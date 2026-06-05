జనసేన రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా లింగమనేని రమేష్! - నేడు అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం
జనసేన రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా లింగమనేని రమేష్ పేరు దాదాపు ఖరారు - సాయంత్రం అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం - నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాల్లో ఒకటి జనసేనకు కేటాయించిన కూటమి నేతలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 3:22 PM IST
Janasena MP Candidate Finalized : జనసేన రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా లింగమనేని రమేష్ పేరు దాదాపు ఖరారైంది. సాయంత్రం అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. పార్టీ ముఖ్యనేతలతో జరిగిన సమావేశంలో అధినేత పవన్ కల్యాణ్ కొన్ని అభిప్రాయాలు పంచుకున్నారు. కష్టసమయంలోనూ పార్టీని వీడకుండా జనసేనతో ఉన్నవారికే పదవుల్లో ప్రాధాన్యం ఉంటుందని నేతలతో అన్నారు. ఇప్పటివరకు కేటాయించిన పదవులు పార్టీ పట్ల అంకితభావంతో ఉన్నవారికే ఇచ్చామని తెలిపారు. మున్ముందు పదవుల కేటాయింపులోనూ ఇదే వర్తిస్తుందని పవన్కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. లింగమనేని రమేష్ పేరు ఖరారైనట్లు పరోక్ష సంకేతాలు వెలుడుతున్నాయని జనసేన వర్గాలు తెలిపాయి.
నిన్న(గురువారం) ఉండవల్లి క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఎన్డీఏ నేతల సమావేశం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు, జనసేన అధినేత పవన్కల్యాణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్తోపాటు టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్, జనసేన PAC ఛైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ భేటీలో పాల్గొన్నారు. రాజ్యసభ అభ్యర్థుల ఎంపిక, సర్, రెండేళ్ల పాలన విజయాలు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే అంశాలపై భేటీలో ప్రధానంగా చర్చించారు. అలాగే రాష్ట్రంలో త్వరలో నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో అభ్యర్థుల ఎంపికపైనా చర్చ జరిగింది. అందులో భాగంగా మూడు రాజ్యసభ స్థానాలను టీడీపీ, ఒక స్థానాన్ని జనసేన తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఆ పార్టీ తరఫున రాజ్యసభకు ఎన్నికైన పిల్లి సుభాష్చంద్రబోస్, ఆళ్ల అయోధ్యరామిరెడ్డి, పరిమళ్నత్వానీతో పాటు, కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక టీడీపీ తరఫున రాజ్యసభకు వెళ్లిన సానా సతీష్ల పదవీ కాలం త్వరలో ముగుస్తోంది. శాసనసభలో ఉన్న మెజారిటీ దృష్ట్యా ఈ నాలుగు స్థానాలూ కూటమికే దక్కనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో టీడీపీ, జనసేన ఈ స్థానాలను పంచుకున్నాయి.
గతంలో వైఎస్సార్సీపీ తరఫున రాజ్యసభ సభ్యులుగా ఉన్న ఆర్.కృష్ణయ్య, బీద మస్తాన్రావు, విజయసాయిరెడ్డి, మోపిదేవి వెంకటరమణ కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక తమ పదవులకు రాజీనామా చేశారు. ఆ నాలుగు స్థానాల్లో రెండు బీజేపీకి కేటాయించి, టీడీపీ రెండు స్థానాలు తీసుకుంది. ఆర్.కృష్ణయ్య బీజేపీ నుంచి రాజ్యసభకు వెళ్లారు. విజయసాయిరెడ్డి ఖాళీ చేసిన స్థానంలో బీజేపీ నాయకుడు పాకా సత్యనారాయణను ఎంపిక చేశారు. బీద మస్తాన్రావు టీడీపీలో చేరగా, ఆ స్థానాన్ని మళ్లీ ఆయనకే కేటాయించారు. మోపిదేవి వెంకటరమణ స్థానంలో సానా సతీష్ రాజ్యసభకు ఎంపికయ్యారు.
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