LIVE UPDATES : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం
Published : November 14, 2025 at 7:53 AM IST|
Updated : November 14, 2025 at 8:04 AM IST
JUBILEEHILLS BYPOLL RESULTS LIVE UPDATES : జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపునకు సర్వం సిద్ధమైంది. కౌంటింగ్ కోసం యూససఫ్గూడలోని కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి ఇండోర్ స్టేడియంలో అధికార యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. జూబ్లీహిల్స్ గడ్డపై ఎవరు పాగా వేస్తారో పది రౌండ్లలో ఫలితం తేలనుంది. అభ్యర్థుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్నందున ఒక్కో రౌండు ఫలితానికి కనీసం 40 నిమిషాలు పట్టనున్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. ఆ లెక్కన మధ్యాహ్నం 2 గంటలకల్లా తుది ఫలితం వచ్చేస్తుందని జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ఆర్వీ కర్ణన్ వెల్లడించారు. ఎక్కడ ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు తావు లేకుండా గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
LIVE FEED
