానికి చేరుకున్న ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు, ఏజెంట్లు
  • కౌంటింగ్‌ కేంద్రానికి వచ్చిన నవీన్‌ యాదవ్‌(కాంగ్రెస్‌)
  • కౌంటింగ్‌ కేంద్రానికి వచ్చిన మాగంటి సునీత(బీఆర్‌ఎస్‌)
  • కౌంటింగ్‌ కేంద్రానికి వచ్చిన లంకల దీపక్‌రెడ్డి(బీజేపీ)
  • కాసేపట్లో జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం
  • యూసఫ్‌గూడలోని కోట్ల విజయభాస్కర్‌రెడ్డి స్టేడియంలో కౌంటింగ్

8:00 AM, 14 Nov 2025 (IST)

  • జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం
  • పోస్టల్‌ బ్యాలెట్లతో ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం
  • యూసఫ్‌గూడలోని కోట్ల విజయభాస్కర్‌రెడ్డి స్టేడియంలో కౌంటింగ్

7:46 AM, 14 Nov 2025 (IST)

సునీత పూజలు

  • మాదాపూర్‌లోని సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆలయంలో బీఆర్‌ఎస్‌ అభ్యర్థి సునీత పూజలు
  • ఆలయంలో పూజలు చేసి కౌంటింగ్‌ కేంద్రానికి బయల్దేరిన మాగంటి సునీత

7:10 AM, 14 Nov 2025 (IST)

8 గంటలకు జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం

  • నేడు జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపు
  • ఉ.8 గం.కు జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం
  • పోస్టల్‌ బ్యాలెట్లతో ప్రారంభంకానున్న ఓట్ల లెక్కింపు
  • యూసఫ్‌గూడలోని కోట్ల విజయభాస్కర్‌రెడ్డి స్టేడియంలో కౌంటింగ్
  • జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపునకు 42 టేబుళ్లు ఏర్పాటు
  • మెుత్తం 10 రౌండ్లలో తేలనున్న జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ఫలితం
  • జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక కౌంటింగ్‌లో పాల్గొననున్న 186 మంది సిబ్బంది
  • జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో 48.49 శాతం పోలింగ్ నమోదు
  • జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో ఓటు వేసిన 1,94,631 మంది ఓటర్లు
  • జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో ఓటు వేసిన 99,771 మంది పురుషులు
  • జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో ఓటు వేసిన 94,855 మంది మహిళలు
  • జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో ఓటు వేసిన ఐదుగురు ట్రాన్స్‌జెండర్లు
  • జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో బోరబండ డివిజన్‌లో 29,760 ఓట్లు పోలింగ్
  • జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో రహమత్‌నగర్ డివిజన్‌లో 40,610 ఓట్లు పోలింగ్
  • ఎర్రగడ్డ డివిజన్‌లో 29,112, వెంగళరావ్‌నగర్ డివిజన్‌లో 25,195 ఓట్లు పోలింగ్
  • షేక్‌పేట డివిజన్‌లో 31,182, యూసఫ్‌గూడ డివిజన్‌లో 24,219 ఓట్లు పోలింగ్
  • జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో సోమాజిగూడ డివిజన్‌లో 14,553 ఓట్లు పోలింగ్
  • జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నిక బరిలో మెుత్తం 58 మంది అభ్యర్థులు
  • జూబ్లీహిల్స్‌లో ప్రధానంగా కాంగ్రెస్‌, బీఆర్ఎస్‌, బీజేపీ మధ్య పోటీ
  • జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నిక బరిలో మాగంటి సునీత (బీఆర్‌ఎస్‌)
  • జూబ్లీహిల్స్‌ బరిలో నవీన్‌యాదవ్‌ (కాంగ్రెస్‌), దీపక్‌రెడ్డి (బీజేపీ)
  • కోట్ల విజయభాస్కర్‌రెడ్డి స్టేడియం వద్ద 250 మంది పోలీసులతో బందోబస్తు
  • కోట్ల విజయభాస్కర్‌రెడ్డి స్టేడియం వద్ద 144 సెక్షన్ అమలు
