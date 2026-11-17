పంచాయతీ ఎన్నికలకు భారీగా నామినేషన్లు - ఒక్కరోజే 53,216 దాఖలు
Nominations for Panchayat Elections : రాష్ట్రంలో తొలి దశ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు భారీగా నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. అభ్యర్థులు ఒక్కరోజే 53,216 నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 11:50 AM IST
రాష్ట్రంలో తొలి దశ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు సోమవారం 53,216 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. సర్పంచి స్థానాలకు 12,722, వార్డుల్లో 40,494 నామినేషన్లు వేశారు. వివరాలను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సోమవారం రాత్రి 12 గంటలకు వెల్లడించింది. నామినేషన్ల ప్రక్రియ నేటితో ముగియనుంది. మరోవైపు రెండో దశ పంచాయతీ ఎన్నికలకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సోమవారం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. 4,970 గ్రామ పంచాయతీలతో పాటు 49,274 వార్డులకు ఈ నెల 18 నుంచి నామినేషన్లు స్వీకరిస్తారు. 29న పోలింగ్ నిర్వహించి అదే రోజు ఓట్లు లెక్కించి ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు. అవసరమైన చోట 30న రీపోలింగ్ ఉంటుంది.
రెండోదశలో విశాఖ జిల్లాలోని ఏ గ్రామాల్లోనూ ఎన్నికలు జరగడం లేదు. ఈ జిల్లాలో నాలుగు మండలాల్లోని 79 గ్రామ పంచాయతీలతో పాటు 802 వార్డులకు మూడో దశలో ఎన్నికలు ఉంటాయి. రెండో దశలో అత్యధికంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 383 గ్రామ పంచాయతీలకు పోలింగ్ జరగనుంది. అత్యల్పంగా అల్లూరి సీతారామరాజు, గుంటూరు జిల్లాల్లో 87 చొప్పున పంచాయతీలు ఉన్నాయి. తొలి విడత ఎన్నికల్లో గుంటూరు జిల్లా లేదు. రెండు, మూడు దశల్లో ఈ జిల్లాలో మొత్తం 2,018 పంచాయతీలకు పోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు.
షెడ్యూల్ ఇలా :
- ఈ నెల 18 నుంచి 20 వరకు నామినేషన్ల స్వీకరణ
- 21న ఉదయం 8 గంటల నుంచి నామినేషన్ల పరిశీలన
- 22న సాయంత్రం 5 గంటల వరకు నామినేషన్ల తిరస్కరణ, ఆర్డీవో వద్ద అప్పీల్కు అవకాశం
- 23న అప్పీళ్ల పరిష్కారం
- 24న మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు అవకాశం. అదే రోజు పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల తుది జాబితా విడుదల
- 29న ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు, ఫలితాల ప్రకటనతో పాటు ఉప సర్పంచి ఎన్నిక నిర్వహణ
- 30న అవసరమైన ప్రాంతాల్లో రీ పోలింగ్, అనంతరం ఫలితాల వెల్లడి.
చిటికెలో పంచాయతీ ఎన్నికల సమాచారం : రాష్ట్రంలో మూడు దశల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్న నేపథ్యంలో ఏ ఊరిలో ఎప్పుడు పోలింగ్ జరుగుతుందో తెలుసుకునేందుకు ప్రభుత్వం స్వర్ణ పంచాయతీ పోర్టల్ https://swarnapanchayat.apcfss.in/knowyourgramanelectionshedule లో వివరాలు పొందుపరిచింది. మొబైల్ ఫోన్లో ఈ సైట్ ద్వారా వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. జిల్లా, మండలం, పంచాయతీని ఎంపిక చేసి సెర్చ్ చేయగానే గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల షెడ్యూలు వివరాలు వస్తాయి. ఆస్తి పన్నుతో పాటు వివిధ రుసుమల వసూళ్ల కోసం ప్రారంభించిన స్వర్ణ పంచాయతీ పోర్టల్ ఇప్పటికే బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది.
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