విజయన్​ను అలా పోల్చటం మంచి పద్ధతి కాదు : రేవంత్​కు కూనంనేని వార్నింగ్!

kunamneni comments on Revanth - ఇండియా కూటమిలో కాంగ్రెస్​, కమ్యూనిస్టులు కలిసే ఉన్నారని కూనంనేని వ్యాఖ్య - విజయన్​ను విమర్శించడం సరికాదని హెచ్చరిక

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 1, 2026 at 5:12 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 5:28 PM IST

Kunamneni on Revanth Comments : కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరాయి విజయన్​ను అదానీతో పోల్చడం మంచిది కాదని సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి, కొత్తగూడెం ఎమ్మెల్యే కూనంనేని సాంబశివరావు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి సూచించారు. కేరళ ఎన్నికల ప్రచారంలో పరిపాలన లోపాలు ఎత్తి చూపేందుకు, అవసరమైతే మీరు వస్తే ఏం చేస్తారో చెప్పుకోవాలి కానీ పినరాయిని విమర్శించడం సరికాదని హితవు పలికారు.

కమ్యూనిస్టులను విమర్శించవద్దు : ఇండియా కూటమిలో కాంగ్రెస్​​, కమ్యూనిస్టులు కలిసి ఉన్న విషయాన్ని రేవంత్ రెడ్డి మర్చిపోవద్దని కూనంనేని గుర్తుచేశారు. ఇరు పార్టీల పోరాటం బీజేపీ సిద్ధాంతంపైన చేయాలన్నారు. కేరళలో గెలిచేందుకు రేవంత్ రెడ్డి, రాహుల్ గాంధీ కమ్యూనిస్టులను విమర్శించవద్దని ఆయన సూచించారు. ఒక్క రాష్ట్రంలో గెలిచేందుకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పొత్తును చెడకొట్టుకోవద్దని కూనంనేని సుతిమెత్తగా హెచ్చరించారు.

"కేరళ ఎన్నికల్లో రేవంత్​రెడ్డి అదానీని పినరాయి విజయన్​తో పోలిక పెట్టడం మంచి పద్ధతి కాదు. ఇండియా కూటమిలో కాంగ్రెస్​, కమ్యూనిస్టులం కలిసి ఉన్నాం. ఇరు పోరాటం బీజేపీ సిద్ధాంతం పైన చేయాలి కానీ కమ్యూనిస్టులపైన చేస్తే అది అంతిమంగా ఎవరికి ఉపయోగపడుతుందో ఆలోచించాలి. కేరళ ఎన్నికల పోటీల్లో పరిపాలనా లోపాలు ఉంటే ఎత్తిచూపెట్టండి. మేమింకా బాగా పరిపాలన చేస్తామని చెప్పండి తప్పులేదు. కానీ ఇలా వ్యక్తి హాననమ్​ చేయొద్దని నేను ముఖ్యమంత్రికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా" - కూనంనేని సాంబశివరావు, సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి, కొత్తగూడెం ఎమ్మెల్యే

అమిత్​ షాపై ధ్వజం : చరిత్ర తెలియకుండానే అమిత్ షా పార్లమెంట్ సాక్షిగా తప్పుడు ఆరోపణలు చేశారని కూనంనేని మండిపడ్డారు. మావోయిస్టులను అంటరాని వాళ్లలాగా అమిత్ షా చూస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి సల్వాజుడుంకు వ్యతిరేకంగా తీర్పు ఇవ్వడం వల్లే నక్సలైట్స్ పెరిగిపోయారని ఆరోపించడం సరైంది కాదన్నారు. న్యాయ వ్యవస్థను బెదిరించే ధోరణిలో అమిత్ షా వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సల్వాజుడుం ఆ రోజుల్లో అరాచక ముఠా, రజాకార్ల తరహాలో ఉండేదన్నారు. కమ్యూనిజం విదేశీ సిద్ధాంతం అని అమిత్ షా విమర్శిస్తున్నారని, అలా అయితే భారతదేశంలో పుట్టిన బౌద్ధ మతం వివిధ దేశాల్లో విస్తరించలేదా అని ప్రశ్నించారు. భారతదేశం కనిపెట్టిన సున్నా సిద్ధాంతాన్ని ప్రపంచమంతా ఆచరిస్తోందన్నారు. కమ్యూనిస్టు పార్టీ భగత్ సింగ్, రాజ్ గురు, సుఖ్​దేవ్​లను అందించిందన్నారు.

సీట్ల పెంపుపై వ్యాఖ్యలు : స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో ఆర్ఎస్ఎస్ పాత్ర లేదని, బీజేపీ అప్పటికీ పుట్టనేలేదన్నారు. కమ్యూనిస్టుల రక్తమే మావోయిస్టులు అన్నారు. కమ్యూనిస్టులను, మావోయిస్టులను అణచడం బీజేపీ తరం కాదన్నారు. నియోజకవర్గాల పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా సీట్లు పెంపుదలపై కూడా ఆయన స్పందించారు. 50 శాతం సీట్లు పెంచితే దక్షిణాదికి తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతుందన్నారు. మేధావులతో కమిటీ వేసి వారి నివేదిక ఆధారంగానే దీనిపై నిర్ణయం తీసుకోవాలని కూనంనేని సూచించారు.

