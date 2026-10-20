మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల వేళ విచిత్ర సంఘటనలు - అక్క నామినేషన్ రద్దు, చెల్లెలికి ఓకే
మున్సిపల్ ఎన్నికల బరిలో చిత్రవిచిత్రాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. చివరి నిమిషంలో అభ్యర్థుల మార్పులు, బీ-ఫారాల కోసం పార్టీల్లో పంచాయితీలు ఉత్కంఠ రేపాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 10:54 AM IST
AP Local body Election Nominations : మున్సిపల్ ఎన్నికల బరిలో చిత్రవిచిత్రాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. చివరి నిమిషంలో అభ్యర్థుల మార్పులు, బీ-ఫారాల కోసం పార్టీల్లో పంచాయితీలు ఉత్కంఠ రేపాయి. కొన్ని చోట్ల ప్రకటించిన అభ్యర్థులకు బదులు కొత్తవారికి పార్టీలు గ్రీన్సిగ్నల్ ఇవ్వగా, అక్కడక్కడా నామినేషన్లు వేసిన తర్వాత కూడా అభ్యర్థిత్వాలు తారుమారయ్యాయి. నర్సీపట్నంలో తోడికోడళ్లు బరిలో నిలిచారు. కర్నూలు మేయర్ బరిలో అక్క నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురై, చెల్లెలి నామినేషన్ ఆమోదం పొందింది. ఆదోనిలో అక్కాచెల్లెళ్ల పోటీ సహా పలు పరిణామాలు ఆసక్తి పెంచుతున్నాయి.
మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లో నామినేషన్ల పర్వం అనేక మలుపులతో సాగింది. అభ్యర్థుల ఎంపికలో స్థానిక నాయకుల నిర్ణయాలు, పార్టీ అధిష్ఠానాల జోక్యం, చివరి నిమిషాల్లో మార్పులు ఆసక్తి రేపాయి. నామినేషన్ల పరిశీలనలో పన్ను బకాయిలు, నో డ్యూస్ ధ్రువపత్రాలు, ఇతర అర్హతల అంశాలూ తెరపైకి వచ్చాయి. ఫలితంగా కొన్ని చోట్ల అభ్యర్థులు బరిలో నిలవగా మరికొన్ని చోట్ల నామినేషన్లు తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. నంద్యాల మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి ఎంపికలో అనూహ్య పరిణామం జరిగింది. తొలుత మానసిక వైద్య నిపుణురాలు డాక్టర్ ఆరిఫా బాను పేరును సీఎం చంద్రబాబు ఖరారు చేశారు. అయితే తన కుమారుడికి టికెట్ ఇవ్వాలని మంత్రి ఫరూక్ పట్టుపట్టడంతో ఆమెకు అవకాశం దక్కలేదు. ఈ వ్యవహారంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన టీడీపీ అధిష్ఠానం, మంత్రి కుమారుడికి టికెట్ ఇవ్వకుండా సాధారణ కార్యకర్త, చిన్నపిల్లల వైద్య నిపుణుడైన బాబన్ను అభ్యర్థిగా ఖరారు చేసింది. ఆయన్ను గెలిపించే బాధ్యతను పార్టీ తలకెత్తుకుంది.
Local body polls AP : ఒంగోలులో జనసేన కీలక నేత బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు దూరంగా ఉన్నారు. మేయర్ స్థానం జనసేనకు కాకుండా టీడీపీకి కేటాయించడంతో ఆయన మౌనంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. గతంలో వైఎస్సార్సీపీ తరఫున గెలిచి, బాలినేనితో కలిసి జనసేనలో చేరిన కార్పొరేటర్లలో ఐదారుగురికి ఈసారి టికెట్లు దక్కలేదు. దీంతో వారిలో కొందరు తిరిగి వైఎస్సార్సీపీలో చేరి ఆ పార్టీ తరఫున నామినేషన్లు వేశారు. ప్రకాశం జిల్లా చీరాలలో ఛైర్పర్సన్ స్థానానికి టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ , కాంగ్రెస్ మధ్య త్రిముఖ పోటీ నెలకొంది. డీసీసీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆమంచి కృష్ణమోహన్ తన పట్టు నిలుపుకునే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు. చీరాల పురపాలిక చరిత్రలో తొలిసారిగా ఛైర్పర్సన్ స్థానం ఎస్సి మహిళకు రిజర్వయింది. 3 పార్టీల తరఫున పోటీ చేస్తున్న వారంతా 35 ఏళ్లలోపు వారే! వీరంతా పట్టభద్రులే కావడం ఆసక్తిగా మారింది.
కృష్ణా జిల్లా పెడనలో జనసేన అభ్యర్థి ఎంపిక పలుమార్లు మారింది. పొత్తులో భాగంగా జనసేనకు కేటాయించిన ఛైర్మన్ స్థానానికి ఎంపీ బాలశౌరి తొలుత జ్ఞానలింగ జ్యోత్స్నారాణిని అభ్యర్థిగా ప్రకటించారు. అయితే శనివారం ఉదయం పార్టీ అధిష్ఠానం నుంచి వచ్చిన అధికారిక ప్రకటనలో మాజీ కౌన్సిలర్ మట్టా శివపావని పేరు వెలువడింది. తర్వాత శివపావని పోటీ నుంచి తప్పుకోవడంతో జ్ఞానలింగ జ్యోత్స్నారాణినే పార్టీ అధికారికంగా ఖరారు చేసింది. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా కదిరి మున్సిపాలిటీలో టీడీపీ అభ్యర్థి ఎంపికపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. తొలుత పార్టీ నాయకత్వం అంగీకారంతో అర్షియా బాను నామినేషన్ వేశారు. ఆ తర్వాత ఐవీఆర్ఎస్ సర్వే ద్వారా సేకరించిన అభిప్రాయాల ఆధారంగా షేక్ సమీరను అభ్యర్థిగా ఖరారు చేస్తూ పార్టీ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఆమె కూడా నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. అయితే సంప్రదింపుల తర్వాత అర్షియా బానునే అభ్యర్థిగా కొనసాగించాలని పార్టీ నిర్ణయించినట్లు ఎమ్మెల్యే కందికుంట వెంకటప్రసాద్ వెల్లడించారు.
AP Municipal Nominations : అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నంలో ఛైర్పర్సన్ స్థానం కోసం ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఇద్దరు మహిళలు ప్రత్యర్థులుగా నిలిచారు. టీడీపీ తరఫున శాసనసభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు సతీమణి పద్మావతి పోటీ చేస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ తరఫున అయ్యన్నపాత్రుడు సోదరుడు సన్యాసిపాత్రుడు సతీమణి అనిత బరిలో నిలిచారు. పద్మావతి గతంలో కౌన్సిలర్గా పనిచేయగా అనిత గతంలో నర్సీపట్నం మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ వ్యవహరించారు. తోడికోడళ్లు వేర్వేరు పార్టీల తరఫున పోటీ పడుతుండటం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది. ఆస్తి పన్ను బకాయిలు ఉన్నాయన్న కారణంతో అమలాపురం మున్సిపాలిటీ 15వ వార్డు నుంచి వైఎస్సార్సీపీ తరఫున సి.చంద్రశేఖర్ దాఖలు చేసిన నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురైంది. నో డ్యూస్ ధ్రువీకరణ పత్రం సమర్పించకపోవడంతో నూజివీడు పురపాలిక 11వ వార్డు వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి ధారావత్ లక్ష్మి నామినేషన్ను తిరస్కరించారు. జంగారెడ్డిగూడెం పురపాలక సంఘం 22వ వార్డుకు డమ్మీ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేసి పండూరి మధురవాణి కూడా బరిలో నిలవలేకపోయారు. మెప్మాలో ఆర్పీగా పనిచేస్తూ ప్రభుత్వ వేతనం తీసుకుంటున్న కారణంగా ఆమె నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురైంది.
కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఓటు లేదన్న కారణంతో కర్నూలు మేయర్ స్థానానికి బీఎస్పీ అభ్యర్థి అమడగుంట్ల శ్యామల వేసిన నామినేషన్ను అధికారులు తిరస్కరించారు. అయితే అదే పార్టీ తరఫున ఆమె సోదరి శాంతి దాఖలు చేసిన నామినేషన్ ఆమోదం పొందింది. కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో అక్కాచెల్లెళ్ల మధ్య పోటీ ఆసక్తి రేపుతోంది. మార్కాపురం జిల్లా కనిగిరి పురపాలక సంఘం ఛైర్మన్ అభ్యర్థి ఎవరనేది టీడీపీలో ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. పార్టీ అధికారికంగా అచ్చాల తిరుపతమ్మ పేరు ప్రకటించింది. స్థానిక నాయకులు ఆమె అభ్యర్థిత్వాన్ని వ్యతిరేకించడంతో సుబ్బలక్ష్మి కుమారి చివరి రోజున నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఇద్దరిలో ఎవరికి బీ-ఫారం ఇవ్వాలనేదానిపై సందిగ్ధత వీడలేదు.
13 నామినేషన్లు తిరస్కరణ : కాకినాడ జిల్లాలోని ఆరు పురపాలక సంఘాల వార్డు నామినేషన్లలో 78 తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. ఒక్క సామర్లకోటలోనే 71 నామినేషన్లు తిరస్కరణకు గురికావడం చర్చకు దారి తీసింది. ఒక్కో అభ్యర్థి 2-3 సెట్ల నామినేషన్లు దాఖలు చేయడంతో వాటిలో అర్హతలు ఉన్నవాటిని ఉంచి మిగిలిన సెట్లను పక్కనపెట్టడం వల్లే తిరస్కరణల సంఖ్య ఎక్కువగా కనిపిస్తోందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఛైర్పర్సన్ స్థానాలకు సంబంధించి జిల్లాలో 13 నామినేషన్లు తిరస్కరణకు గురవ్వగా వాటిలో 11 సామర్లకోట నుంచే ఉన్నాయి.
విశాఖ మేయర్ స్థానానికి తెలుగుదేశం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు సోదరి పల్లా రాజేశ్వరి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలో నిలవడం ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇక్కడ కూటమి అభ్యర్థిగా తెలుగుదేశం తరఫున ముక్కా శ్రావణి నామినేషన్ వేశారు. కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో అక్కాచెల్లెళ్ల మధ్య పోటీ ఆసక్తి రేపుతోంది. 52వ వార్డు నుంచి తెలుగుదేశం తరఫున పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షుడు తిమ్మప్ప కోడలు ఉష నామినేషన్ వేశారు. వైఎస్సార్సీపీ తరఫున ఆమె అక్క ఇందు బరిలో నిలిచారు. ఆదోని మున్సిపాలిటీ 2వ వార్డు నుంచి బీజేపీ తరఫున ట్రాన్స్జెండర్ మల్లిక బరిలో నిలిచారు. ఇదే వార్డు నుంచి టీడీపీ తరఫున ఇద్దరు, బీజేపీ తరఫున మరో ఇద్దరు నామినేషన్లు వేయడంతో తుది అభ్యర్థిగా ఎవరు నిలుస్తారనేది ఉత్కంఠగా మారింది.
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