వనరులు పుష్కలం - కానీ అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలో నరసరావుపేట
Narasaraopet Municipal Elections: ఈనెల 26న నరసరావుపేటలో మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అయితే వనరులు అభివృద్ధికి ఆమడదూరంలో పట్టణం ఉంది. దీంతో ప్రజలు తాగునీరు, పారిశుద్ధ్యం, ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 3:16 PM IST
నరసరావుపేట పేరుకే పల్నాడు జిల్లా కేంద్రం. అభివృద్ధికి మాత్రం ఆమడ దూరంలో ఉంది. వనరులు పుష్కలం కానీ సమస్యలు అనేకం ఉన్నాయి. తాగునీరు, పారిశుద్ధ్యం, ట్రాఫిక్ సమస్యలతో స్థానికులు సావాసం చేస్తున్నారు. జనాభా, వాహనాలు పెరిగినా ఆ మేరకు రహదారుల విస్తరణ చేపట్టలేదు. ఈ నెల 26 మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల వేళ నరసరావుపేట సమస్యలను పరిశీలిద్దాం.
సెలక్షన్ గ్రేడ్ మున్సిపాలిటీగా ఉన్న నరసరావుపేట పురపాలక సంఘానికి శతాబ్ద కాలానికి పైగా ఘన చరిత్ర ఉంది. 2015లో పురపాలక సంఘం వందేళ్ల వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత ఎన్నికలు జరగక, ఏడేళ్ల పాటు పాలకవర్గం లేక పట్టణ ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఇన్నాళ్లకు మళ్లీ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఏళ్ల తరబడి వేధిస్తున్న సమస్యలకు ఎవరైతే పరిష్కారం చూపుతారో, వారికే పట్టం కట్టేందుకు ఓటర్లు సిద్ధమవుతున్నారు. అదే సమయంలో నరసరావుపేట పట్టణ సమస్యలను ఏకరవు పెడుతున్నారు.
తాగునీరు కలుషితం: నరసరావుపేట జనాభా లక్షన్నర దాటింది. విద్యాసంస్థలకు, వైద్యశాలలకు కేంద్రంగా ఉన్నందున, మరో 50 వేల మంది నిత్యం రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. నకరికల్లు చెరువు నుంచి గ్రావిటీపై నీటిని తరలించి, శుద్ధి చేసి పట్టణానికి సరఫరా చేస్తున్నారు. కానీ సరిపోక శివారు కాలనీ వాసులు తాగునీటి కోసం అవస్థలు పడుతున్నారు. డ్రైనేజీ, పారిశుద్ధ్య సమస్యలు సరేసరి. మురుగు కాలువల్లో పైపులైన్లు ఉండటంతో తాగునీరు కలుషితం అవుతోంది. రహదారుల నిర్మాణం, అభివృద్ధిపై అధికారులు దృష్టి సారించలేదు. అంతర్గత రహదారులూ బాగా దెబ్బతిన్నాయి. ట్రాఫిక్ సమస్య బాగా జఠిలమైంది. దుకాణాల ఏర్పాటుతో ఆక్రమణలు పెరిగిపోయాయి. దీంతో కొత్త పాలకులైనా ఆక్రమణలు తొలగించాలని, ట్రాఫిక్ సమస్యను పరిష్కారించాలని పట్టణ వాసులు కోరుతున్నారు.
"పరిశుభ్రమైన నీరు రావడం లేదు. శివారు ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారికి నీటి సమస్య ఎక్కువగా ఉంది. పట్టణంలో నీటి సదుపాయం, డ్రైనేజీ, పారిశుద్ధ్యం, నీటి సమస్య, ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులను పరిష్కరించాలి. నీటి సదుపాయం ఉన్న దాన్ని సక్రమంగా వినియోగించుకోలేని దుస్థితి. ప్రజారోగ్యం మీద దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది. రాష్ట్రంలో ఏ పట్టణంలోని లేనటువంటి హాస్పిటల్స్ నరసరావుపేటలో ఉన్నాయి. హోటల్స్ మీద నియంత్రణ లేకపోవడంతో కల్తీలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. దీనిపై మున్సిపల్ అధికారులు పర్యవేక్షణ చేసి ప్రజారోగ్యాన్ని కాపాడాలి" - స్థానికులు
20 ఏళ్లుగా మున్సిపాలిటీకి నష్టం: మాజీ మంత్రి, నవ్యాంధ్ర తొలి సభాపతి కోడెల శివప్రసాదరావు హయాంలో నరసరావుపేటలో అనేక అభివృద్ధి పనులు చేపట్టారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. స్టేషన్రోడ్డులో 10 కోట్ల నిధులతో నిర్మించిన ఎస్బీఆర్ దుకాణ సముదాయంపై దృష్టి సారించాలని కోరుతున్నారు. 20 ఏళ్లుగా చాలా దుకాణాలు ఖాళీగా ఉండి మున్సిపాలిటీకి నష్టం వస్తుంది. గంజాయి, రౌడీ మూకలకు అడ్డాగా మారిపోయింది. వీటికి పరిష్కారం చూపడంతో పాటు మొక్కలు నాటి పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
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