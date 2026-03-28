రాజధాని విషయంలో చేతికి కొబ్బరికాయ దొరికినట్టు గత పాలకులు వ్యవహరించారు: స్పీకర్‌ అయ్యన్నపాత్రుడు

అమరావతిని శాశ్వత రాజధానిగా లిఖించాల్సిన సమయం వచ్చిందన్న స్పీకర్‌ - 2019లో ప్రగతి రథానికి అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయి - ప్రభుత్వాలు మారినప్పుడల్లా నిర్ణయాలు మారకూడదు అన్న స్పీకర్ -

Published : March 28, 2026 at 1:51 PM IST

Legislative Assembly Speaker Ayyanna Patrudu on Capital Amaravati : ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు అమరావతిని శాశ్వత రాజధానిగా లిఖించాల్సిన సమయం వచ్చిందని శాసనసభ స్పీకర్‌ అయ్యన్నపాత్రుడు అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యమంత్రి సభలో తీర్మానం ప్రవేశపెట్టానికి ముందు స్పీకర్‌ తన భావాలను వెల్లడించారు. రాజధాని అమరావతిపై గత పాలకులు వ్యవహరించిన తీరును ఆయన తప్పుబట్టారు. కనీసం పశ్చాత్తాప పడేందుకు కూడా ఆ 11 మంది రాలేదనన్నారు.

ప్రజలు ఊహించలేని విధంగా రాష్ట్రాన్ని గత ప్రభుత్వం విధ్వంసం చేసిందని శాసనసభ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు ధ్వజమెత్తారు. గత పాలకులు తమ చేతికి కొబ్బరికాయ దొరికినట్టు అమరావతి విషయంలో ప్రవర్తించారని విమర్శించారు. సభలో చర్చించే అంశాలపై సభాపతి స్థానంలో ఉన్నవారు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేయరు. కానీ సమావేశం ప్రాముఖ్యత దృష్ట్యా, ఒక సగటు తెలుగువాడిగా తన ఆవేదన, అభిప్రాయాలు పంచుకుంటున్నానన్నారు.

రాష్ట్రానికి కేంద్ర బిందువుగా అమరావతిని రాజధాని : ఐదున్నర కోట్ల మంది ఆంధ్రుల ఆకాంక్షకు ఈ సభ ప్రతిరూపం అన్నారు. రాష్ట్ర ప్రగతికి ఎదురయ్యే సవాళ్లను శాశ్వతంగా తొలగించే యజ్ఞం జరగబోతోందని స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు తెలిపారు. ఈ పవిత్ర యజ్ఞంలో భాగస్వామ్యమయ్యే భాగ్యం మనందరికి లభించిందని అయ్యన్నపాత్రుడు అన్నారు. "2014లో రాష్ట్రాన్ని తీరం చేర్చే బాధ్యతను సీఎం చంద్రబాబుకు అప్పగించారు. శాశ్వత రాజధాని నిర్మాణం అవసరమని చంద్రబాబు సంకల్పించారు. 2019లో ప్రగతి రథానికి అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయి. ప్రభుత్వాలు మారినప్పుడల్లా నిర్ణయాలు మారకూడదు. గత ప్రభుత్వం చేసిన మంచి పనులను 2019లో వచ్చిన ప్రభుత్వం కొనసాగించలేదు. రాజధానికి భూములు ఇచ్చిన రైతులు రోడ్డునపడ్డారు" అని స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు అన్నారు.

రాష్ట్రం 50 ఏళ్లు వెనకబడింది : ప్రపంచవ్యాప్తంగా సభ్యసమాజాల్లో, ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థల్లో కనీవిని ఎరుగని రీతిలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 5 ఏళ్ల పాటు ఒక వైపరీత్యం చోటు చేసుకుందని గుర్తు చేశారు. ప్రజలకు మేలు చేసే ఏ మంచి పనీ కొనసాగరాదని తిరోగామి విధానాలతో, రాష్ట్ర విధ్వంసానికి కంకణం కట్టుకున్నారని మండిపడ్డారు. అప్రజాస్వామిక, ప్రగతి నిరోధక పోకడల వల్ల రాష్ట్రం కనీసం 50 ఏళ్లు వెనకబడిందన్నారు.

ముక్తకంఠంతో, తెలుగు ప్రజలందరికీ, రాష్ట్ర అభివృద్ధి పట్ల మనకున్న చిత్తశుద్ధిని, అంకిత భావాన్ని చాటి చెప్పే అవకాశం ఇవాళ్టి సభ అని అన్నారు. తెలుగు జాతి ప్రగతిని ఎవరూ అడ్డుకోలేరు అని ఘంటాపథంగా ప్రకటించే అవకాశం ఇదని తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం సిరిసంపదలతో, ఆయురారోగ్యాలతో, ఆనందంతో విలసిల్లేలా సుస్థిర మార్గాన్ని ఖరారు చేసినందుకు తెలుగుజాతి ఈనాటి సమావేశాన్ని చిరకాలం గుర్తుంచుకుంటుందని అయన్నపాత్రుడు వెల్లడించారు.

